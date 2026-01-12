Сколько вы хотите зарабатывать в текущем году?  

Результаты всероссийского телефонного опроса о желаемом доходе в 2026 году. Проведен 10–16 декабря прошлого года, 1600 респондентов.

🔹Главный тренд

Каждый четвертый (26%) хотел бы получать от 150 до 300 тыс руб в месяц. Это самая популярная "запросная" категория.

🔹Кто сколько хочет

▪️Мужчины/женщины: мужчины чаще просят от 150 тыс и выше (29%), женщины — до 80 тыс (22%).

▪️Возраст (18–44): чаще нацелены на 150–300 тыс и даже 400+ тыс.

▪️60+: чаще ограничиваются 50–80 тыс или не просят вовсе.

▪️Образование: наличие высшего образования заметно повышает запросы.

▪️Города/села: в крупных городах ждут высоких доходов, в малых — скромнее.

🔹Зависимость от текущего дохода

Чем выше текущий доход семьи, тем выше и желаемый:

▪️До 20 тыс/мес на члена → в среднем хотят 100 тыс.

▪️Свыше 100 тыс/мес на члена → в среднем хотят уже 448 тыс.

🔹 Интересное

На желаемый доход влияет даже источник информации:

▪️Читатели печатных СМИ в среднем просят 103 тыс.

▪️Зрители YouTube — 318 тыс.

▪️Слушатели радио — 226 тыс.

▪️Подписчики Telegram-каналов — 262 тыс.

🔹 Среднее/медиана:

Средний желаемый доход по выборке — 201425 руб.

Медиана — 100000 ₽.

❗️Разрыв говорит о сильном влиянии высоких запросов меньшинства.

🗣Интересно конечно читать подобные исследования и проецировать их на себя. И вот любопытная штука получается, мой дохой (с недавнего времени 100 тыс руб) подпадает лишь под желание людей 60+, пенсионеров одним словом))) При этом моя текущая зарплата позволяет не только жить без кредитов и ипотек (все уже выплачено), но и пополнять ежемесячно как брокерский счет (на долгосрок), так и банковский (для непредвиденных расходов и путешествий). Да, конечно, уровень зарплаты существенно влияет на жизнь и накопления, но если не умеешь тратить деньги, то любой суммы будет недостаточно.

