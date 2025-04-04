​​​​​​⚡️Отчет Транснефти за 2024 год. Сколько заработано дивидендов? 

❗️Компания включена в перечень стратегических и полностью принадлежит государству (100% голосующих акций). На Мосбирже торгуются только привилегированные акции, которые дают право лишь на получение дивидендов.
📌Тарифы на услуги устанавливаются ФАС России, соответственно экспортные цены на российскую нефть не влияют на ее доходы. Главное - это объем прокачки!
✅В январе текущего года тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов повысились на 9,9%, что является позитивом для компании.
📊Согласно финансовым результатам по МСФО за 2024 год следует:
🔹объем транспортировки нефти снизился на 3%, а нефтепродуктов на 2%, по сравнению с 2023 годом.
🔹выручка выросла на 7% (с 1,3 до 1,4 трлн руб). Рост затронул все основные виды деятельности.
🔹чистая прибыль сократилась на 5,4% (с 304 до 287 млрд руб). На динамику показателя повлиял пересчет отложенных налоговых обязательств, в связи с повышением с 1 января текущего года ставки по налогу на прибыль с 20 до 40% до 2030 года включительно (+35 млрд руб по итогам 2024 года).
🔹на балансе компании находится 514 млрд денежных средств и иных финансовых активов (деньги, размещённые в облигациях и на депозитах).
🔹чистый долг отрицательный.
💰Дивиденды
Дивиденды Транснефти определяются на основании распоряжения Правительства РФ в размере не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО.
За 2023 год сумма выплат составила 177,2 руб на акцию (доходность - 11,4%). По итогам 2024 года размер дивидендов может варьироваться от 160 до 200 руб.
💼В настоящий время доля Транснефти в моем портфеле составляет 1,5% (46 тыс рублей). Данную компанию я понемногу покупал весь прошлый и текущий год.
✅В ближайшие годы устойчивый бизнес может приносить стабильную дивидендную доходность не менее 10%.
При этом в случае реализации проекта Восток Ойл, Транснефть может потерять существенную часть выручки, т.к. Роснефть будет осуществлять транспортировку через собственную инфраструктуру.
Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:
https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy
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