Российские товары в приоритете: как подготовиться к изменениям в 223-ФЗ?

С 1 января 2025 года вступают в силу новые правила применения национального режима в закупках по 223-ФЗ, касающиеся предоставления приоритета российским товарам, работам и услугам (ТРУ). Это значит, что закупки иностранной продукции станут сложнее. Разберем, как подготовиться к изменениям и избежать проблем.

Когда применяется национальный режим?

Применение национального режима зависит от закупаемого товара. Перечни товаров, подпадающих под нацрежим, утверждаются отдельным постановлением и могут меняться и дополняться. Поэтому при планировании закупки важно отслеживать их актуальное состояние. Информация о применении национального режима указывается в извещении о закупке. Исключения составляют отдельные закупки органов внешней разведки, ФСБ, государственной охраны, администрации президента и т.д. – к ним нацрежим не применяется. Также постановлением устанавливаются случаи исключения, когда заказчику разрешают приобрести импортный товар. Например, при закупке запасных частей и расходных материалов заказчик может в отдельных случаях игнорировать требования национального режима.

Три основных инструмента национального режима:

1. Полный запрет на закупку импортных ТРУ. Любые заявки, содержащие предложение о поставке товара (работы, услуги) иностранного происхождения подлежат отклонению. В том числе закон официально запрещает заказчику заключение договора на поставку товара (работы, услуги) иностранного происхождения.

2. Ограничение закупки товаров (работ, услуг) иностранного происхождения: закупка импортных ТРУ возможна, но с определенными условиями. В частности, применяется правило «второй лишний». То есть если среди поданных заявок есть заявка, содержащая только предложение товаров (работ, услуг) российского (евразийского) происхождения, то все заявки, содержащие предложение иностранных ТРУ, подлежат отклонению. При этом, купить иностранный товар (работу, услугу) все же можно. Если во всех заявка предлагаются только иностранные ТРУ, то все заявки допускаются.

3. Преференции (условия допуска): к участию допускаются как иностранные, так и российские/евразийские поставщики, но иностранные поставщики находятся в менее выгодном положении. Работает преимущество следующим образом: при сравнении цен заявок, иностранная заявка оценивается по цене, в ней указанной, а российская (евразийская) – оценивается по цене, сниженной на 15%. Тем самым российская заявка получает виртуальное преимущество. При этом, если победу одержит заявка РФ, договор будет заключаться по цене, указанной в заявке изначально. Т.е. 15% из её цены вычитают временно, на этапе сравнения цен с конкурентами.

Все три инструмента в настоящее время применяются при проведении закупок по 44-ФЗ.

В закупках по 223-ФЗ до настоящего времени применялся только третий инструмент – предоставление преференций заявкам с отечественными ТРУ. При этом участник должен был декларировать страну происхождения: заявка без декларирования рассматривалась как предложение о поставке иностранных товаров.

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в 223-ФЗ, в соответствии с которыми будут применяться все три инструмента. Правительство получит право:

- полностью запрещать закупки импортных товаров: по отдельным категориям будет возможна закупка товаров, произведенных только в РФ или странах ЕАЭС;

- ограничивать закупки импорта: если есть российские предложения, удовлетворяющие всем требованиям закупочной документации, заявки с иностранными товарами будут отклонены;

- предоставлять преимущество российским производителям: заявки с российскими товарами будут оцениваться с занижением цены на 15% (но договор будет заключен по полной стоимости).

При этом в последних двух случаях, если закупку выиграет отечественный поставщик, он не сможет заменить российские товары на иностранные в ходе исполнения договора: допускается замена только на отечественные аналоги.

Эти правила касаются всех видов закупок, включая закупки у единственного поставщика.

Стоит отметить, что новые требования по национальному режиму будут унифицированы. Они в равной мере будут применяться и в 44-ФЗ и в 223-ФЗ.

Что должны сделать заказчики?

Заказчики должны обновить свои Положения о закупках (типовые – до 1 декабря 2024 года, самостоятельно разработанные – до 1 января 2025 года): необходимо добавить раздел о национальном режиме, удались ссылки на устаревшие нормативные акты, в разделе о закупках у СМСП добавить требование об обязательном указании страны происхождения ТРУ.

В закупочной документации и извещении теперь также необходимо указывать информацию о запретах, ограничениях и преимуществах для российских ТРУ, если предмет закупки подпадает под действие новых правил нацрежима.

За 2025 год потребуется сдать ежегодный отчет об объеме закупок российских ТРУ (срок сдачи –до 1 февраля 2026 года). Форма и порядок предоставления отчетности будут утверждены Правительством РФ.

Что должны сделать поставщики?

Внимательно изучать извещение о закупке и закупочную документацию в части требований в рамках национального режима.

Заключение

Новые правила требуют от заказчиков быстрой адаптации. В случае несоблюдения сроков размещения в ЕИС измененного Положения о закупке заказчик обязан будет перейти на работу по 44-ФЗ. Если он продолжит работать по 223-ФЗ, это может повлечь административное наказание: штраф от 20 000 до 30 000 рублей для должностных лиц и от 50 000 до 100 000 рублей для юридического лица за каждый договор, заключенный с нарушением.

Важно не только внести изменения в документы, но и понять механизмы запрета, ограничения и преимущества для российских ТРУ, особенно механизм оценки заявок с учетом 15%-ного снижения цены для российских товаров.