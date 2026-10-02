Выплата Ozon 420 тысяч: пробит ли порог НДС в сентябре?

Сколько это стоило

Теперь самое интересное: что было бы без выплаты. Я прошу всегда проверять именно это, потому что от ответа зависит цена.

По её оценке, после школьного сезона октябрь будет спокойнее: на счёт поступит около 1 900 000. Для расчёта я принимаю, что это выручка октября с НДС по отчётам Ozon, у своей клиентки вы берёте цифру из отчёта о реализации, а не из выписки. Если бы 420 тысяч не пришли, на 31 октября у неё было бы 19 640 000 + 1 900 000 = 21 540 000. Порог она пробила бы всё равно, только в октябре, и НДС начался бы с 1 ноября. Это зависит от октябрьского прогноза: если он не сбудется, расклад меняется. Но при любом прогнозе выше 360 тысяч картина та же. И освобождения на 2027 год у неё не будет ни в одном варианте: за 2026 год доходы больше 20 млн.

Выплата не создала проблему. Она передвинула дату на один месяц. Здесь две разные цены.

Налог на саму выплату был бы при любой дате: 420 000 × 6% = 25 200 рублей, до уменьшения на взносы.

Цена месячного сдвига: НДС с продаж октября по ставке 5%. Если цена для покупателя остаётся прежней, то налог сидит внутри неё: 1 900 000 × 5/105 = 90 476 рублей. Если цену в карточке поднять на пять процентов, то 1 900 000 × 5% = 95 000.

Есть и обратный эффект. С 1 октября из дохода по УСН исключается НДС, предъявленный покупателям (пункт 1 статьи 248). Если налог сидит внутри цены, доход октября на 90 476 меньше, и УСН за октябрь уменьшается на 90 476 × 6% = 5 429.

Итог: 25 200 + 90 476 − 5 429 = 110 247 рублей. Проверка вторым способом: на руках остаётся 420 000 − 110 247 = 309 753, это около 73,8% от выплаты. Для этой клиентки и при этом прогнозе октября не катастрофа. Но тот, кто считал «420 тысяч в плюс», получит около 310 тысяч, и узнает об этом из требования, если не посчитает заранее.

А теперь внимание. Если бы без выплаты год закрывался в пределах порога, всё было бы по-другому. Освобождение на 2027 год зависит от доходов за 2026 год: пока они не больше 20 млн, его можно сохранить (пункт 1 статьи 145 в редакции закона от 04.07.2026 № 228-ФЗ: 20 млн за 2025–2028 годы). Тогда 420 тысяч стоили бы НДС с октября до конца года и ещё весь 2027 год, потому что порог перешагнула бы именно выплата. Про такой расклад я писала в разборе выплат Wildberries, у героя там была другая цена выплаты. Здесь я его не повторяю, а показываю другое: выплату надо проверять не на «доход ли это», а на «что было бы без неё».