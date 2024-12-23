Порядок заключения, изменения и расторжения контракта в закупках по 44-ФЗ

Как предусмотреть все нюансы, соблюсти сроки и избежать ошибок – рассказывает Генеральный директор ЭТП «Торги223» Анастасия Жмурко.
При проведении закупок по 44-ФЗ контракты заключаются в электронном виде через электронную торговую площадку. В 44-ФЗ каждый этап заключения контракта жестко регламентирован. С 1 апреля 2024 г. обязательным стало подписание структурированного (цифрового) контракта, который автоматически формируется в электронном виде, подгружая все необходимые данные из заявки, и подписывается поставщиком на ЭТП.
Сроки, установленные законом для подписания контракта, зависят от вида закупочной процедуры
При проведении конкурса или аукциона заказчик в течение 2 рабочих дней после даты публикации итогового протокола должен направить победителю закупки проект контракта. Поставщик должен его подписать в течение 5 рабочих дней. Перед подписанием контракт нужно обязательно внимательно проверить: он должен полностью соответствовать проекту контракта, который прилагался заказчиком к извещению о закупке, должны быть правильно заполнены реквизиты участника-победителя, цена и т.д. Если обнаружились какие-то ошибки в заполнении данных, можно их исправить. Для этого участник в течение 5 рабочих дней после получения контракта направляет заказчику протокол разногласий, где четко прописывает пункты, с которыми он не согласен.
После получения протокола разногласий заказчик должен в течение 2 рабочих дней либо прислать на подписание исправленный контракт (если он согласен с замечаниями), либо прислать повторно тот же самый контракт (если он с замечаниями не согласен – в этом случае он обосновывает причины несогласия). После этого в любом случае контракт должен быть подписан. У исполнителя на это есть 1 рабочий день, потом заказчик подписывает со своей стороны в течение 2 рабочих дней. С этого момента контракт считается заключенным.
Если процедура закупки предусматривает обеспечение исполнения контракта, то при подписании контракта участник должен это обеспечение предоставить. Обеспечение может быть внесено денежными средствами либо в виде независимой гарантии, которая направляется заказчику вместе с контрактом. Если участник планирует использовать независимую гарантию, необходимо начать ее формировать ещё на этапе публикации итогового протокола, чтобы уложиться в регламентированные сроки подписания контракта. Если оформить независимую гарантию вовремя не получается, можно предоставить обеспечение деньгами, а потом в процессе исполнения контракта заменить его на независимую гарантию.
При проведении закупки способом запроса котировок сроки заключения контракта очень сжатые. У заказчика с момента публикации итогового протокола есть всего 3 часа на направление проекта контракта поставщику, после чего поставщик обязан его подписать в течение 1 рабочего дня. После подписания контракта поставщиком заказчик в течение 1 рабочего дня подписывает его со своей стороны, и контракт считается заключенным.
Заключение контракта по запросу котировок не предусматривает направление протоколов разногласий: если заказчик пришлет контракт с ошибками, исполнитель все равно обязан его подписать. Единственный вариант внести исправления – это заключить потом дополнительное соглашение.
Ответственность за нарушение процедуры подписания контракта
Если участник не предоставил при заключении контракта обеспечение (в случае если оно было установлено), не подписал контракт в установленный законом срок и при этом не направил заказчику протокол разногласий, то его признают уклонившимся от заключения контракта. Заказчик обязан передать информацию в ФАС на включение такого поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
Для заказчиков, нарушивших срок заключения контракта, предусмотрен штраф. С 1 марта 2025 года он составит от 5 тыс. до 30 тыс. руб.
Изменение условий контракта
На этапе подписания контракта в нем можно исправить данные, которые вносил заказчик – реквизиты исполнителя, цену, технические характеристики ТРУ и т.д. Для этого оформляется протокол разногласий.
Однако в контракте существуют пункты, определяемые законом как «существенные условия контракта». К ним относятся:
предмет контракта – обязательства, которые должен выполнить поставщик (поставить определенные товары, выполнить работы или оказать услуги);
цена контракта;
количество товара, объем работ и услуг
сроки и порядок оплаты по контракту;
сроки и порядок приемки товаров, работ, услуг;
обеспечение исполнения контракта (если оно было установлено в извещении);
срок исполнения контракта
ответственность сторон (неустойки, пени, штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта).
Изменение существенных условий контракта допускается только в исключительных случаях:
снижение цены без изменения количества закупаемых ТРУ (с согласия обеих сторон);
изменение объемов закупаемых ТРУ в пределах 10% с пропорциональным изменением цены (применяется в том числе при неопределенном объеме закупки, – например, закупке топлива или услуг по теплоснабжению). Изменение должно быть по всем позициям;
корректировки долгосрочных договоров из-за изменений законодательства или тарифов;
уменьшение лимитов бюджетных средств, выделяемых заказчику;
увеличение объема закупаемых ТРУ пропорционально снижению цены, достигнутому в ходе торгов (только с согласия обеих сторон).
Полный перечень исключений указан в ст. 95 ч.1 и п.2 ч.2 ст. 51 44-ФЗ.
Расторжение контракта
Расторжение контракта по 44-ФЗ возможно по соглашению сторон, по решению суда (с возможным включением поставщика в РНП при признании его вины) и в порядке одностороннего отказа. В некоторых случаях заказчик в соответствии с законом обязан принять решение об одностороннем расторжении контракта:
если поставщик или поставляемый товар перестали соответствовать требованиям закупочной документации (например, у поставщика истек срок лицензии и он не смог получить новую);
если выяснилось, что при участии в закупке поставщик предоставил недостоверную информацию о себе или своем товаре.
Процедура заключения, изменения и расторжения контрактов в рамках 44-ФЗ строго регламентирована и требует внимательности от всех участников. Сроки подписания контракта зависят от выбранной процедуры закупки, а несоблюдение этих сроков, а также отсутствие обеспечения или предоставление недостоверной информации могут привести к серьезным последствиям, включая включение в РНП и финансовые санкции. Внимательное изучение 44-ФЗ и использование рекомендаций экспертов помогают участникам закупок избежать ошибок и успешно взаимодействовать в рамках законодательства.
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