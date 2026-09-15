Тег 1008: один адрес в 96 тысячах чеков. Вот сколько это стоило — и почему не 144 миллиона

Расчёт первый: сколько это стоит на самом деле

Скажу сразу то, чего нет ни в одном пересказе письма: за 96 400 нарушений моим кофейням грозит несколько тысяч рублей. Шесть-восемь копеек за чек. Разберу по шагам, потому что на каждом шаге есть развилка.

Шаг первый — санкция. Часть 4 статьи 14.5 КоАП: предупреждение или штраф на должностных лиц от 1 500 до 3 000 рублей, на юридических лиц — предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей. Субъекта здесь два: организация и её руководитель привлекаются самостоятельно, поэтому итог всегда складывается из двух слагаемых.

Шаг второй — количество. Часть 5 статьи 4.4 КоАП: если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия выявлены два и более правонарушения по одной и той же части одной статьи, наказание назначается как за одно.

Ключевой вопрос: считается ли то, что налоговая делает с фискальными данными у себя в кабинете, контрольным мероприятием?

Пункт 2 статьи 7 Закона № 54-ФЗ перечисляет полномочия налоговых органов списком, и в этом списке три разных абзаца подряд: «ведут (в том числе с помощью автоматизированной информационной системы) мониторинг расчетов с применением контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки, проводят анализ данных»; «осуществляют наблюдение за применением контрольно-кассовой техники»; «проводят контрольные (надзорные) мероприятия в отношении применения контрольно-кассовой техники, полноты учета выручки… в том числе по месту нахождения налоговых органов, на основе информации, имеющейся у налоговых органов (удаленные проверки)».

Удалённая проверка — это контрольное мероприятие, закон говорит об этом прямо. Но анализ данных и мониторинг стоят отдельным абзацем, до него. А письмо ФНС описывает именно «анализ формируемых пользователями ККТ кассовых чеков» — то есть первый абзац, а не третий.

Отсюда практический вывод: правило «как за одно» включится, если эпизоды оформят в рамках удалённой проверки. Если инспекция построит дело на результатах мониторинга, не переходя в формат контрольного мероприятия, часть 5 статьи 4.4 не сработает — и заработает часть 1 той же статьи, «за каждое». Я считаю, что до постановления дело всё равно дойдёт через проверку, но это моя ставка, а не гарантия закона.

И вторая оговорка к этому же шагу: «одно мероприятие» — это буквально одно. У меня три точки и три кассы. Ничто не мешает провести три удалённые проверки и получить три наказания вместо одного.

Шаг третий — статус, и здесь развилка, которой я не нашла ни у кого.

Статья 4.1.2 КоАП снижает штраф малым предприятиям и микропредприятиям, включённым в реестр МСП на момент совершения правонарушения. Но снижает двумя разными способами, и от того, какая часть статьи применяется, зависит сумма.

Часть 1 — если санкция предусматривает размер штрафа для лица, ведущего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, малому предприятию назначают именно этот размер. В закрытом перечне исключений части 1 — части 6–8 статьи 14.3.1, части 4–6 статьи 14.6, часть 4 статьи 14.43 и статья 15.12.2. Части 4 статьи 14.5 там нет.

Часть 2 — если такого размера санкция не предусматривает, штраф назначается «в размере от половины минимального размера… до половины максимального размера… предусмотренного санкцией… для юридического лица». Плюс ограничение части 3: результат не может быть меньше минимума, установленного для должностного лица.

Теперь смотрим на санкцию части 4 статьи 14.5. Отдельной строки «для индивидуальных предпринимателей» в ней нет — есть строки «на должностных лиц» и «на юридических лиц». Дальше всё зависит от того, как читать примечание к статье 2.4 КоАП: лица, ведущие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, «несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное».

Если считать, что через это примечание размер «для ИП» в санкции есть (он же размер для должностного лица) — работает часть 1, и малому предприятию назначают 1 500–3 000 рублей.

Если считать, что санкция такого размера прямо не называет — работает часть 2: половина от 5 000–10 000, то есть 2 500–5 000 рублей. Контроль по части 3 проходит: 2 500 больше минимума для должностного лица.

Я склоняюсь к первому прочтению — примечание к статье 2.4 сформулировано как общее правило, а не как исключение, и именно оно определяет, какой размер применяется к предпринимателю. Но текст статьи 4.1.2 допускает и второе, практики по части 4 статьи 14.5 я не нашла, и честно говорю: тут я не знаю ответа.

Итог расчёта. На организацию — от 1 500 до 5 000 в зависимости от прочтения. Плюс на руководителя отдельно — до 3 000. Реалистичный потолок по одному эпизоду: 5 000 + 3 000 = 8 000 рублей. По благоприятному прочтению: 3 000 + 3 000 = 6 000.

Делим на количество: 6 000 / 96 400 = 6,2 копейки за расчёт, 8 000 / 96 400 = 8,3 копейки.

И ещё одно. Предупреждение стоит в санкции первым, но само собой не даётся: часть 2 статьи 3.4 КоАП разрешает его только за впервые совершённые правонарушения, а год непрерывных повторов на это похож плохо.