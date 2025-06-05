Ипотека с господдержкой: кто может получить и в чем выгода в 2025 году

Ипотека остается самым доступным способом приобрести жилье. Но при текущих ставках далеко не всем она по карману. Именно поэтому госпрограммы поддержки семей и отдельных категорий граждан стали особенно актуальны — они позволяют взять кредит на жильё с существенно меньшей процентной ставкой.

В 2025 году государство продолжает субсидировать ипотеку, и это отличный шанс для тех, кто планирует покупку квартиры или дома на первичном рынке. Разберёмся, кто может воспользоваться льготами и в чём реальная выгода.

Что такое ипотека с господдержкой

Это ипотечная программа, при которой часть процентной ставки субсидируется государством. Благодаря этому банки могут выдавать кредиты по ставке ниже рыночной — от 2,9% до 8% годовых, в зависимости от программы и условий конкретного банка.

Цель — сделать жильё доступнее для определённых категорий граждан и простимулировать рынок новостроек.

Кто может получить

В 2025 году основные категории, имеющие право на участие в программах с господдержкой:

семьи с детьми (рождёнными после 1 января 2018 года);

молодые семьи (в возрасте до 35 лет);

участники программы «Семейная ипотека»;

граждане, покупающие жильё в сельской местности (льготы по программе «Сельская ипотека»);

айтишники и участники приоритетных отраслей (через целевые ипотечные программы);

военные и сотрудники силовых ведомств (через «Военную ипотеку»);

переселенцы, жители Дальнего Востока, определённые категории бюджетников — в рамках региональных программ.

Важно: участие в программе не гарантирует одобрения — требуется стандартная проверка дохода, кредитной истории и платёжеспособности.

Какие ставки предлагают банки

Ставки могут начинаться от 2,9% (например, по семейной ипотеке), но чаще всего — около 6%. Средний срок кредита — от 10 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%, но возможны исключения при наличии маткапитала или иных субсидий.

Банки охотно участвуют в таких программах, поскольку риски частично перекрываются государством. Однако у каждого банка — свои внутренние требования, и часто реальные условия могут отличаться от рекламных.

Чем помогает брокер

Работая с брокером, вы не просто подаёте заявку — вы получаете консультацию по выбору подходящей программы, помощь в сборе документов и доступ к внутренним условиям банков, которые не всегда доступны в открытом доступе.

Кроме того, мы заранее проверяем вероятность одобрения, чтобы не портить кредитную историю необоснованными отказами. А если банк запрашивает дополнительные бумаги — берём переговоры на себя и сопровождаем вас до финального одобрения.

Частые вопросы

Можно ли использовать маткапитал как первоначальный взнос?

Да, во многих случаях это возможно. Главное — правильно подготовить документы и уведомить банк заранее.

Можно ли взять ипотеку с господдержкой на вторичку?

Нет. Такие программы действуют только для новостроек (ДДУ, долевое участие) или строящегося жилья.

А если я уже оформлял ипотеку — могу ли участвовать?

Да, если у вас родился ребёнок после 2018 года и вы ранее не пользовались льготами. Некоторые программы допускают рефинансирование под льготную ставку.

Сколько времени занимает оформление?

В среднем 7–14 рабочих дней. С брокером — быстрее: мы подаём заявки сразу в несколько банков, чтобы выбрать лучшее предложение.

Ипотека с господдержкой — это реальный способ снизить финансовую нагрузку при покупке жилья. Главное — понимать, подходите ли вы под программу и как грамотно подать заявку. Мы поможем вам пройти весь путь: от первичной консультации до подписания кредитного договора.