Премиальные кредитные карты: как брокер поможет выбрать карту с максимальной выгодой

Как выбрать лучшую карту?

Первое, на что стоит обратить внимание — это годовое обслуживание. У премиальных карт оно может составлять от 5 до 50 тысяч рублей в год. Сравните эту сумму с тем, что вы реально получаете взамен: бесплатные бизнес-залы, страховки, скидки, бонусы.



Второе — ставка по кредиту и льготный период. Уточните, сколько дней у вас есть для беспроцентного погашения и как начисляется процент в случае задолженности.



Третье — программа лояльности. У некоторых банков повышенный кэшбэк на определённые категории (путешествия, рестораны, заправки), а также баллы, которые можно тратить на авиабилеты, отели или технику.



Также важны условия снятия наличных, доступ к привилегиям за границей, возможность перевыпуска и обслуживания через личного менеджера.

Почему стоит оформлять карту через кредитного брокера?

Мы знаем, где сейчас действительно выгодные условия — с акциями, бонусами и сниженным обслуживанием. Некоторые премиальные карты можно оформить только по приглашению или через банковского менеджера, с которым у нас уже налажен контакт. Мы поможем подобрать именно ту карту, которая будет соответствовать вашему стилю жизни и приносить максимум пользы.