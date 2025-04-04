​​​​​​⚡️Отчет Транснефти за 2024 год. Сколько заработано дивидендов? 

📁Транснефть — естественная монополия России по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Компания обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов.

❗️Компания включена в перечень стратегических и полностью принадлежит государству (100% голосующих акций). На Мосбирже торгуются только привилегированные акции, которые дают право лишь на получение дивидендов.

📌Тарифы на услуги устанавливаются ФАС России, соответственно экспортные цены на российскую нефть не влияют на ее доходы. Главное - это объем прокачки!

✅В январе текущего года тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов повысились на 9,9%, что является позитивом для компании.

📊Согласно финансовым результатам по МСФО за 2024 год следует:

🔹объем транспортировки нефти снизился на 3%, а нефтепродуктов на 2%, по сравнению с 2023 годом.

🔹выручка выросла на 7% (с 1,3 до 1,4 трлн руб). Рост затронул все основные виды деятельности.

🔹чистая прибыль сократилась на 5,4% (с 304 до 287 млрд руб). На динамику показателя повлиял пересчет отложенных налоговых обязательств, в связи с повышением с 1 января текущего года ставки по налогу на прибыль с 20 до 40% до 2030 года включительно (+35 млрд руб по итогам 2024 года).

🔹на балансе компании находится 514 млрд денежных средств и иных финансовых активов (деньги, размещённые в облигациях и на депозитах).

🔹чистый долг отрицательный.

💰Дивиденды

Дивиденды Транснефти определяются на основании распоряжения Правительства РФ в размере не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО.

За 2023 год сумма выплат составила 177,2 руб на акцию (доходность - 11,4%). По итогам 2024 года размер дивидендов может варьироваться от 160 до 200 руб.

💼В настоящий время доля Транснефти в моем портфеле составляет 1,5% (46 тыс рублей). Данную компанию я понемногу покупал весь прошлый и текущий год.

✅В ближайшие годы устойчивый бизнес может приносить стабильную дивидендную доходность не менее 10%.

При этом в случае реализации проекта Восток Ойл, Транснефть может потерять существенную часть выручки, т.к. Роснефть будет осуществлять транспортировку через собственную инфраструктуру.

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