Упрощенная система налогообложения: просто о главном для предпринимателей

Этот режим особенно популярен среди предпринимателей благодаря его доступности и выгодным условиям.
Основные особенности УСН
УСН предполагает упрощенный порядок учета и отчетности. Вместо уплаты нескольких налогов (НДС, налога на прибыль и других) предприниматель уплачивает единый налог. Существует два варианта расчета:
"Доходы" (6%) — налог рассчитывается только от суммы поступлений на счет.
"Доходы минус расходы" (15%) — налог взимается с разницы между доходами и подтвержденными расходами.
Этот режим доступен для ИП и организаций, чей годовой доход не превышает установленного лимита (на 2024 год он составляет 188,9 млн рублей).
Преимущества УСН для бизнеса
Сокращение отчетности. Предприниматели на УСН подают всего одну декларацию в год, что значительно экономит время.
Простота учета. Не требуется вести сложный бухгалтерский учет — достаточно записывать доходы (или доходы и расходы).
Экономия на налогах. Ставки по УСН зачастую ниже, чем по общей системе налогообложения.
Доступность для большинства. УСН подходит для малого бизнеса, стартапов и фрилансеров.
Пример из жизни
Мария — владелица небольшой кофейни. Она выбрала УСН "Доходы минус расходы". Благодаря этому она оплачивает налог только с разницы между доходами от продаж и расходами на аренду, закупку ингредиентов и зарплату персоналу. Такой подход позволяет ей эффективно управлять бюджетом и избегать излишней налоговой нагрузки.
Интересный факт
По данным налоговых органов, более 60% малых предприятий в России работают на УСН. Это подтверждает популярность и удобство этой системы.
Заключение
УСН — идеальный выбор для тех, кто хочет сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на бухгалтерских заботах. Простота, прозрачность и гибкость этого режима делают его одним из лучших инструментов для поддержки малого предпринимательства.
Комментарии1
Очень некорректная статья.
Почему ничего не сказано про актуальные на 2025 год лимиты?
Почему ничего не сказано про льготные ставки?
Почему ничего не сказано про НДС?
И самое смешное - про простоту учета при системе "Доходы минус расходы". Нет, учет как раз очень сложный, особенно в торговле, сложнее, чем при ОСНО. И тоже существуют ограничения, про которые ни слова.