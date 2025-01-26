Николай Лоскутов
УСН

Упрощенная система налогообложения: просто о главном для предпринимателей

Упрощенная система налогообложения (УСН) — это специальный налоговый режим, разработанный для малого и среднего бизнеса, позволяющий существенно сократить бюрократическую нагрузку и упростить процесс уплаты налогов.

Этот режим особенно популярен среди предпринимателей благодаря его доступности и выгодным условиям.

Основные особенности УСН

УСН предполагает упрощенный порядок учета и отчетности. Вместо уплаты нескольких налогов (НДС, налога на прибыль и других) предприниматель уплачивает единый налог. Существует два варианта расчета:

  1. "Доходы" (6%) — налог рассчитывается только от суммы поступлений на счет.

  2. "Доходы минус расходы" (15%) — налог взимается с разницы между доходами и подтвержденными расходами.

Этот режим доступен для ИП и организаций, чей годовой доход не превышает установленного лимита (на 2024 год он составляет 188,9 млн рублей).

Преимущества УСН для бизнеса

  1. Сокращение отчетности. Предприниматели на УСН подают всего одну декларацию в год, что значительно экономит время.

  2. Простота учета. Не требуется вести сложный бухгалтерский учет — достаточно записывать доходы (или доходы и расходы).

  3. Экономия на налогах. Ставки по УСН зачастую ниже, чем по общей системе налогообложения.

  4. Доступность для большинства. УСН подходит для малого бизнеса, стартапов и фрилансеров.

Пример из жизни

Мария — владелица небольшой кофейни. Она выбрала УСН "Доходы минус расходы". Благодаря этому она оплачивает налог только с разницы между доходами от продаж и расходами на аренду, закупку ингредиентов и зарплату персоналу. Такой подход позволяет ей эффективно управлять бюджетом и избегать излишней налоговой нагрузки.

Интересный факт

По данным налоговых органов, более 60% малых предприятий в России работают на УСН. Это подтверждает популярность и удобство этой системы.

Заключение

УСН — идеальный выбор для тех, кто хочет сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на бухгалтерских заботах. Простота, прозрачность и гибкость этого режима делают его одним из лучших инструментов для поддержки малого предпринимательства.

Комментарии

1
  • Жанна

    Очень некорректная статья.

    Почему ничего не сказано про актуальные на 2025 год лимиты?

    Почему ничего не сказано про льготные ставки?

    Почему ничего не сказано про НДС?

    И самое смешное - про простоту учета при системе "Доходы минус расходы". Нет, учет как раз очень сложный, особенно в торговле, сложнее, чем при ОСНО. И тоже существуют ограничения, про которые ни слова.