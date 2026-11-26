Обычные сроки, но в декабре

☐ 6. ЕНП 28 декабря (понедельник). В него входят НДФЛ за 1–22 декабря и взносы за ноябрь. Уведомление по ним — не позднее 25 декабря. П. 6 ст. 226, п. 3 ст. 431, абз. 2 п. 9 ст. 58 НК.

☐ 7. Фиксированные взносы ИП за 2026 год — 57 390 рублей, не позднее 28 декабря. У 1% с дохода сверх 300 тысяч своя дата — до 1 июля 2027 года. П. 1.2 ст. 430, п. 2 ст. 432 НК.

☐ 8. Патент на 2027 год. Заявление подаётся не позднее чем за 10 дней до начала, и дни здесь рабочие. Десятый рабочий день до 1 января — 17 декабря (четверг), надёжнее подать не позднее 16-го. Сначала сверьте доход за 2026 год. Если ИП совмещает ПСН и УСН, доходы по обоим режимам складываются. Больше 15 млн — права на патент в 2027 году нет. Не успели к 17-му — патент можно взять позже, на срок от месяца в пределах года. До его начала ИП на упрощёнке работает по УСН, а без уведомления об УСН — на общем режиме. П. 2, 5 и 6 ст. 346.45, п. 6 ст. 6.1 НК.

Клиент собирался сменить режим или объект на 2027 год, но уведомление так и не ушло? Отправьте его не позднее 30 декабря и сохраните подтверждение: квитанцию о приёме или опись с почтовым штемпелем, а для АУСН — отметку в личном кабинете. Если спор дойдёт до слова «до», первым делом всё равно спросят: «А когда отправили?»

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Вопрос коллегам: инспекция когда-нибудь отказывала вам в смене объекта УСН, если уведомление подали 31 декабря или в первый рабочий день января? Чем закончилось?