С 1 ноября Маркет штрафует за расхождения. Расход ли это?

Клиентка, ИП на УСН «доходы минус расходы», торгует подушками и пледами по схеме FBY на Яндекс Маркете. Прислала скриншот анонса и спросила: «С 1 ноября плату за излишки отменяют, вводят штраф. Это же одно и то же, просто назвали иначе?»
Я открыла страницы тарифов и штрафов Маркета и посчитала на её последней поставке. По деньгам выходит близко, а в налоге это разные вещи: плата за услугу ложилась в расходы без вопросов, а штраф ложится только при условии, которое легко пропустить: в строке удержания из выплаты о нём, скорее всего, ничего не будет написано.
Что написано на страницах Маркета
В тарифах FBY есть блок «Прием излишков на складе» с пометкой «С 1 ноября 2026 года». Там сказано: «Плата за прием излишков отменяется, вместо нее вводится штраф за расхождения между заявкой и фактической поставкой». В блоке стоит строка «150 ₽ за товар»; что это прежняя плата, видно из пересказов анонса. В разделе штрафов Маркета общее правило такое: «Сумма штрафа будет удержана из ближайшей выплаты продавцу», следить за ним можно в кабинете («Финансы → Штрафы»). На соседней странице про оспаривание сказано: на это есть 30 дней с даты начисления, Маркет отвечает в течение 35 дней, после отказа повторно оспорить нельзя, а отменённый штраф возвращают с ближайшей выплатой. Про излишки эти правила отдельно не повторены, я применяю их как общие для штрафов Маркета.
Цифр нового штрафа на страницах Маркета пока нет. Они есть в пересказах анонса, которые я нашла в двух изданиях, и совпадают: 10 рублей за литр объёма расхождения, не больше 200 рублей за единицу товара, не больше 25 000 рублей за поставку, индекс качества для FBY отменяют. По e-pepper, новые условия касаются заявок на поставку, созданных с 1 ноября, а на более ранние заявки действуют прежние. Литраж Маркет считает по формуле из своих тарифов: длина × ширина × высота в сантиметрах, делённое на 1000, с округлением вверх до целого литра. Привязана ли эта формула к штрафу, из пересказов не видно. Про недовоз ни тарифы, ни эти два пересказа прямо не говорят: формулировка «расхождения между заявкой и фактической поставкой» может его охватывать, а может нет. Блог сервиса SelSup пишет, что штрафовать будут и за недовоз, но это тоже пересказ. Дальше я считаю оба варианта.
Считаем на поставке клиентки
Подушка в упаковке 40 × 30 × 10 см: 12 000 см³, то есть 12 литров. Плед 25 × 20 × 16 см: 8 литров.
В заявке было 200 подушек и 100 пледов. Склад принял 240 подушек и 70 пледов. Излишек: 40 подушек. Недовоз: 30 пледов.
По старым правилам за излишек 40 × 150 = 6 000 рублей. Недовоз, насколько я вижу, ничего не стоит.
По новым, если верить пересказам:
— излишек подушек: 40 × 12 л × 10 ₽ = 4 800 ₽ (120 ₽ за штуку, до потолка в 200 ₽ далеко);
— недовоз пледов, если его тоже штрафуют: 30 × 8 л × 10 ₽ = 2 400 ₽ (80 ₽ за штуку);
— вместе 7 200 ₽, до потолка в 25 000 ₽ далеко.
Проверяю вторым способом: объём расхождения 40 × 12 + 30 × 8 = 480 + 240 = 720 литров, 720 × 10 = 7 200 рублей.
Без штрафа за недовоз новая схема даже дешевле: 4 800 против 6 000. С недовозом выходит 7 200, то есть на 1 200 дороже. Для излишка граница проходит на 15 литрах (150 / 10): всё объёмнее 15 литров станет дороже за штуку, а с 20 литров единица упирается в потолок 200 рублей. Для мебели, ковров и крупной техники это уже другой счёт.
Где в этом налог
Если у вас УСН «доходы», налог не меняется: база на этом объекте это доходы, расходы в неё не входят (п. 1 ст. 346.18 НК). Меняется только маржа. Дальше речь о «доходы минус расходы».
Плата за приём излишков была ценой услуги площадки, и в расходы она ложилась как расходы на услуги площадки. Выручка при этом в доходах остаётся полной суммой продажи, даже если Маркет удержал что-то из выплаты. Со штрафом иначе. Я прочитала перечень расходов упрощенца в пункте 1 статьи 346.16 НК: категории штрафов и санкций в подпунктах до 44-го нет. Общее правило до 2026 года Минфин формулировал так: не предусмотренные пунктом 1 статьи 346.16 расходы в базу не входят (письмо от 23.03.2017 № 03-11-11/16982; штрафы в нём прямо не названы, так что это вывод из перечня, а не отдельная позиция по штрафам).
С 1 января 2026 года в пункте 1 появился подпункт 45: «иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса» (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Через эту отсылку работает статья 265 НК. Подпункт 13 её первого пункта называет внереализационными расходами «расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств» (дальше в той же норме идут расходы на возмещение ущерба). Оснований два: признание должником или вступившее в силу решение суда. Пункт 2 статьи 346.16 к тому же требует соответствия критериям пункта 1 статьи 252: расход должен быть обоснован и подтверждён документами.
Позиция, которую я нашла в открытых источниках, разрешающая. Эксперт Контура в ответе на вопрос про штрафы маркетплейсов, как и я, опирается на подпункт 45 и подпункт 13 пункта 1 статьи 265 и ссылается на письмо Минфина от 28.01.2026 № 03-00-08/5827. Я открыла его: оно подтверждает, что с 2026 года упрощенец вправе учитывать иные расходы по правилам главы 25 при соблюдении критериев пункта 1 статьи 252, а штрафов и статьи 265 в нём нет. Условие о признании должником она выводит из подпункта 13. Как именно признание оформляется, у неё не раскрыто.
Здесь и сидит риск. Штраф списывается из выплаты автоматически, и вам остаётся прочитать о нём в отчёте. Признали вы его или просто не заметили? Минфин в письме от 16.03.2021 № 03-03-06/3/18269 пишет, что признание должником может подтверждаться двусторонним актом (соглашением, актом сверки), письмом должника или иным документом. Но письмо касается дохода получателя санкции по налогу на прибыль, то есть кредитора. На расход должника на УСН я переношу его по аналогии. Какой документ достаточен, когда штраф просто удержан, из письма не следует; по моему мнению, надёжнее письменное согласие с суммой. Практики именно по штрафам площадки на УСН в источниках, которые я открыла, нет. Я бы не полагалась на один факт удержания.
Отсюда три пути, и третий самый частый. Первый: вы оспариваете штраф в кабинете (на это 30 дней с даты начисления). Тогда вы сами фиксируете, что не признаёте его, и пока спор идёт, ставить такой штраф в расходы я бы не стала: норма говорит о признанных санкциях. Если сомневаетесь в сумме (литраж, акт приёмки), сначала оспаривайте: письмо «признаём штраф» лишает вас аргумента в споре с Маркетом, а после отказа повторно оспорить нельзя. Второй: вы согласны со штрафом и оформляете признание отдельным документом: письмо в поддержку или акт сверки с суммой и номером поставки. Формулируйте узко («согласны с удержанием такой-то суммы по такой-то поставке»), не «признаём нарушение». Хватит ли такой формулировки инспекции, я не знаю. Третий: срок оспаривания вышел, штраф удержан, никто ничего не подписывал. Одного удержания, по моему чтению, мало. Признание нужно оформить сейчас, и расход встанет на дату, когда признание оформлено. Ответ Маркета в кабинете признанием не считается: он показывает только, что Маркет отказал, а ваше согласие нужно выразить отдельно. Если штраф отменили, сумму вернут с выплатой. Тогда расход, который вы к этому времени успели поставить, надо вернуть в доходы или сторнировать в периоде возврата; нужна ли уточнёнка за прошлый период, я не проверяла. Если расход вы не ставили, корректировать нечего, а возвращённую сумму отдельным доходом показывать не надо: выручка по продаже в доходах и так учтена полностью.
Момент учёта расхода. Пункт 2 статьи 346.17 НК говорит: «Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты». Определение оплаты в том же пункте написано для приобретателя товаров, работ и услуг, а штраф покупкой не является, так что прямого указания для штрафов, удержанных из выплаты, в нём нет. Я исхожу из того, что при удержании обязательство прекращено в день удержания, поэтому расход ставится, когда выполнены оба условия: штраф признан и удержан. Это моё толкование, а не слова закона.
Если вы плательщик НДС, у услуги и штрафа разная судьба. При ставке 22% (или 10%) налог по услуге площадки с НДС в счёте-фактуре давал право на вычет (ст. 169, 171 НК). При ставках 5% и 7% вычета нет и раньше не было, там менялась только сумма расхода. Выставляют ли Маркет счёт-фактуру на штраф, я не проверяла: насколько я вижу, штраф не является услугой. Откройте закрывающий документ и посмотрите, был ли НДС в строке за приём излишков.
Что сделать до 1 ноября
Это осторожная трактовка, а не безопасная гавань: практики по штрафам площадок на УСН я не нашла. При крупных суммах задайте вопрос письменно в налоговую или Минфин (ст. 34.2 НК). Для патента и НПД всё ниже неактуально: расходы там платёж не уменьшают.
1. Выгрузите из кабинета отчёт по услугам за три месяца и найдите строки за приём излишков: сколько их, на какую сумму, есть ли закрывающий документ. Так вы увидите, сколько расхождений у вас в среднем на поставку, и поймёте, насколько новый штраф ударит по марже.
2. Посчитайте литры по своим карточкам: габариты в сантиметрах, умножить, разделить на 1000, округлить вверх. По пересказам анонса, всё объёмнее 15 литров станет дороже 150 рублей за штуку. Считайте как оценку: неизвестно, берёт ли Маркет габариты из вашей карточки или из собственного замера. Сверьте с тарифами, когда цифры там появятся, и уточните, считают ли условия по дате создания заявки (так пишет e-pepper): тогда поставки, оформленные в октябре, идут по старому тарифу.
3. Назначьте человека, который раз в неделю смотрит «Финансы → Штрафы». Срок 30 дней идёт с даты начисления, а не с даты, когда вы заметили удержание, пропущенный срок не восстановить. Для оспаривания понадобятся заявка, акт приёмки и габариты из карточки: соберите их заранее.
4. Решите правило. Спорная сумма или расхождение с актом приёмки: оспариваем и в расходы не ставим до результата. Сумма мелкая и расхождение подтверждено: оформляем признание письмом или актом сверки. Какой порог считать «мелкой» суммой, выбираете вы. Расход ставьте на более позднюю из двух дат: когда штраф удержан и когда вы его признали. Если удержали в декабре, а признали в январе, расход уходит в следующий год и налог 2026 года будет выше, поэтому в конце года взвесьте, оспаривать мелкий штраф или признать его до 31 декабря.
5. Заведите в учёте отдельную статью для штрафов площадки. В КУДиР доход показывайте полной суммой по отчёту, а штраф отдельной строкой расходов с основанием (подпункт 45 пункта 1 статьи 346.16, подпункт 13 пункта 1 статьи 265) и реквизитами документа о признании. Внутри года ошибку исправляют в КУДиР и пересчётом авансов; уточнёнка нужна, если ошибка попала в уже сданную годовую декларацию (это моё понимание порядка, по источникам я его не проверяла).
6. Выгрузите штрафы Маркета за 2026 год: подпункт 45 действует с 1 января, и штрафы могли уже ставить в расходы без подтверждения. Если подтверждения нет, оформите признание сейчас и проверьте расчёт аванса за девять месяцев, срок уплаты которого 28 октября.
7. Если у вас «доходы», налоговые шаги вам не нужны, но проверка штрафов и срок оспаривания остаются: это единственный способ сохранить деньги.
Для клиентки 7 200 рублей на одной поставке не страшны, а без штрафа за недовоз это 4 800. Если расхождения случаются в 20 поставках за год, это 144 000 рублей штрафов (96 000 без недовоза), а при ставке 15% на кону 21 600 рублей налога, или 14 400 без недовоза (проверка: 144 000 × 10% = 14 400, плюс 144 000 × 5% = 7 200). Сумма верна при ставке 15% и положительной налоговой базе: при убытке или минимальном налоге эффект другой, а ставка у вас может быть региональной. Сам штраф вы теряете в любом случае, а налоговую экономию теряете, если расход не подтверждён документом. Обратная ошибка дороже: если расход поставили без признания и инспекция его сняла, это недоимка, пени и штраф.
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Вопрос коллегам: как вы фиксируете признание штрафа маркетплейса на УСН «доходы минус расходы» — письмом в поддержку, актом сверки или никак? И что говорила инспекция, если запрашивала подтверждение?