Госзакупки по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ: ключевые отличия

Большинство закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ проходят в электронной форме на ЭТП (электронных торговых площадках). Соответственно, в процессе такой закупки взаимодействуют три независимые стороны: заказчик (организатор закупки), поставщики (участники закупки) и оператор ЭТП. Каждая сторона играет свою четко определенную роль и не может вмешиваться в функции других. Такое разделение полномочий предотвращает манипуляции и обеспечивает честный отбор победителя, минимизируя коррупционные риски. Нарушение этого принципа могло бы привести к искажению результатов торгов и неправомерному выбору поставщика.

223-ФЗ регулирует закупки компаний, в которых доля государственного участия составляет не менее 50%, госкорпораций и естественных монополий (крупных компаний, управляемых государством в ключевых отраслях экономики), бюджетных организаций, использующих собственные средства или гранты, и федеральных государственных унитарных предприятий.

В закупках по 44-ФЗ могут принимать участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые и физические лица. Физическое лицо без статуса самозанятого или ИП не может поставлять товары государственным учреждениям, но вправе участвовать в торгах на выполнение работ или оказание услуг, подтвердив свою квалификацию. Самозанятые же ограничены продажей только товаров собственного производства.

44-ФЗ устанавливает к поставщикам ряд обязательных требований: компания-участник не должна находиться в состоянии ликвидации, банкротства или приостановления деятельности, а также не должна иметь долгов по налогам, сборам и иным обязательным платежам больше 25% балансовой стоимости активов. У руководителя организации и главного бухгалтера не должно иметься судимости по статьям о незаконном предпринимательстве и взяточничестве, а организация не должна быть привлеченной к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в течение последних двух лет. Участник закупки должен обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты. Должностные лица компании-заказчика, имеющие отношение к проведению закупки (руководитель компании-заказчика, члены комиссии, члены контрактной службы и т.п.) не должны состоять в родственных связях с сотрудниками компании-поставщика. Компания не должна быть зарегистрирована в офшоре и не должна иметь статуса иностранного агента.

Помимо законодательных ограничений, заказчик может устанавливать дополнительные требования к участникам торгов. Например, допускаться к участию могут только отечественные производители, представители малого бизнеса, компании с сотрудниками определенной квалификации или имеющие допуск к государственной тайне.

В закупках по 223-ФЗ так же могут принимать участие юридические лица, ИП, самозанятые и физические лица. Жестких требований к ним закон не устанавливает, однако заказчик может их определить самостоятельно в закупочной документации в соответствии со своим Положением о закупке.

Также оба закона допускают проведение закупочных процедур с ограничением статуса участников (закупки только для СМП и СОНКО – по 44-ФЗ, закупки только для СМСП – по 223-ФЗ).