Порядок заключения, изменения и расторжения контракта в закупках по 44-ФЗ

При проведении закупок по 44-ФЗ контракты заключаются в электронном виде через электронную торговую площадку. В 44-ФЗ каждый этап заключения контракта жестко регламентирован. С 1 апреля 2024 г. обязательным стало подписание структурированного (цифрового) контракта, который автоматически формируется в электронном виде, подгружая все необходимые данные из заявки, и подписывается поставщиком на ЭТП.

При проведении конкурса или аукциона заказчик в течение 2 рабочих дней после даты публикации итогового протокола должен направить победителю закупки проект контракта. Поставщик должен его подписать в течение 5 рабочих дней. Перед подписанием контракт нужно обязательно внимательно проверить: он должен полностью соответствовать проекту контракта, который прилагался заказчиком к извещению о закупке, должны быть правильно заполнены реквизиты участника-победителя, цена и т.д. Если обнаружились какие-то ошибки в заполнении данных, можно их исправить. Для этого участник в течение 5 рабочих дней после получения контракта направляет заказчику протокол разногласий, где четко прописывает пункты, с которыми он не согласен.

После получения протокола разногласий заказчик должен в течение 2 рабочих дней либо прислать на подписание исправленный контракт (если он согласен с замечаниями), либо прислать повторно тот же самый контракт (если он с замечаниями не согласен – в этом случае он обосновывает причины несогласия). После этого в любом случае контракт должен быть подписан. У исполнителя на это есть 1 рабочий день, потом заказчик подписывает со своей стороны в течение 2 рабочих дней. С этого момента контракт считается заключенным.

Если процедура закупки предусматривает обеспечение исполнения контракта, то при подписании контракта участник должен это обеспечение предоставить. Обеспечение может быть внесено денежными средствами либо в виде независимой гарантии, которая направляется заказчику вместе с контрактом. Если участник планирует использовать независимую гарантию, необходимо начать ее формировать ещё на этапе публикации итогового протокола, чтобы уложиться в регламентированные сроки подписания контракта. Если оформить независимую гарантию вовремя не получается, можно предоставить обеспечение деньгами, а потом в процессе исполнения контракта заменить его на независимую гарантию.

При проведении закупки способом запроса котировок сроки заключения контракта очень сжатые. У заказчика с момента публикации итогового протокола есть всего 3 часа на направление проекта контракта поставщику, после чего поставщик обязан его подписать в течение 1 рабочего дня. После подписания контракта поставщиком заказчик в течение 1 рабочего дня подписывает его со своей стороны, и контракт считается заключенным.

Заключение контракта по запросу котировок не предусматривает направление протоколов разногласий: если заказчик пришлет контракт с ошибками, исполнитель все равно обязан его подписать. Единственный вариант внести исправления – это заключить потом дополнительное соглашение.