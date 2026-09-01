Штраф снижают максимум в десять раз. Но чтобы дойти до десяти, теперь надо платить, а не просить

Норма — с 1 сентября. Приказ — нет

С 1 сентября 2026 года пункт 3 статьи 114 НК действует в новой редакции (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ):

«При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза и не более чем в десять раз по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей настоящего Кодекса».

Второй абзац добавляет: «Налоговый орган, рассматривающий дело, при определении размера штрафа учитывает обстоятельства, смягчающие ответственность... с учетом особенностей, утвержденных» ФНС. Запомните этот адресат — он пригодится дальше.

А пункт 2 приказа говорит, что он «вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2026 года».

Месячный срок здесь не изобретение ФНС: пункт 1 статьи 5 НК требует, чтобы акты законодательства о налогах вступали в силу не ранее чем по истечении месяца со дня официального опубликования, а пункт 5 той же статьи распространяет правила этой статьи на нормативные акты федеральных органов исполнительной власти. Приказ воспроизвёл именно месячный срок.

Дальше — арифметика дат, и её стоит проделать вслух, потому что оговорка про 1 сентября больше ничего не решает: её перекрыл месячный срок.

Сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, считаются по статье 6.1 НК — а месячный срок вступления в силу установлен как раз пунктом 1 статьи 5 НК. Пункт 2 статьи 6.1: течение срока начинается на следующий день после события — то есть 1 сентября. Пункт 5: срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока, а «если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца». Соответствующее число — 31-е, в сентябре его нет, значит срок истекает 30 сентября 2026 года. Это среда, рабочий день, так что перенос по пункту 7 статьи 6.1 не нужен.

Приказ вступает в силу «по истечении» этого срока — то есть с 1 октября 2026 года.

Встречается и расчёт до 2 октября — если отсчитывать соответствующее число не от даты публикации, а от первого дня течения срока. Разница в один день; я считаю правильным первый вариант. Практический риск другой и он больше: из-за оговорки «но не ранее 1 сентября» инспекции на местах вполне могут начать применять Особенности уже с сентября.

Важнее сам факт зазора: весь сентябрь потолок в десять раз уже действует — он в кодексе, — а правил, по которым инспекция должна считать снижение, ещё нет.

Для клиентки это вопрос календаря. Если материалы проверки рассмотрят в сентябре — инспекция работает по новой вилке и старому усмотрению. Если в октябре — включается арифметика, о которой ниже.