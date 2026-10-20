С 1 ноября Маркет штрафует за расхождения. Расход ли это?

Где в этом налог

Если у вас УСН «доходы», налог не меняется: база на этом объекте это доходы, расходы в неё не входят (п. 1 ст. 346.18 НК). Меняется только маржа. Дальше речь о «доходы минус расходы».

Плата за приём излишков была ценой услуги площадки, и в расходы она ложилась как расходы на услуги площадки. Выручка при этом в доходах остаётся полной суммой продажи, даже если Маркет удержал что-то из выплаты. Со штрафом иначе. Я прочитала перечень расходов упрощенца в пункте 1 статьи 346.16 НК: категории штрафов и санкций в подпунктах до 44-го нет. Общее правило до 2026 года Минфин формулировал так: не предусмотренные пунктом 1 статьи 346.16 расходы в базу не входят (письмо от 23.03.2017 № 03-11-11/16982; штрафы в нём прямо не названы, так что это вывод из перечня, а не отдельная позиция по штрафам).

С 1 января 2026 года в пункте 1 появился подпункт 45: «иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса» (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Через эту отсылку работает статья 265 НК. Подпункт 13 её первого пункта называет внереализационными расходами «расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств» (дальше в той же норме идут расходы на возмещение ущерба). Оснований два: признание должником или вступившее в силу решение суда. Пункт 2 статьи 346.16 к тому же требует соответствия критериям пункта 1 статьи 252: расход должен быть обоснован и подтверждён документами.

Позиция, которую я нашла в открытых источниках, разрешающая. Эксперт Контура в ответе на вопрос про штрафы маркетплейсов, как и я, опирается на подпункт 45 и подпункт 13 пункта 1 статьи 265 и ссылается на письмо Минфина от 28.01.2026 № 03-00-08/5827. Я открыла его: оно подтверждает, что с 2026 года упрощенец вправе учитывать иные расходы по правилам главы 25 при соблюдении критериев пункта 1 статьи 252, а штрафов и статьи 265 в нём нет. Условие о признании должником она выводит из подпункта 13. Как именно признание оформляется, у неё не раскрыто.

Здесь и сидит риск. Штраф списывается из выплаты автоматически, и вам остаётся прочитать о нём в отчёте. Признали вы его или просто не заметили? Минфин в письме от 16.03.2021 № 03-03-06/3/18269 пишет, что признание должником может подтверждаться двусторонним актом (соглашением, актом сверки), письмом должника или иным документом. Но письмо касается дохода получателя санкции по налогу на прибыль, то есть кредитора. На расход должника на УСН я переношу его по аналогии. Какой документ достаточен, когда штраф просто удержан, из письма не следует; по моему мнению, надёжнее письменное согласие с суммой. Практики именно по штрафам площадки на УСН в источниках, которые я открыла, нет. Я бы не полагалась на один факт удержания.

Отсюда три пути, и третий самый частый. Первый: вы оспариваете штраф в кабинете (на это 30 дней с даты начисления). Тогда вы сами фиксируете, что не признаёте его, и пока спор идёт, ставить такой штраф в расходы я бы не стала: норма говорит о признанных санкциях. Если сомневаетесь в сумме (литраж, акт приёмки), сначала оспаривайте: письмо «признаём штраф» лишает вас аргумента в споре с Маркетом, а после отказа повторно оспорить нельзя. Второй: вы согласны со штрафом и оформляете признание отдельным документом: письмо в поддержку или акт сверки с суммой и номером поставки. Формулируйте узко («согласны с удержанием такой-то суммы по такой-то поставке»), не «признаём нарушение». Хватит ли такой формулировки инспекции, я не знаю. Третий: срок оспаривания вышел, штраф удержан, никто ничего не подписывал. Одного удержания, по моему чтению, мало. Признание нужно оформить сейчас, и расход встанет на дату, когда признание оформлено. Ответ Маркета в кабинете признанием не считается: он показывает только, что Маркет отказал, а ваше согласие нужно выразить отдельно. Если штраф отменили, сумму вернут с выплатой. Тогда расход, который вы к этому времени успели поставить, надо вернуть в доходы или сторнировать в периоде возврата; нужна ли уточнёнка за прошлый период, я не проверяла. Если расход вы не ставили, корректировать нечего, а возвращённую сумму отдельным доходом показывать не надо: выручка по продаже в доходах и так учтена полностью.

Момент учёта расхода. Пункт 2 статьи 346.17 НК говорит: «Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты». Определение оплаты в том же пункте написано для приобретателя товаров, работ и услуг, а штраф покупкой не является, так что прямого указания для штрафов, удержанных из выплаты, в нём нет. Я исхожу из того, что при удержании обязательство прекращено в день удержания, поэтому расход ставится, когда выполнены оба условия: штраф признан и удержан. Это моё толкование, а не слова закона.

Если вы плательщик НДС, у услуги и штрафа разная судьба. При ставке 22% (или 10%) налог по услуге площадки с НДС в счёте-фактуре давал право на вычет (ст. 169, 171 НК). При ставках 5% и 7% вычета нет и раньше не было, там менялась только сумма расхода. Выставляют ли Маркет счёт-фактуру на штраф, я не проверяла: насколько я вижу, штраф не является услугой. Откройте закрывающий документ и посмотрите, был ли НДС в строке за приём излишков.