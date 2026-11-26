В плане бухгалтера пол-декабря умещается в одну пометку: «до 31-го». Открываем календарь. В 2026 году 31 декабря — четверг, но выходной: на него перенесли выходной с 4 января. Переход на УСН и смена объекта УСН в плане выглядят одинаково. А в кодексе у них разное «до» и разные последние дни.
Срок
Что сделать
16 декабря (ср), крайний срок — 17-е
Заявление на патент на 2027 год
25 декабря (пт)
Уведомление: НДФЛ за 1–22 декабря, взносы за ноябрь
28 декабря (пн)
ЕНП; фиксированные взносы ИП 57 390 ₽
30 декабря (ср)
НДФЛ и уведомление за 23–31 декабря; смена объекта УСН; надёжная дата для перехода на УСН и АУСН и для ухода с АУСН
11 января (пн)
Формальный последний день для перехода на УСН
15 января (пт)
Уход с УСН на другой режим
Срок не переносится: последний день — 30 декабря (среда)
☐ 1. НДФЛ за 23–31 декабря. В кодексе срок — не дата, а «последний рабочий день года». Сюда входит налог с выплат 23–30 декабря: зарплата до праздников, премии, отпускные. Платите декабрьскую зарплату 11 января? Зарплата декабрьская, а НДФЛ с неё — январский. П. 6 ст. 226 НК.
☐ 2. Уведомление по этому НДФЛ — тоже не позднее 30 декабря. Подали уведомление на несколько месяцев вперёд? За 23–31 декабря всё равно подайте отдельное. Абз. 5 касается только уведомлений со сроком 25-го, а у декабрьского своё основание — абз. 3. П. 9 ст. 58 НК.
☐ 3. Смена объекта УСН с 2027 года. В п. 2 ст. 346.14 НК сказано «до 31 декабря», а не «не позднее». Если читать буквально, последний день — 30 декабря, и переносить нечего. Налоговая читает так же. УФНС по Калмыкии 9 ноября написало прямо: срок — 30 декабря, на 11 января он не переносится. Подадите позже — объект просто не поменяют.
Срок «не позднее 31 декабря»: формально можно позже, но подайте 30-го
☐ 4. Переход на УСН с 2027 года. Здесь формулировка другая: «не позднее 31 декабря». Раз 31-е выходной, последний день — 11 января. Это подтверждает и то же УФНС. Организация проверяет доход за 9 месяцев: не больше 367,875 млн (337,5 млн × 1,090). П. 1 ст. 346.13, п. 2 ст. 346.12, п. 7 ст. 6.1 НК.
☐ 5. Переход на АУСН с 1 января или уход с неё. Срок — не позднее 31 декабря. Подать можно только через личный кабинет или уполномоченный банк. Перенос на 11 января для АУСН никто официально не подтверждал, поэтому ориентир — 30 декабря. Упрощенец может перейти на АУСН и с любого следующего месяца. Не путайте выход: с УСН уходят до 15 января, с АУСН — до 31 декабря. Ч. 1, 1.1, 4 и 5 ст. 4 Закона № 17-ФЗ, п. 6 ст. 346.13 НК.
Обычные сроки, но в декабре
☐ 6. ЕНП 28 декабря (понедельник). В него входят НДФЛ за 1–22 декабря и взносы за ноябрь. Уведомление по ним — не позднее 25 декабря. П. 6 ст. 226, п. 3 ст. 431, абз. 2 п. 9 ст. 58 НК.
☐ 7. Фиксированные взносы ИП за 2026 год — 57 390 рублей, не позднее 28 декабря. У 1% с дохода сверх 300 тысяч своя дата — до 1 июля 2027 года. П. 1.2 ст. 430, п. 2 ст. 432 НК.
☐ 8. Патент на 2027 год. Заявление подаётся не позднее чем за 10 дней до начала, и дни здесь рабочие. Десятый рабочий день до 1 января — 17 декабря (четверг), надёжнее подать не позднее 16-го. Сначала сверьте доход за 2026 год. Если ИП совмещает ПСН и УСН, доходы по обоим режимам складываются. Больше 15 млн — права на патент в 2027 году нет. Не успели к 17-му — патент можно взять позже, на срок от месяца в пределах года. До его начала ИП на упрощёнке работает по УСН, а без уведомления об УСН — на общем режиме. П. 2, 5 и 6 ст. 346.45, п. 6 ст. 6.1 НК.
Клиент собирался сменить режим или объект на 2027 год, но уведомление так и не ушло? Отправьте его не позднее 30 декабря и сохраните подтверждение: квитанцию о приёме или опись с почтовым штемпелем, а для АУСН — отметку в личном кабинете. Если спор дойдёт до слова «до», первым делом всё равно спросят: «А когда отправили?»
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Вопрос коллегам: инспекция когда-нибудь отказывала вам в смене объекта УСН, если уведомление подали 31 декабря или в первый рабочий день января? Чем закончилось?