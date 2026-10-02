Выплата Ozon 420 тысяч: пробит ли порог НДС в сентябре?

Клиентка позвонила 29 сентября
Клиентка, ИП на УСН 6%, торгует на Ozon школьной и офисной канцелярией. Звонит и говорит почти радостно: «Пришли деньги от Ингосстраха, 420 тысяч. Я ничего не подавала. Это же не выручка, правда? Просто вернули за сгоревший склад».
Я открыла её книгу доходов. Нарастающим итогом с января по сентябрь, без этих 420 тысяч, у неё 19 640 000 рублей. Деньги пришли 16 сентября. Если сложить, получается 20 060 000. До порога освобождения от НДС оставалось 360 тысяч, а она его перешла на 60 тысяч. И перешла в сентябре, не в октябре.
Звонок был 29 сентября. Месяц на этом заканчивался, и с 1 октября она по закону работает как плательщик НДС. По её словам, о пороге она в этот момент вообще не думала.
Для масштаба: 420 тысяч в 4,6 раза больше среднего по рынку (около 91 тысячи на продавца), но у неё поступления около 2,2 миллиона в месяц, так что выплата составляет пятую часть месячного оборота. Для продавца с остатками на пострадавшем складе это нормальная цифра.
Не то, что вы подумали
Первая реакция понятная: страховое возмещение это компенсация ущерба, а не продажа, значит в порог не идёт. Но порог считается не по выручке. В пункте 5 статьи 145 НК для упрощенцев он считается по сумме доходов, определяемых по статье 346.15 (и по двум подпунктам статьи 346.25 для тех, кто переходит с других режимов). А статья 346.15 отсылает к пунктам 1 и 2 статьи 248, где в доходы входят и доходы от реализации, и внереализационные.
Я проверила, нет ли у страховой выплаты за утраченный товар исключения. Статья 251 перечисляет доходы, которые при налогообложении не учитываются. Я прошла её по всем упоминаниям страхования и возмещения: выплат страховщика собственнику за утраченное имущество там не нашла. Страхование там упоминается по другим поводам: страховые взносы банков в фонд страхования вкладов, средства медицинских организаций в системе ОМС, деньги, которые страховщик получает при прямом возмещении убытков по ОСАГО (пп. 39 п. 1). В самом пункте 5 статьи 145 из расчёта порога исключены только положительные курсовые разницы и субсидии, которые передают государству вместе с имуществом. Страхового возмещения среди них нет. Прямо в статье 250 страховое возмещение тоже не названо, но перечень там открытый: внереализационными доходами признаются доходы, не указанные в статье 249, «в частности» перечисленные. Подпункт 3 о «суммах возмещения убытков или ущерба» говорит о долге, признанном должником или присуждённом судом, и к страховой выплате я его не привязываю. Значит, это доход. И считается он, как у всех упрощенцев, кассовым методом, то есть в день поступления денег на счёт (пункт 1 статьи 346.17).
Обратите внимание на вторую деталь. Порог считается нарастающим итогом с 1 января, а значение имеет месяц, в котором итог перешёл 20 млн. Не важно, 3 сентября пришли деньги или 29-го. Важно, что превышение произошло в сентябре. И НДС начинается «с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение», то есть с октября.
Если спросят про НДС на саму выплату: объекта нет. Подпункт 4 пункта 1 статьи 162 включает в базу только страховые выплаты по договорам страхования риска неисполнения обязательств контрагентом. Утраченный товар к этому не относится.
Сколько это стоило
Теперь самое интересное: что было бы без выплаты. Я прошу всегда проверять именно это, потому что от ответа зависит цена.
По её оценке, после школьного сезона октябрь будет спокойнее: на счёт поступит около 1 900 000. Для расчёта я принимаю, что это выручка октября с НДС по отчётам Ozon, у своей клиентки вы берёте цифру из отчёта о реализации, а не из выписки. Если бы 420 тысяч не пришли, на 31 октября у неё было бы 19 640 000 + 1 900 000 = 21 540 000. Порог она пробила бы всё равно, только в октябре, и НДС начался бы с 1 ноября. Это зависит от октябрьского прогноза: если он не сбудется, расклад меняется. Но при любом прогнозе выше 360 тысяч картина та же. И освобождения на 2027 год у неё не будет ни в одном варианте: за 2026 год доходы больше 20 млн.
Выплата не создала проблему. Она передвинула дату на один месяц. Здесь две разные цены.
Налог на саму выплату был бы при любой дате: 420 000 × 6% = 25 200 рублей, до уменьшения на взносы.
Цена месячного сдвига: НДС с продаж октября по ставке 5%. Если цена для покупателя остаётся прежней, то налог сидит внутри неё: 1 900 000 × 5/105 = 90 476 рублей. Если цену в карточке поднять на пять процентов, то 1 900 000 × 5% = 95 000.
Есть и обратный эффект. С 1 октября из дохода по УСН исключается НДС, предъявленный покупателям (пункт 1 статьи 248). Если налог сидит внутри цены, доход октября на 90 476 меньше, и УСН за октябрь уменьшается на 90 476 × 6% = 5 429.
Итог: 25 200 + 90 476 − 5 429 = 110 247 рублей. Проверка вторым способом: на руках остаётся 420 000 − 110 247 = 309 753, это около 73,8% от выплаты. Для этой клиентки и при этом прогнозе октября не катастрофа. Но тот, кто считал «420 тысяч в плюс», получит около 310 тысяч, и узнает об этом из требования, если не посчитает заранее.
А теперь внимание. Если бы без выплаты год закрывался в пределах порога, всё было бы по-другому. Освобождение на 2027 год зависит от доходов за 2026 год: пока они не больше 20 млн, его можно сохранить (пункт 1 статьи 145 в редакции закона от 04.07.2026 № 228-ФЗ: 20 млн за 2025–2028 годы). Тогда 420 тысяч стоили бы НДС с октября до конца года и ещё весь 2027 год, потому что порог перешагнула бы именно выплата. Про такой расклад я писала в разборе выплат Wildberries, у героя там была другая цена выплаты. Здесь я его не повторяю, а показываю другое: выплату надо проверять не на «доход ли это», а на «что было бы без неё».
Что пришло в выписке
Теперь про само поступление. По сообщениям «Интерфакса» и «Ведомостей», Ингосстрах перечислил около 8,2 млрд рублей примерно 90 тысячам предпринимателей, по расчёту «Ведомостей», в среднем выходит около 91 тысячи рублей на продавца. Деньги пришли с 15 сентября на счета, указанные в личных кабинетах, без заявлений. Договоры страхования, по тексту «Интерфакса», заключены напрямую между Ингосстрахом и продавцами.
Что в этом важно для бухгалтера. Это не добровольная выплата площадки, как у Wildberries, где по правилам от 7 июля компенсаций вообще не предусмотрено. Здесь есть договор страхования и страховое возмещение по нему. По описанию условий в профильных изданиях, полис включается автоматически, а премию удерживают ежедневно; самих условий на сайте Ozon я не открывала. Поэтому в сентябрьской выписке эти деньги надо искать отдельной строкой и не путать с обычными выплатами по отчёту реализации. Какое именно назначение платежа стоит в вашей выписке и кто там плательщик, я не проверяла: у меня нет выписки клиента. Откройте и посмотрите сами.
Сумма предварительная. Алекс Молоков на Трибуне 28 сентября подробно разобрал, как проверить сам расчёт выплаты, и я не буду его пересказывать. Скажу только про налог: окончательный расчёт Ингосстрах обещает после инвентаризации складов, значит придёт вторая часть. Она тоже будет доходом в день поступления и тоже пойдёт в тот же порог. Если вы уже перешли 20 млн, это просто добавит базу для УСН. Если нет, надо смотреть остаток до порога перед каждым платежом.
Обратная сторона: премия
Теперь про расходы. Мне самой сначала казалось, что здесь асимметрия: выплата это доход целиком, а премию по добровольному страхованию на УСН в расходы не поставить. В пункте 1 статьи 346.16 действительно есть подпункт 7 про расходы на все виды обязательного страхования, а страхование товара на Ozon, судя по описаниям, добровольное: полис можно отключить. Но я перечитала статью целиком: с 1 января 2026 года по закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ добавлен подпункт 45: «иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25». А в главе 25 статья 263 прямо включает в расходы «добровольное страхование товарно-материальных запасов» (подпункт 5 пункта 1) в размере фактических затрат (пункт 3). То есть, по моему прочтению, на «доходах минус расходы» премия учитывается, если она подтверждена документами (здесь это отчёты и закрывающие документы площадки) и экономически оправдана по пункту 1 статьи 252. Официальных разъяснений по применению подпункта 45 к премии за добровольное страхование товаров я не видела. На шести процентах премия налога не уменьшает.
И здесь есть дата. По сообщению Ozon, которое пересказывает «Т—Ж», с 5 октября тариф меняется: сейчас (с 28 июля, до этого было 0,0035%) 0,0115% в день от стоимости товаров, будет 0,0838% в день от размера компенсации, то есть от стоимости товара, умноженной на коэффициент возмещения. Коэффициент зависит от категории и схемы работы, таблицы лежат в кабинете продавца, поэтому для примера я беру 0,6 и условный склад на 3 млн рублей. Сейчас 3 000 000 × 0,0115% × 30 дней = 10 350 рублей в месяц; после 5 октября 3 000 000 × 0,6 × 0,0838% × 30 = 45 252 рубля в месяц. В нашем примере это в 4,4 раза дороже. В примерах «Т—Ж» для отдельных товаров при FBO подорожание составляет от 2,2 до 7,1 раза, так что у вас цифра будет своя, и считать её надо по вашим остаткам. Для продавцов одежды, обуви и аксессуаров Ozon, как сообщает «Ритейл-лайф», обещал бонусную выплату в размере стоимости страховки до конца 2026 года. Первые выплаты, по этому изданию, будут в ноябре за октябрь. Текст условий я не видела, поэтому не буду утверждать, как такой бонус учитывается. Если он окажется доходом, в нарастающем итоге для порога его придётся учесть так же, как и любое поступление.
Одно ограничение. Здесь речь только о выплате и премии. Если клиент на «доходах минус расходы», вопрос о том, как списать сам сгоревший товар, отдельный, я разбирала его в тексте про Wildberries.
Что проверить сегодня
1. Откройте выписку с 15 сентября по сегодняшний день и найдите платёж страховщика, который пришёл не по отчёту реализации. Запишите дату зачисления на счёт (для порога важен месяц) и сумму.
2. Постройте нарастающий итог по месяцам с 1 января: все доходы по статье 346.15, кассовым методом, внереализационные тоже. Выплата идёт в месяц зачисления. Найдите первый месяц, в котором итог стал больше 20 млн: НДС начинается с 1-го числа следующего. Если выплата пришла 1 октября или позже, это доход октября. Если порог не перейдён, запишите остаток до него и смотрите на каждое следующее поступление до конца года, включая вторую часть выплаты.
3. Если порог перейдён, НДС считается по дате реализации, а не по дате поступления денег. Откройте договор и отчёты Ozon и выясните, как оформляются документы по НДС по вашим продажам, этого у вашего клиента я не видела. Проверьте настройки налогообложения и ставку НДС в карточках товаров в кабинете.
4. Выберите ставку. Пять процентов по тексту пункта 8 статьи 164 НК применяются, пока доходы не превысили 250 млн рублей (в публикациях есть и проиндексированная на 2026 год цифра 272,5 млн, я её не разбирала; клиентке с 21 млн это не важно). При пяти и семи процентах входной НДС к вычету не принимается (подпункт 8 пункта 2 статьи 170). Для продавца с большой долей закупок это может оказаться невыгодно, поэтому считайте на его данных, а не по привычке.
5. Запомните срок на отказ. Ставку 5% по общему правилу надо применять не менее 12 налоговых периодов подряд. Отказаться раньше впервые перешедший вправе только в течение четырёх налоговых периодов, то есть кварталов, начиная с первого, за который сдана декларация с такими операциями (абзац второй пункта 9 статьи 164). Порядок подачи отказа посмотрите отдельно, в этом тексте я его не разбираю.
6. Посчитайте, в каком месяце порог был бы пробит без выплаты. Выплата стоила вам НДС за все месяцы между этой датой и сентябрём. Если без выплаты порог не пробивается в 2026 году вовсе, смотрите ещё и на 2027 год.
7. Поставьте в календарь: аванс по УСН за девять месяцев уплатить не позднее 28 октября (пункт 7 статьи 346.21); декларацию по НДС за четвёртый квартал сдать до 25 января 2027 года (пункт 5 статьи 174); сам налог платить тремя равными долями не позднее 28-го числа каждого из трёх месяцев после квартала (пункт 1 статьи 174).
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Коллеги, у кого клиенты на Ozon: в выписке выплата от Ингосстраха пришла отдельным платежом с назначением про страховое возмещение или общей суммой вместе с обычными расчётами? От этого зависит, где её вообще искать при сверке.