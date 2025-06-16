​​​​​​​​⚡️Отчет Роснефти за 3 месяца 2025 года. Прибыль нефтяного гиганта под давлением 

Финансовая отчетность Роснефти по МСФО и что из нее следует в сегодняшнем материале.

📊30.05.2025 компания раскрыла финансовую отчетность по МСФО за рассматриваемый период, из которой следует:

🔹добыча нефти сократилась с 47,1 до 44,6 млн тонн (минимум за последние 10 лет), а газа с 23,7 до 20,2 млрд куб м.

🔹выручка составила 2283 млрд руб, снизившись на 12% год к году (2594 млрд).

🔹чистая прибыль сократилась на 57% (с 399 до 170 млрд руб). Это обусловлено снижением цен на нефть, новыми санкционными ограничениями, высокой ключевой ставкой и укреплением рубля. При этом в сравнении с 3 и 4 квартами 2024 года чистая прибыль подрасла.

🔹капитальные затраты составили 382 млрд руб, что на 42% выше показателя прошлого года (269 млрд). Динамика обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы.

🔹свободный денежный поток (FCF) оказался отрицательным.

🔹соотношение чистый долг/EBITDA увеличилось до 1,36х (12 мес 2024г. - 1,2x). Долговая нагрузка находится на комфортном уровне. Вместе с тем, по заявлениям самой компании следует, что процентные расходы по кредитам и займам выросли в 1,8 раза год к году. В 1 квартале текущего года взяли в долг 1 трлн руб, а процентов выплатили 493 млрд руб.

💰Дивиденды

Роснефть традиционно дважды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

25 апреля совет директоров рекомендовал выплатить 14,68 руб на акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 17 июля 2025 года. Доходность к текущей цене составляет 3,2%.

Общий размер дивидендов по результатам работы за прошлый год составит 51,15 руб на акцию (~11% доходности).

📌За 2023 год суммарно было выплачено 59,78 руб (10% доходности).

За 1 квартал текущего года Роснефть заработала только 8 руб дивидендов (1,8% доходности).

С учетом текущей конъюнктуры финансовые результаты 2 квартала будут еще хуже. Основная проблема в том, что средний курс доллара во втором квартале будет в районе 80-82 руб, в то время как в первом он составлял 92 руб.

Роснефть представила не самые лучшие результаты, вместе с тем долгосрочным драйвером для компании остается развитие проекта "Восток Ойл", операционный денежный поток от которого, по прогнозу, пойдет только с 2027 года и, возможно, на акциях можно будет неплохо заработать при текущих ценах. Сейчас Роснефть оценена недорого, однако всегда существуют дополнительные санкционные риски, а также возможные сдвиги сроков по инвестиционным проектам.

💼В настоящее время доля Роснефти в моем портфеле составляет 3,7% (111 тыс руб). В рамках ежемесячных покупок продолжаю периодически докупать компанию, считая ее долгосрочно привлекательной, но это точно не идея текущего и возможно следующего года.

🚨Мои деньги, мой выбор и мои риски, никого не призываю повторять за мной!

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