Инвестиционные покупки в марте!

📌Покупаю на 53 тыс руб (50 тыс - ежемесячные пополнения с зарплаты, 3 тыс - выплаченные дивиденды и купоны).



1) Акции



🔹1 акция Лукойла (возможный выкуп акций у нерезидентов; регулярные дивиденды; "кубышка" в 1,4 трлн руб).



🔹20 акций Сбербанка (рекордная прибыль; перспективы роста; регулярные дивиденды).



🔹1 акция Икс 5 (хорошие финансовые показатели; перспектива щедрых дивидендов; возможность перекладывать инфляцию на потребителей).



🔹1 акция Т-Технологии (перспективы роста и выплаты ежеквартальных дивидендов).



🔹10 акций Банк Санкт-Петербург (качественный региональный банк, клиентская база по физическим лицам практически половина экономически активного населения Санкт-Петербурга; выплачивает дивиденды).



🔹2 акции Новатэка (несмотря на все санкции компания остается уникальной и адаптируется к новым реалиям, со временем сможет перестроить все процессы и реализовать запланированные проекты).



🔹3 акции Роснефти, 3 акции Татнефти, 3 акции Газпром нефти (нефтяные дивидендные аристократы; несколько выплат в год).



🔹1 акция Северстали, 10 акций НЛМК, 10 акций ММК (выплачивают дивиденды; долговая нагрузка отсутствует; идея под окончание СВО и начало строительства в новых регионах).



🔹1 акция Транснефти (несмотря на повышение налоговой нагрузки компания остается уникальной, так как обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов).



🔹80 акций Сургутнефтегаза - привилегированные (дешевая компания; валютная "кубышка"; перспектива щедрых дивидендов).



2) Облигации



🔹1 облигация с привязкой к курсу доллара "Южуралзолото Группа компаний" USA, серия 001P-04 (RU000A10B008).

▪️Погашение 22.02.2027.

▪️Купонная доходность 10,6% годовых в долларах, выплаты ежемесячные.

▪️Текущая доходность к погашению 8,3% годовых в долларах.

▪️Без амортизации и оферты.

▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.

▪️Сектор "горнодобыча".



3) Фонд Крупнейшие компании РФ (TMOS) - по 1 000 рублей на каждый из двух "детских счетов".



4) В конце феврале у меня закончился срок по вкладу в Т-Банке под 23% годовых. Переложил деньги в ВТБ на 3 месяца под 20,8% годовых. Неплохо, если учитывать, что российские банки продолжают массово снижать ставки по вкладам. Более половины из топ-20 крупнейших игроков опустили их не только ниже ключевой ставки, но и ниже 20%.



Деньги, размещенные на вкладе, я не учитываю в брокерском портфеле.



💼С учётом покупок стоимость моего брокерского портфеля по итогам марта составила 3 млн 218 тыс руб (-0,2% к сумме февраля, "качели" на нашем рынке продолжаются).



🚨Мои деньги, мой выбор и мои риски, никого не призываю повторять за мной!

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy