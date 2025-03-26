Инвестиционные покупки в марте!

📌Покупаю на 53 тыс руб (50 тыс - ежемесячные пополнения с зарплаты, 3 тыс - выплаченные дивиденды и купоны).
1) Акции
🔹1 акция Лукойла (возможный выкуп акций у нерезидентов; регулярные дивиденды; "кубышка" в 1,4 трлн руб).
🔹20 акций Сбербанка (рекордная прибыль; перспективы роста; регулярные дивиденды).
🔹1 акция Икс 5 (хорошие финансовые показатели; перспектива щедрых дивидендов; возможность перекладывать инфляцию на потребителей).
🔹1 акция Т-Технологии (перспективы роста и выплаты ежеквартальных дивидендов).
🔹10 акций Банк Санкт-Петербург (качественный региональный банк, клиентская база по физическим лицам практически половина экономически активного населения Санкт-Петербурга; выплачивает дивиденды).
🔹2 акции Новатэка (несмотря на все санкции компания остается уникальной и адаптируется к новым реалиям, со временем сможет перестроить все процессы и реализовать запланированные проекты).
🔹3 акции Роснефти, 3 акции Татнефти, 3 акции Газпром нефти (нефтяные дивидендные аристократы; несколько выплат в год).
🔹1 акция Северстали, 10 акций НЛМК, 10 акций ММК (выплачивают дивиденды; долговая нагрузка отсутствует; идея под окончание СВО и начало строительства в новых регионах).
🔹1 акция Транснефти (несмотря на повышение налоговой нагрузки компания остается уникальной, так как обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов).
🔹80 акций Сургутнефтегаза - привилегированные (дешевая компания; валютная "кубышка"; перспектива щедрых дивидендов).
2) Облигации
🔹1 облигация с привязкой к курсу доллара "Южуралзолото Группа компаний" USA, серия 001P-04 (RU000A10B008).
▪️Погашение 22.02.2027.
▪️Купонная доходность 10,6% годовых в долларах, выплаты ежемесячные.
▪️Текущая доходность к погашению 8,3% годовых в долларах.
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.
▪️Сектор "горнодобыча".
3) Фонд Крупнейшие компании РФ (TMOS) - по 1 000 рублей на каждый из двух "детских счетов".
4) В конце феврале у меня закончился срок по вкладу в Т-Банке под 23% годовых. Переложил деньги в ВТБ на 3 месяца под 20,8% годовых. Неплохо, если учитывать, что российские банки продолжают массово снижать ставки по вкладам. Более половины из топ-20 крупнейших игроков опустили их не только ниже ключевой ставки, но и ниже 20%.
Деньги, размещенные на вкладе, я не учитываю в брокерском портфеле.
💼С учётом покупок стоимость моего брокерского портфеля по итогам марта составила 3 млн 218 тыс руб (-0,2% к сумме февраля, "качели" на нашем рынке продолжаются).
🚨Мои деньги, мой выбор и мои риски, никого не призываю повторять за мной!
Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:
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