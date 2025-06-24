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Как определить и увеличить свой кредитный лимит

Кредитный лимит — это сумма, на которую вы реально можете рассчитывать при оформлении займа. Он зависит не только от доходов, но и от множества других факторов: кредитной истории, семейного положения, долговой нагрузки и даже банка, в который вы обращаетесь.