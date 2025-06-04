​​​​​​⚡️Транснефть объявила дивиденды за 2024 год! 

💰На нашем рынке продолжается дивидендный сезон. Так, в понедельник совет директоров Транснефти рекомендовал выплатить 198,25 руб. на одну акцию.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров. Дата проведения такого собрания пока не определена. Дивидендная доходность составила 15,2%.

📈На новостях акции подросли более чем на 2%.

За 2023 год сумма выплат составила 177,2 руб. на акцию (доходность - 11,4%).

Компания включена в перечень стратегических и полностью принадлежит государству (100% голосующих акций). На Мосбирже торгуются только привилегированные акции, которые дают право лишь на получение дивидендов.

📌Тарифы на услуги Транснефти устанавливаются ФАС России, соответственно экспортные цены на российскую нефть не влияют на ее доходы. Главное — это объем прокачки!

📁В январе текущего года тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов повысились на 9,9%.

💼В настоящий момент доля Транснефти в моем портфеле составляет 1,8% (55 тыс. руб.), периодически добираю компанию небольшими лотами. С учетом рекомендаций планирую получить дивидендами 7200 руб. (уже с вычетом НДФЛ).

✅Транснефть — естественная монополия России по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Компания обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов.