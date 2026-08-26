Приостановили не те проверки, которых вы боитесь

Утром — пресс-релиз, к обеду — весь рынок его пересказал. А потом вышел текст постановления № 1074. И там приостановлены только выездные проверки, самозанятые внезапно есть, патент — нет, а ущерб считают по оферте Wildberries от 7 июля. Разбираю по тексту, а не по релизу.

26 августа, 10:00. На government.ru выходит релиз: подписано постановление о поддержке пострадавших от «атак украинских беспилотников на объекты группы "РВБ"».

К обеду его пересказали все. «Год не платим». «Проверки отменили». «Патент тоже войдёт, там же спецрежимы».

А потом вышел текст.

Постановление Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074, опубликовано 26 августа, номер опубликования 0001202608260001. Вступило в силу со дня опубликования — то есть уже работает. Пять страниц. Принято на основании ст. 4 НК и ст. 18.2 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ.

Я прочитала все пять. И вот что в них есть такого, чего нет ни в одном пересказе.

Сюрприз первый. Приостановлены только выездные проверки

В релизе написано: «приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов».

В тексте — подпункт «в» пункта 1. Приостанавливается «по 31 декабря 2026 г. (включительно)» шесть позиций:

— вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок;

— вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) проверок правильности исчисления и своевременности уплаты взносов «на травматизм»;

— проведение уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок;

— проведение уже назначенных выездных (повторных выездных) проверок по «травматизму»;

— течение сроков, установленных НК, «в том числе сроков, предусмотренных статьями 100 и 101», — «в отношении проверок, указанных в абзацах втором и четвёртом» (это налоговые из первого и третьего пунктов списка выше);

— течение сроков по ст. 26.16 и 26.18—26.20 закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев — «в отношении выездных проверок, указанных в абзацах третьем и пятом» (это «травматизм»).

Слово «выездных» стоит в каждой позиции, где проверки названы напрямую. Там, где законодатель отсылает по номерам абзацев, отсылка ведёт к тем же выездным. Камеральных в подпункте «в» нет ни разу.

Что это значит на практике. Камералка по декларации НДС идёт своим чередом. Требование о пояснениях по ст. 88 НК придёт как приходило. Разрывы по АСК НДС никуда не делись. И — отдельно для тех, у кого возмещение, — процедура возмещения по ст. 176 НК завязана как раз на камеральную проверку, а её никто не останавливал.

Выездная проверка — редкое событие. Камералка — то, с чем селлер сталкивается каждый квартал. Приостановили именно то, что случается редко.

Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что клиенту, который прочитал заголовок «проверки для пострадавших отменили» и выдохнул, нужно объяснить разницу — сегодня, а не после первого требования.

Сюрприз второй. Самозанятые в перечне есть

В релизе перечислены НДС, прибыль, УСН, АУСН, взносы. Всё.

В подпункте «а» пункта 1 список длиннее:

— НДС — кроме уплачиваемого при ввозе товаров в Россию;

— налог на прибыль организаций;

— налог при УСН;

— налог при АУСН;

— налог на профессиональный доход;

— НДФЛ, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями от занятия предпринимательской деятельностью — «за исключением налога, уплачиваемого в качестве налогового агента»;

— страховые взносы по НК и взносы «на травматизм»;

— авансовые платежи по всем этим налогам.

Срок — платежи, подлежащие уплате в августе 2026 — июле 2027 года, продление на 12 месяцев.

То есть самозанятый селлер под меру подпадает. ИП на общей системе получает отсрочку и по своему НДФЛ «за себя». А вот НДФЛ, который вы удерживаете с работников, исключён прямо — здесь вы налоговый агент, и чужие деньги отсрочке не подлежат.

Взносы «на травматизм» в релизе тоже не назывались — а они есть.

Но у самозанятых и АУСН рассрочки не будет

Дальше начинается тонкое место, которое стоит понять до того, как строить платёжный календарь.

Подпункт «б» пункта 1 даёт рассрочку: равными частями по одной двенадцатой ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продлённый срок уплаты.

И тут же — исключение. Рассрочка не распространяется на налог при АУСН и на НПД.

Что это значит механически. Отсрочка на 12 месяцев работает для всех и по каждому платежу отдельно. Платёж, который приходился на август 2026-го (по НПД это налог за июль), уплачивается в августе 2027-го; платёж сентября 2026-го — в сентябре 2027-го, и так далее. Никакого «всё скопится и рухнет одной суммой» не происходит.

Но у остальных налогов каждый отложенный платёж потом ещё и растягивается на двенадцать долей, а у НПД и АУСН — нет. Он приходит целиком в свой месяц.

Итог для плательщика НПД: с августа 2027 по июль 2028 года в каждом месяце два платежа вместо одного. Текущий налог плюс отложенный годичной давности.

Для остальных горизонт другой: платёж августа 2026-го переезжает на август 2027-го, а потом гасится долями до августа 2028-го. Платёж июля 2027-го — на июль 2028-го, гасится до июля 2029-го. Наложение текущих налогов и долей отложенного начинается осенью 2027-го и живёт с бизнесом до 2029 года.

Хорошая новость, которой не было в релизе: пункт 7 — проценты при предоставлении мер поддержки не начисляются. Это действительно отсрочка, а не рассроченный кредит.

Сюрприз третий. Патента в перечне нет. А патентщики — есть

Налог при ПСН в подпункте «а» пункта 1 отсутствует. Его не продлевают.

При этом патент в постановлении упоминается — ровно один раз, в подпункте «а» пункта 2, и совсем в другой роли: как способ посчитать знаменатель дроби. Для ИП на патенте порог 5% считают «исходя из потенциально возможного к получению годового дохода индивидуального предпринимателя при применении патентной системы налогообложения за 2025 год».

То есть ИП на патенте входит в круг пострадавших. Но отсрочить он сможет по сути только страховые взносы — и то, что платит помимо ПСН, если совмещает режимы. Стоимость самого патента вносится в срок. Агентский НДФЛ, напомню, исключён отдельно.

Разница между «патентщикам ничего не дали» и «патентщикам не отсрочили патент» — это разница между неверным советом и верным. Первую версию я сегодня уже видела в пересказах.

Сюрприз четвёртый. Ущерб считают по оферте Wildberries

Пункт 3. Дословно:

«Расчетная сумма ущерба определяется в порядке, аналогичном порядку определения размера компенсации, предусмотренному пунктами 11.3.5 и 11.3.6 оферты о реализации товара на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" wildberries.ru от 7 июля 2026 г., размещенной на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" wildberries.ru (https://seller.wildberries.ru/terms)».

Остановитесь на дате.

Оферта от 7 июля 2026 года — это та самая редакция, которая появилась за одиннадцать дней до пожаров в Котовске и Электростали. Про неё я писала в июле, и тогда речь шла о другом её фрагменте.

Теперь по правилам этого же документа частной компании считается сумма, от которой зависит, попадёте вы в государственную меру поддержки или нет.

Три вещи, которые здесь важно развести.

Первое. Постановление отсылает к пунктам 11.3.5 и 11.3.6 — они про порядок определения размера компенсации. Их содержание в постановление не перенесено. Читать нужно отдельно, глазами, до разговора с клиентом.

Второе. Нужна редакция именно от 7 июля 2026 года. Если вы просто откроете ссылку из постановления, вы увидите не её: по умолчанию на странице показана действующая версия. Нажмите «Показать архивные оферты» и берите версию № 98, срок действия 07.07.2026—19.07.2026.

И задержитесь на этих датах. Редакция № 98 прожила тринадцать дней и была заменена 20 июля — через двое суток после пожаров. То есть постановление от 25 августа считает ущерб по правилам оферты, снятой с действия больше месяца назад. Это не ошибка законодателя: он специально зафиксировал ту методику, которая действовала в момент событий. Но искать её нужно в архиве, а не на первом экране.

Третье, и самое важное. Постановление берёт из оферты только методику расчёта, по аналогии. «Расчётная сумма ущерба» для целей постановления — это не обещание компенсации от маркетплейса и не признание им обязанности платить. Считать по формуле — не то же самое, что получить деньги. Не смешивайте эти две суммы в разговоре с клиентом, иначе он услышит то, чего в документе нет.

И сам факт зафиксируем: числитель вашей дроби считается по методике, которую написал маркетплейс. Знаменатель — по данным ваших деклараций. Государство задало порог, а линейку взяло чужую.

Кто вообще попадает

Пункт 2. Два обязательных слоя.

Слой первый — договор. Право на меры имеют лица, «имеющие действующий договор о реализации товаров на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" wildberries.ru» с ООО «Вайлдберриз» (ИНН 7721546864), с ООО «РВБ» (ИНН 9714053621).

Ключевое слово — действующий. Кто после пожара расторг договор и ушёл с площадки, тот, судя по буквальному тексту, из круга выпадает. Прежде чем расторгать — считайте.

Отмечу честно: в тексте оба общества перечислены через запятую, без «или» и без «и». Достаточно договора с одним или нужны оба — из буквальной формулировки однозначно не следует. Практика покажет.

Слой второй — одно из двух условий.

Подпункт «а»: расчётная сумма ущерба от атак начиная с июля 2026 года превышает 5 процентов суммы «учитываемых при налогообложении доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав и внереализационных доходов» по данным налоговых деклараций; для плательщиков НПД и АУСН — по имеющейся у налоговых органов информации о доходах; для ПСН — исходя из потенциально возможного к получению годового дохода. Всё это — за 2025 год.

Обратите внимание на три вещи.

База — 2025 год, а не последние двенадцать месяцев и не текущий. Оговорюсь честно: слова «за 2025 год» стоят в самом конце длинного перечисления, после клаузулы про патент. Прочтение «за 2025 год ко всем вариантам сразу» — самое логичное, но формулировка теоретически допускает спор.

И это не выручка целиком: в знаменателе — доходы, учитываемые при налогообложении. Квалификатор в норме есть, и он режет базу.

Порог — «превышает». Ровно пять процентов не проходят.

Атаки — начиная с июля 2026 года, то есть весь период с первой ночи, включая всё, что случилось позже.

Подпункт «б» — та часть, о которой почти не пишут. Лицо понесло ущерб от атак начиная с июля 2026 года и зарегистрировано начиная с 1 декабря 2025 года в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Никакого порога 5%. Логика понятна: у вчерашнего новичка нет базы 2025 года, дробь не с чем считать. Если ваш клиент зарегистрировался зимой или весной — проверьте эту дорожку до того, как считать проценты.

Механика: заявление не нужно, но и рычага у вас нет

Пункт 6: «Решения о предоставлении отсрочки и рассрочки… налоговыми органами и уполномоченными органами страховщика не выносятся».

Заявление подавать некуда. Всё работает автоматически по факту включения в перечень.

Пункт 4: перечни формирует общество «РВБ» и направляет в ФНС и в территориальные органы страховщика — с наименованием, ФИО, ИНН, расчётной суммой ущерба на дату представления и периодом получения ущерба. Ежемесячно, не позднее 10-го числа. Первый перечень — в течение двух календарных дней со дня опубликования постановления. При очередном перечне РВБ вправе уточнить ранее направленные сведения.

Считайте сами: постановление опубликовано в среду 26 августа, срок — два календарных дня, исчисление по ст. 6.1 НК. Первый перечень уходит в ФНС 28 августа, в пятницу.

Пункт 9 — Правительство рекомендует обществу «РВБ» утвердить порядок формирования перечня и согласовать с ФНС и СФР порядок его направления. Рекомендует. На момент отправки первого перечня утверждённого порядка может ещё не быть.

Отсюда практический вывод, неприятный, но честный: ваш инструмент влияния — не налоговая, а поддержка маркетплейса. Если данные о вашем ущербе в РВБ неполны, спорить с ФНС бессмысленно — она просто получит перечень. Проверять и уточнять надо на той стороне.

И ещё одна тонкость из пункта 5 — две разные точки отсчёта:

— отсрочка и рассрочка применяются с месяца, в котором ущерб нарастающим итогом превысил порог (для новичков — с месяца получения ущерба). То есть могут сработать задним числом;

— приостановление проверок и продление сроков взыскания — только со дня представления перечня.

И ещё одно, уже из подпункта «г» пункта 1: продление сроков требований и решений о взыскании сформулировано непривычно. Шесть месяцев со дня официального опубликования постановления, но не ранее получения ФНС перечня, в который лицо включено впервые. Не «плюс полгода к сроку по НК», а отсчёт от конкретных событий.

Сроки, кстати, считаются по правилам ст. 6.1 НК — это отдельно оговорено в пункте 8. Мелочь, но когда речь про «два календарных дня», такие мелочи решают.

Чего в постановлении нет

Сроки сдачи отчётности не продлены. Ни строчки. Я прочитала все пять страниц — документ говорит только об уплате, о выездных проверках и о сроках требований и взыскания.

А инструмент у Правительства был, и не один. Подпункт 4 п. 3 ст. 4 НК позволяет продлевать сроки представления деклараций, расчётов и бухгалтерской отчётности. Подпункт 8 того же пункта — устанавливать основания неприменения ответственности за несдачу. В 2020 году постановлением № 409 сроками сдачи как раз двигали. Сейчас не стали.

Значит: декларации и расчёты сдаём как обычно. Декларация по НДС за третий квартал — 26 октября 2026 (25-е выпадает на воскресенье, перенос по п. 7 ст. 6.1 НК). РСВ и 6-НДФЛ своим чередом. За несданную декларацию или РСВ — ст. 119 НК и приостановление операций по счетам по ст. 76 НК.

Оговорка в вашу пользу: с 26 июня 2026 года ст. 119 дополнена пунктами 3 и 4, и пункт 3 освобождает от ответственности, если по опоздавшей декларации или РСВ отсутствует сумма к уплате. Прежнее «минимум тысяча в любом случае» больше не универсально. Блокировку счёта это не отменяет.

Агентского НДФЛ нет — исключён прямо.

Налога при ПСН нет.

Сама группа «РВБ» получателем мер не является. В постановлении она в трёх ролях: объект атак, сторона договора и оператор перечня. Отсрочек по этому документу она не получает. 24 августа министр экономического развития Максим Решетников говорил о двух пакетах мер — для продавцов и отдельно для группы «РВБ», со своими сроками. Опубликован пока только первый.

Ozon в постановлении не упоминается. Критерий — договор на wildberries.ru. По состоянию на 24 августа Минэкономразвития сообщало, что меры для Ozon проработают, если поступит обращение от компании, и что обращения тогда не было. Собственные меры для селлеров Ozon в тот же день объявил. Статус проверяйте на день разговора с клиентом.

Что делать на этой неделе

Считайте дробь по правильной базе. Числитель — расчётная сумма ущерба по пунктам 11.3.5 и 11.3.6 оферты от 07.07.2026, версия № 98 из архива на seller.wildberries.ru/terms. Знаменатель — учитываемые при налогообложении доходы за 2025 год. Не за текущий.

Проверьте дату регистрации клиента. С 1 декабря 2025 года и позже — порог 5% не нужен вовсе.

Не расторгайте договор с площадкой, не посчитав. Условие — действующий договор.

Идите в поддержку маркетплейса, а не в инспекцию. Перечень формирует РВБ, первый уходит в ФНС в течение двух дней с 26 августа. Ваша задача — чтобы ваш ущерб в этот перечень попал корректно.

Не путайте отсрочку с камералкой. Приостановлены только выездные проверки. Требования по ст. 88 НК, разрывы по НДС и возмещение — работают как работали.

Отчётность сдавайте в срок. Здесь ничего не переносили.

Отдельно предупредите плательщиков НПД и АУСН: отсрочка есть, рассрочки нет. С августа 2027 года каждый месяц будет двойной платёж — текущий и отложенный. Это стоит заложить в план сегодня, а не летом 2027-го.

Финал

В ночь на 26 августа, за несколько часов до публикации, беспилотники снова ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске — тому самому, что горел 18 июля. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, склад уничтожен полностью.

Постановление подписано 25 августа. Опубликовано утром 26-го. Пожар был между этими двумя датами.

Хорошая новость в том, что периметр документа это учитывает: меры распространяются на ущерб от атак начиная с июля 2026 года, а перечень пострадавших формируется ежемесячно и уточняется. То есть новый эпизод в него попадёт.

Плохая — в том, что список продолжает расти, и постановление, подписанное через тридцать восемь дней после первой ночи, догоняет ситуацию, а не опережает её.

А нам с вами остаётся то, что остаётся всегда: читать текст, а не пересказ. Сегодня разница между этими двумя занятиями — это разница между «камералки тоже отменили» и «камералки идут». Между «патентщикам ничего» и «патент не отсрочили, остальное отсрочили». Между «самозанятых забыли» и «самозанятые в списке, но без рассрочки».

Пять страниц. Полчаса чтения. Дешевле любой консультации.

Не понимаете, попадаете вы под пять процентов или нет и что делать с первым перечнем, — приходите, посчитаем вместе: buhkld.ru

Коллеги, вопрос практический. Пункт 2 постановления перечисляет ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ» через запятую, без «или» — достаточно договора с одним или нужны оба? И второй: кто-нибудь уже писал в поддержку РВБ по поводу попадания в перечень, что отвечают? Делитесь, тема свежая, разъяснений ещё нет.