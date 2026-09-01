Штраф снижают максимум в десять раз. Но чтобы дойти до десяти, теперь надо платить, а не просить

Ходатайство лежало у меня в почте с прошлой недели. Клиентка — первый год плательщик НДС: по выручке 2025 года компания перешагнула порог и с января считает налог. В первом же квартале бухгалтер закрыла реализацию не полностью, и налог к уплате ушёл в декларации суммой два миллиона рублей вместо двух миллионов четырёхсот тысяч. Ошибку нашли сами, уточнёнку подали в мае, до всякого разговора с инспекцией. Денег на едином счёте на доплату и пени тогда не было. Дальше — новая камеральная проверка, акт, штраф 80 000 рублей. Компания небольшая, в реестре малого и среднего бизнеса.
Ходатайство она написала сама. Три абзаца, я их знаю наизусть, потому что писала такие же: привлекаемся впервые, умысла не было, компания социально значимая, просим снизить размер санкции. Годами это работало.
31 августа я перечитала его и попросила пока не отправлять. Не потому, что написано плохо — написано ровно так, как надо было писать ещё в пятницу. Просто теперь от одной даты в извещении зависит, какое из двух ходатайств вообще нужно.
Что вышло 31 августа
В этот день официально опубликовали приказ ФНС России от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@ «Об утверждении особенностей учета обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения». Минюст зарегистрировал его в тот же день, 31 августа, под № 88065. Номер опубликования — 0001202608310019.
До этого в обзорах ходил проект, размещённый на портале проектов НПА в марте. По нему коллеги писали таблицы и шкалы, и почти везде стояла одна и та же строка: «особенности вступят в силу с 1 сентября 2026 года».
Я открыла опубликованный текст — одиннадцать страниц скана — и первое, за что зацепилась, это пункт 2 самого приказа.
Норма — с 1 сентября. Приказ — нет
С 1 сентября 2026 года пункт 3 статьи 114 НК действует в новой редакции (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ):
«При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза и не более чем в десять раз по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей настоящего Кодекса».
Второй абзац добавляет: «Налоговый орган, рассматривающий дело, при определении размера штрафа учитывает обстоятельства, смягчающие ответственность... с учетом особенностей, утвержденных» ФНС. Запомните этот адресат — он пригодится дальше.
А пункт 2 приказа говорит, что он «вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2026 года».
Месячный срок здесь не изобретение ФНС: пункт 1 статьи 5 НК требует, чтобы акты законодательства о налогах вступали в силу не ранее чем по истечении месяца со дня официального опубликования, а пункт 5 той же статьи распространяет правила этой статьи на нормативные акты федеральных органов исполнительной власти. Приказ воспроизвёл именно месячный срок.
Дальше — арифметика дат, и её стоит проделать вслух, потому что оговорка про 1 сентября больше ничего не решает: её перекрыл месячный срок.
Сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, считаются по статье 6.1 НК — а месячный срок вступления в силу установлен как раз пунктом 1 статьи 5 НК. Пункт 2 статьи 6.1: течение срока начинается на следующий день после события — то есть 1 сентября. Пункт 5: срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока, а «если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца». Соответствующее число — 31-е, в сентябре его нет, значит срок истекает 30 сентября 2026 года. Это среда, рабочий день, так что перенос по пункту 7 статьи 6.1 не нужен.
Приказ вступает в силу «по истечении» этого срока — то есть с 1 октября 2026 года.
Встречается и расчёт до 2 октября — если отсчитывать соответствующее число не от даты публикации, а от первого дня течения срока. Разница в один день; я считаю правильным первый вариант. Практический риск другой и он больше: из-за оговорки «но не ранее 1 сентября» инспекции на местах вполне могут начать применять Особенности уже с сентября.
Важнее сам факт зазора: весь сентябрь потолок в десять раз уже действует — он в кодексе, — а правил, по которым инспекция должна считать снижение, ещё нет.
Для клиентки это вопрос календаря. Если материалы проверки рассмотрят в сентябре — инспекция работает по новой вилке и старому усмотрению. Если в октябре — включается арифметика, о которой ниже.
Сначала проверьте, есть ли вообще штраф
Прежде чем торговаться за снижение, стоит убедиться, что снижать есть что.
Если уточнённая декларация подана до того, как вы узнали, что инспекция нашла ошибку или назначила выездную проверку, и на едином налоговом счёте хватало денег на недоимку и пени — ответственности нет вообще, это подпункт 1 пункта 4 статьи 81 НК. Отдельно работает пункт 4 статьи 122 НК: если с установленного срока уплаты и до вынесения решения на счёте непрерывно держалось положительное сальдо, покрывающее недоимку, штраф в соответствующей части не начисляется.
Особенности ФНС — про другой случай: уточнёнку успели подать вовремя, а денег на счёте не хватило. Как у моей клиентки.
Два места, где утверждённый текст расходится с пересказами
Перечень остался открытым. Подпункт 4 пункта 2 Особенностей воспроизводит формулировку кодекса: «иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность» — а те самые шесть групп, которые по проекту описывали как закрытый список, идут внутри скобок, как примеры. Закрытого перечня нет. Заявлять можно что угодно, вопрос в доказательствах.
Незначительная просрочка — три рабочих дня, а не десять. В обзорах по проекту для деклараций называли десять рабочих дней, а три оставляли для документов по требованию. В утверждённом тексте (пункт 6) три рабочих дня стоят во всех сроковых подпунктах: и для налоговой декларации или расчёта, и для уведомления о КИК, и для уведомления об участии в иностранных организациях, и для документов и информации по требованию, и для перечисления налоговым агентом удержанного налога. Остальные два подпункта пункта 6 меряют не днями, а процентами: непредставленные документы — в пределах 10 процентов от общего количества истребованных; занижение базы по неосторожности — в пределах 10 процентов от общей суммы налога за период, но не более 5 млн рублей.
Отдельно про «привлекаемся впервые»
Дословно из пункта 6:
«Единичное совершение правонарушения (отсутствие признака повторности) само по себе — вне оценки иных обстоятельств, характеризующих правонарушение, — не учитывается налоговым органом в качестве смягчающего ответственность обстоятельства».
Обратите внимание на «само по себе». Факт не выброшен: следующей же фразой пункт 6 говорит, что этот факт во взаимосвязи с иными обстоятельствами — незначительной степенью вины, несущественным размером вреда, устранением вреда, добровольным прекращением противоправного поведения — подтверждает незначительный характер правонарушения и отсутствие существенной угрозы охраняемым отношениям.
То есть первый пункт типового ходатайства не вычеркнут. Он должен переехать с первой позиции внутрь связки — и работать как подтверждение, а не как самостоятельный довод.
Считаем на её 80 000 рублей
Штраф по пункту 1 статьи 122 НК — 20 процентов от неуплаченной суммы. Налог занижен на 400 000 рублей, штраф 80 000 рублей.
Сразу закрою одну надежду. Пункт 6 относит к незначительным нарушениям занижение базы по неосторожности «в пределах десяти процентов включительно от общей суммы данного налога за налоговый (отчетный) период, но не более 5 миллионов рублей». Общая сумма налога за квартал с учётом доначисления — 2 400 000 рублей, занижение 400 000 — это почти 17 процентов. В десять процентов клиентка не укладывается, довод отпадает.
Вариант первый: собирать обстоятельства
Пункт 15 задаёт шкалу: одно смягчающее обстоятельство — уменьшение в два раза, два — в четыре, три — в шесть, четыре — в восемь, пять — в десять.
На нашем штрафе в 80 000 рублей это выглядит так:
— одно обстоятельство — снижение в два раза, к уплате 40 000 рублей;
— два — в четыре раза, 20 000 рублей;
— три — в шесть раз, 13 333,33 рубля;
— четыре — в восемь раз, 10 000 рублей;
— пять — в десять раз, 8 000 рублей.
Расчёт для субъекта МСП. Для организации, которой нет в реестре МСП, нижний порог штрафа — 10 000 рублей, поэтому варианты с четырьмя и пятью обстоятельствами для неё дают один и тот же результат.
Чтобы дойти до восьми тысяч, нужно пять разных документально подтверждённых обстоятельств. И тут подрезает пункт 14: если несколько фактов относятся к одному и тому же обстоятельству из подпункта 4, они считаются как одно. Социальная направленность деятельности и благотворительность в пункте 14 названы прямо — это одно обстоятельство, а не два.
Пять штук набрать почти нереально.
Вариант второй: заплатить
Пункт 8: если на момент подачи уточнёнки положительного сальдо ЕНС в размере недостающего налога и пеней нет, но сама уточнёнка подана в пределах срока по подпункту 1 пункта 4 статьи 81 НК — то есть до того, как вы узнали об обнаружении ошибки инспекцией, — это смягчающее обстоятельство, и штраф уменьшается в два раза. 80 000 превращаются в 40 000. Это всё, что даёт пункт 8; процентов в нём нет.
Проценты начинаются в пункте 9. Если после подачи уточнёнки и до даты рассмотрения дела о налоговом правонарушении недостающий налог и пени уплачены, штраф, уже уменьшенный вдвое по пункту 8, снижается ещё:
— на 20 процентов — при уплате не менее 25 процентов недоимки и пеней: 40 000 → 32 000;
— на 40 процентов — не менее 50 процентов: 40 000 → 24 000;
— на 60 процентов — не менее 75 процентов: 40 000 → 16 000;
— на 80 процентов — при полной уплате: 40 000 → 8 000.
Восемь тысяч. Ровно столько же, сколько дали бы пять собранных обстоятельств, — но одним платежом. Проверяю с другой стороны: 80 000 разделить на 8 000 — это ровно десять раз, то есть точно в потолок. Пункт 17 повторяет его отдельно: больше чем в десять раз штраф не снижается независимо от количества обстоятельств. Добавлять что-то сверху к этому сценарию уже бессмысленно — предел выбран.
Вариант третий: уточнёнка поздняя
Если декларация подана уже за пределами срока по подпункту 1 пункта 4 статьи 81, сам факт исправления смягчающим не считается — так прямо сказано в пункте 8. Но остаётся вторая шкала пункта 9: возмещение ущерба бюджету учитывается, если уплачено не менее 50 процентов выявленной проверкой недоимки и пеней. Тогда штраф снижается на 50 процентов, при уплате от 75 процентов — на 60, при полной уплате — на 75. От 80 000 при полной уплате останется 20 000.
К этому пункт 16 разрешает добавить обстоятельства из подпунктов 1–4 пункта 2: одно дополнительное — ещё в два раза, два — в три, три — в четыре, четыре — в пять. Считаем: 20 000 разделить на 2 — это 10 000, ещё в пределах потолка. Разделить на 3 — вышло бы 6 666,67, а нельзя: десятикратный предел даёт 8 000, ниже не опустят. Для организации вне реестра МСП движение останавливается ещё раньше — на 10 000.
Оговорка про пункт 16: для юрлица подпункты 1–3 пункта 2 (тяжёлые личные и семейные обстоятельства, угроза и принуждение, тяжёлое материальное положение физического лица) не работают, остаётся только подпункт 4. И внутри него нельзя второй раз заявить добровольное прекращение или возмещение вреда — они уже отработали в самом пункте 9. Реально добавить можно незначительную степень вины, тяжёлое имущественное положение юрлица или положительную характеристику.
Две шкалы не складываются
Это легко упустить. Пункт 15 действует «за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9». То есть если штраф снижается по пункту 9, кратность из пункта 15 к нему не приплюсовывается — добавить сверху можно только по пункту 16 и только в его кратностях.
И главная развилка в этом кейсе не в том, в каком месяце подана уточнёнка, а в том, успели ли её подать до того, как вы узнали, что ошибку нашла инспекция. От этого зависит, какая из двух шкал пункта 9 применяется. Разница в деньгах — 12 000 рублей.
Два нижних порога и один запрет
Пункт 18: при наличии нескольких смягчающих обстоятельств штраф не снижается ниже 1 000 рублей для граждан, 3 000 рублей — для ИП, некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, 10 000 рублей — для прочих организаций. Исключение одно — когда снижают ровно в два раза при единственном обстоятельстве.
Практический смысл: моей клиентке как компании из реестра МСП снижение до 8 000 доступно. Такой же компании вне реестра инспекция не опустит штраф ниже 10 000, сколько бы обстоятельств она ни собрала. Проверьте статус в реестре — это влияет на итог сильнее, чем формулировки в ходатайстве.
Пункт 19 закрывает дверь ещё в двух случаях — там снижение больше чем в два раза не допускается вообще:
— лицо совершило несколько умышленных правонарушений, направленных на уклонение от уплаты налогов с привлечением взаимозависимых или подконтрольных лиц, в разных налоговых периодах, и всё это выявлено в ходе одной выездной проверки;
— лицо, указанное в пункте 3 статьи 112 НК, — то есть привлекавшееся к ответственности за аналогичное правонарушение в течение двенадцати месяцев с момента вступления прежнего решения в силу, — совершило аналогичное повторное умышленное правонарушение, выявленное по итогам камеральной проверки.
Ограничение не распространяется на снижения по пунктам 9 и 16. И оно требует совокупности признаков: не любая конструкция с взаимозависимыми лицами сюда попадает, набор нужно сверять по пунктам.
Что суд, а что инспекция
Разделение важное, и оно не совпадает.
Потолок в десять раз стоит в самом кодексе и задан для размера санкции, а не для органа. Но рассуждать по аналогии тут и не надо — подсказку даёт логика разъяснения, которым суды пользуются двенадцать лет.
Пункт 16 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 (выделение моё):
«Если при рассмотрении дела, связанного с применением санкции за налоговое правонарушение, будет установлено наличие хотя бы одного из смягчающих ответственность обстоятельств (пункт 1 статьи 112 Кодекса), суд при определении размера подлежащего взысканию штрафа обязан в соответствии с пунктом 3 статьи 114 Кодекса уменьшить его размер не менее чем в два раза по сравнению с предусмотренным соответствующей нормой Кодекса.
Учитывая, что пунктом 3 статьи 114 Кодекса установлен лишь минимальный предел снижения налоговой санкции, суд по результатам оценки соответствующих обстоятельств... вправе уменьшить размер взыскания более чем в два раза».
Обратите внимание, на чём держится вся практика снижения в десятки и сотни раз: не на самостоятельном полномочии суда, а на констатации, что в пункте 3 статьи 114 был установлен только минимальный предел. С 1 сентября 2026 года в этом же пункте появился и максимальный — то есть посылка разъяснения перестала быть верной.
Оговорюсь честно: это моё прочтение, а не установленный факт. Само разъяснение формально действует — по части 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ разъяснения Пленума ВАС сохраняют силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда. Пока ВС не высказался, нижестоящие суды могут применять пункт 16 буквально. Практики пока нет ни у кого.
А вот Особенности ФНС адресованы налоговому органу — это прямо во втором абзаце пункта 3 статьи 114, где стоит «налоговый орган, рассматривающий дело». Суд ими не связан: пункт 4 статьи 112 называет суд и налоговый орган в одном ряду, а подпункт 3 пункта 1 оставляет перечень открытым для обоих. Практический вывод: те немногие доводы, которые Особенности велят инспекции не учитывать — единичность саму по себе, прогнозируемое тяжёлое положение, — в суде заявить всё ещё можно. Но рассчитывать, что суд уйдёт глубже десятикратного снижения, я бы не стала.
Довод про действие во времени
Приказ в части «впервые само по себе не считается» положение налогоплательщика ухудшает. Оговорюсь сразу: он не устанавливает и не отягчает ответственность — размер штрафа задан статьёй 122 НК и не меняется. Работает более общая формулировка пункта 2 статьи 5 НК: акты, «иным образом ухудшающие положение». Пункт 5 той же статьи распространяет эти правила на акты федеральных органов исполнительной власти.
Правонарушение у клиентки окончено в апреле — июне 2026 года, по срокам уплаты налога за первый квартал. Отсюда довод: применять к нему правила, ухудшающие положение, нельзя.
И тот же вопрос — к самому потолку. Ограничение «не более чем в десять раз» тоже ухудшает положение: до 1 сентября суд мог снизить штраф и в сто раз, теперь не может. Специального переходного положения о том, к каким правонарушениям применяется новая редакция пункта 3 статьи 114, законодатель не установил — в заключительной статье 25 закона № 425-ФЗ его нет, я проверила. Значит работает общее правило статьи 5 НК, и для нарушений, совершённых до 1 сентября 2026 года, десятикратный предел как минимум небесспорен. Возразить на это можно: нормы о порядке определения размера санкции есть смысл считать процедурными и применять на дату вынесения решения. Практики нет ни у кого — ни в ту, ни в другую сторону.
Симметричный довод — пункт 3 статьи 5 НК: акты, смягчающие ответственность или устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав, обратную силу имеют. Но пока приказ не вступил в силу, применить его нельзя и «авансом» тоже. Поэтому в сентябре конструкция другая: инспекция и без Особенностей вправе учесть уплату недоимки и пеней как смягчающее обстоятельство — перечень в подпункте 3 пункта 1 статьи 112 открытый. Особенности при этом можно предъявить как ориентир по размеру снижения: они уже подписаны, зарегистрированы и опубликованы, просто ещё не действуют.
Аргументы бесплатные, а при переходе на новый порядок такие вопросы решаются в первые же месяцы.
Что ещё пригодится при подготовке возражений
— Уточнёнка не спасает от штрафа за опоздание с декларацией. Пункты 8 и 9 прямо оговаривают: самостоятельное исправление ошибок и возмещение вреда не учитываются как смягчающие для нарушений, которые не повлекли неуплату, — «в частности, статья 119 Кодекса».
— Налоговым агентам. Абзацы восьмой — тринадцатый пункта 9 распространяются и на уменьшение штрафа по пункту 1 статьи 123 НК, если налог перечислен в бюджет за пределами срока, но до даты рассмотрения дела.
— Незначительная степень вины (пункт 7) — это, в частности, ошибочное толкование норм из-за отсутствия практики их применения и разъяснений финансовых и налоговых органов либо из-за противоречивой судебной или административной практики. Для тех, кто первый год считает НДС на упрощёнке, довод адресный: практики по многим ситуациям действительно ещё нет. Но противоречивость или отсутствие разъяснений придётся показать документами.
— Тяжёлое имущественное положение юрлица (пункт 10) — обязательства по зарплате, коммунальным, арендным, кредитным, лизинговым и иным платежам, превышающие доходы; незначительность остатков на счетах; убытки или существенное снижение прибыли (на 30 процентов и более). При этом прогнозируемое тяжёлое положение, которое возникнет из-за уплаты самих налогов, пеней и штрафов, не учитывается — этот аргумент из ходатайств можно убирать.
— Санкции и подобные обстоятельства. Пункт 10 называет введение иностранными государствами экономических санкций, неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию и иные обстоятельства без признаков статьи 111 НК — но только при доказательствах прямого негативного влияния на имущественное положение: снижение доходов более чем на 10 процентов по сравнению с предшествующим налоговым периодом и (или) признание лица пострадавшим уполномоченным на это лицом, например путём включения в перечень пострадавших лиц уполномоченным государственным органом.
— Благотворительность считается в долях от совокупного дохода: более 0,5 процента при размере помощи до 3 млн рублей и по убывающей до более 0,1 процента при помощи свыше 10 млн.
— Без документов не учитывается ничего (пункт 12). Обстоятельство, заявленное словами, инспекция учитывать не будет — это условие, а не формальность.
— Несколько нарушений — считаем раздельно (пункт 13): смягчающие учитываются только при определении штрафов за те составы, с которыми они непосредственно связаны.
Нормы, на которые я ссылаюсь
— Пункт 3 статьи 114 НК РФ в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ — вилка «не менее чем в два и не более чем в десять раз», с 1 сентября 2026 года.
— Пункты 1, 3 и 4 статьи 112 НК РФ — смягчающие обстоятельства, открытый перечень, повторность, устанавливает суд или налоговый орган.
— Приказ ФНС России от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@, зарегистрирован в Минюсте 31.08.2026 № 88065, опубликован 31.08.2026, номер опубликования 0001202608310019. Разбирала пункт 2 приказа и пункты 2, 6–19 Особенностей. Текст — на портале официального опубликования: publication.pravo.gov.ru/document/0001202608310019.
— Пункт 1 статьи 122 НК РФ — 20 процентов от неуплаченной суммы; пункт 4 той же статьи — непрерывное положительное сальдо ЕНС.
— Подпункт 1 пункта 4 статьи 81 НК РФ — условия освобождения при уточнённой декларации.
— Статья 5 НК РФ — пункт 1 (месячный срок вступления в силу), пункт 2 (нет обратной силы у ухудшающих), пункт 3 (обратная сила у смягчающих), пункт 5 (распространение на акты федеральных органов исполнительной власти).
— Статья 25 Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ — заключительные положения; переходной нормы о применении новой редакции пункта 3 статьи 114 НК в ней нет.
— Часть 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ — разъяснения Пленума ВАС сохраняют силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда.
— Статья 6.1 НК РФ — исчисление сроков: пункт 2 (начало течения), пункт 5 (месячный срок и месяц без соответствующего числа), пункт 7 (перенос с выходного).
— Пункт 16 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 — суд снижает штраф в соответствии с пунктом 3 статьи 114 НК; право снижать более чем вдвое выведено из того, что в этом пункте был установлен лишь минимальный предел.
Что делать на этой неделе
1. Посмотрите в извещении дату рассмотрения материалов проверки — и прикиньте вероятную дату решения. До 1 октября Особенности ещё не применяются, с 1 октября — применяются. Это два разных ходатайства. Если рассмотрение назначено на конец сентября, а вы рассчитываете на полную уплату недоимки и пеней, имеет смысл подумать об отложении: в октябрьском режиме та же уплата даёт снижение ровно в десять раз.
2. Если рассмотрение в сентябре — довод «привлекаемся впервые» пока оставьте, но подстрахуйте связкой. Если в октябре — переносите его внутрь связки сразу, отдельным пунктом он не сработает.
3. Посчитайте два сценария. Недоимку и пени вы заплатите в любом случае — вопрос лишь в том, до рассмотрения дела или после. Заплатить раньше стоит процентов на эти деньги за пару месяцев, а экономит по моему кейсу 32 000 рублей штрафа. Собрать пять документально подтверждённых обстоятельств даёт тот же результат, но требует несопоставимо больше работы и ничем не гарантировано.
4. Определите, подана ли уточнёнка до того, как вы узнали об обнаружении ошибки инспекцией. От этой развилки зависит, какая из двух шкал пункта 9 работает.
5. Проверьте компанию в реестре МСП: нижний порог штрафа отличается более чем втрое.
Если у вас УСН, НДС или маркетплейс — подписывайтесь. Здесь я разбираю реальные налоговые ситуации без пересказа пресс-релизов.
Хотите понять, сколько это стоит именно вашему бизнесу? Нужны не общие советы, а ваши цифры — их можно разложить отдельным расчётом. buhkld.ru
Коллеги, вопрос по существу: у кого-то уже назначено рассмотрение материалов на сентябрь? Интересно, станут ли инспекторы применять новую шкалу авансом, до вступления приказа в силу, — или до октября всё пойдёт по прежнему усмотрению. И отдельно: если у вас появится решение, где инспекция сослалась на Особенности и привела расчёт кратности, — напишите, сколько обстоятельств она насчитала и во сколько раз снизила. По первым таким решениям и будет видно, как эта арифметика работает вживую.
Начать дискуссию