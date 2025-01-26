Упрощенная система налогообложения: просто о главном для предпринимателей

Этот режим особенно популярен среди предпринимателей благодаря его доступности и выгодным условиям.

Основные особенности УСН

УСН предполагает упрощенный порядок учета и отчетности. Вместо уплаты нескольких налогов (НДС, налога на прибыль и других) предприниматель уплачивает единый налог. Существует два варианта расчета: "Доходы" (6%) — налог рассчитывается только от суммы поступлений на счет. "Доходы минус расходы" (15%) — налог взимается с разницы между доходами и подтвержденными расходами. Этот режим доступен для ИП и организаций, чей годовой доход не превышает установленного лимита (на 2024 год он составляет 188,9 млн рублей).

Преимущества УСН для бизнеса

Сокращение отчетности. Предприниматели на УСН подают всего одну декларацию в год, что значительно экономит время. Простота учета. Не требуется вести сложный бухгалтерский учет — достаточно записывать доходы (или доходы и расходы). Экономия на налогах. Ставки по УСН зачастую ниже, чем по общей системе налогообложения. Доступность для большинства. УСН подходит для малого бизнеса, стартапов и фрилансеров.

Пример из жизни

Мария — владелица небольшой кофейни. Она выбрала УСН "Доходы минус расходы". Благодаря этому она оплачивает налог только с разницы между доходами от продаж и расходами на аренду, закупку ингредиентов и зарплату персоналу. Такой подход позволяет ей эффективно управлять бюджетом и избегать излишней налоговой нагрузки.

Интересный факт

По данным налоговых органов, более 60% малых предприятий в России работают на УСН. Это подтверждает популярность и удобство этой системы.

Заключение