​​​​​​​​​​​​⚡️Сбербанк объявил дивиденды по итогам работы за 2024 год! 

💰Вчера совет директоров Сбербанка рекомендовал выплатить 34,84 руб на каждый тип акций (обычка и префы). Последний день для покупки под дивиденды — 17 июля. Доходность к текущей цене составляет ~11,3%.

📈📉На новость акции практически никак не отреагировали, так как рынок уже ожидал выплаты на данном уровне.

📊Компания традиционно направляет на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО (одинаково на каждый тип акций). Такие выплаты будут поддерживаться при уровне достаточности капитала в 13,3%. По итогам прошлого года данный показатель как раз оказался на этом уровне.

В 2024 году Сбербанк получил рекордную прибыль в размере 1,58 трлн руб, что оказалось выше результата 2023 года на 4,8% (1,5 трлн руб). За 1 квартал текущего года компания увеличила чистую прибыль по РСБУ на 11,1%, до 404 млрд руб по сравнению с 364 млрд руб за аналогичный период 2024 года.

💰По итогам 2023 года Сбербанк выплатил своим акционерам дивиденды в размере 33,3 руб на каждый тип акций. По прогнозам аналитиков дивиденды за текущий год могут быть в диапазоне 36-40 руб на акцию.

💼В настоящее время доля Сбербанка в моем портфеле составляет 11,4% (352 тыс руб). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 35 тыс руб (уже с вычетом НДФЛ).

✅Сбербанк не нуждается в дополнительном представлении, поэтому акции компании я добираю практически с каждой зарплаты, невзирая на их стоимость.

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