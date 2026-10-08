Разрыв по НДС на 1,1 млн: пять дней считают не с письма

Теперь нормы

Теперь, когда понятно, о чём речь, вот на чём это держится.

Порядок. Если камеральной проверкой выявлены ошибки, противоречия между сведениями в документах либо несоответствия вашим сведениям тех, что есть у налогового органа, вам сообщают об этом с требованием представить в течение пяти дней пояснения или внести исправления в установленный срок (п. 3 ст. 88 НК РФ). Пять дней — срок на пояснения; уточнённую декларацию можно подать и позже. Разрыв с поставщиком — как раз случай, когда сведения расходятся с теми, что получены от другого лица.

Формат. Декларацию по НДС сдают в электронной форме через оператора ЭДО (п. 5 ст. 174 НК РФ), поэтому плательщики представляют пояснения только в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО по формату ФНС. Пояснения не по формату или на бумаге «не считаются представленными» (последний абзац п. 3 ст. 88 НК РФ). То есть PDF, письмо на общую почту инспекции, курьер с бумагой — это то же самое, что молчание.

Дата получения. Налогоплательщику из абз. 1 п. 5.1 ст. 23 НК (обязанному сдавать декларации в электронной форме) требование по ТКС считается полученным на шестой день со дня направления, указанного в подтверждении даты отправки от оператора (п. 4 ст. 31 НК РФ, абзац введён ФЗ от 08.08.2024 № 259-ФЗ). Если же документ приходит через личный кабинет налогоплательщика, датой получения считается день, следующий за днём размещения.

Дни. Срок, определённый днями, исчисляется в рабочих днях, если он не установлен в календарных (п. 6 ст. 6.1 НК РФ). Течение срока начинается на следующий день после даты, которой определено его начало (п. 2 ст. 6.1).

Что бывает за молчание. Штраф 5 000 рублей, повторно в течение календарного года — 20 000 (п. 1 и 2 ст. 129.1 НК РФ). В тексте нормы есть оговорка: речь о пояснениях, не представленных при том, что уточнённой декларации в срок тоже нет. Штраф грозит, если в срок нет ни пояснений, ни уточнённой декларации и нет признаков нарушения по ст. 126.

Документы по операции. При выявлении противоречий между сведениями в вашей декларации по НДС и сведениями у другого налогоплательщика (или в журнале учёта счетов-фактур), если они свидетельствуют о занижении налога к уплате либо завышении налога к возмещению, инспекция вправе истребовать счета-фактуры, первичные и иные документы по этим операциям (п. 8.1 ст. 88 НК РФ). Условия «вы не ответили» в тексте пункта не названо: право связано с самим расхождением. Пояснения же она обязана рассмотреть, и только после этого составляется акт, если нарушение установлено (п. 5 ст. 88). Помимо случаев, названных в самой статье (в том числе в п. 8.1), дополнительные документы при камеральной проверке она истребовать, как правило, не вправе (п. 7 ст. 88). Вы же вправе приложить к пояснениям выписки из регистров и иные документы, подтверждающие достоверность данных в декларации (п. 4 ст. 88).

Цена вопроса. Штраф 20% от неуплаченной суммы — п. 1 ст. 122 НК РФ.

Что менялось в 2026 году. Статью 88 в 2026 году правили ФЗ от 26.06.2026 № 201-ФЗ: изменён п. 5 (о составлении акта). Новая редакция применяется к декларациям, представленным с 26.07.2026: декларация за третий квартал уже под ней, а вторая, поданная раньше, проверялась по прежней. На порядок требования о пояснениях и на сроки эта правка не влияет.