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Артем Староверов
Кредитование

Как получить кредит на образование: условия, документы, нюансы

Платное образование — удовольствие недешевое, особенно если речь идёт о крупных вузах и колледжах. Но если не удалось поступить на бюджет или нужен диплом по конкретной специальности, выход есть — образовательный кредит. Он помогает оплатить обучение и получить отсрочку по основному долгу до окончания вуза.

Рассказываем, кто может получить кредит на учёбу, в чём разница между льготными и стандартными займами, какие документы потребуются и что важно знать до подачи заявки.

Виды образовательных кредитов

Существует два основных варианта:
Льготный образовательный кредит под 3%
– Оформляется только студентом
– Деньги переводятся напрямую вузу в начале каждого семестра
– Во время учёбы и 9 месяцев после выпуска студент платит только проценты
– Срок возврата — до 15 лет, отсчёт начинается после окончания учёбы
– Если студент отчисляется, льготные условия аннулируются и ставка становится рыночной
– Действует только в вузах с аккредитацией Рособрнадзора.

Потребительский кредит на обучение

– Может оформить студент или родитель
– Средства поступают на счёт заёмщика, а затем — в учебное заведение
– Ставка рыночная, платежи начинаются сразу
– Можно использовать на другие цели, кроме обучения.

Кто может получить образовательный кредит

– Граждане России от 14 лет
– Если студенту меньше 18 лет — требуется согласие родителей
– Договор на обучение должен быть оформлен на имя заёмщика
– Отсутствие кредитной истории не мешает получению кредита
– Плохая кредитная история — основание для отказа
– Банк может отказать в новом кредите, если предыдущий ещё не погашен.

Как оформить льготный образовательный кредит

  1. Убедитесь, что вуз аккредитован — проверьте это на сайте Рособрнадзора

  2. Заключите договор на платное обучение

  3. Соберите необходимые документы:

  4. – паспорт заёмщика

  5. – договор с учебным заведением

  6. – квитанция на оплату

  7. – согласие родителей (если заёмщику 14–17 лет)

  8. – паспортные данные родителей

  9. – СНИЛС заёмщика (по запросу банка)

  10. Подайте заявку в банк — онлайн или в отделении

  11. Дождитесь решения (обычно 1–5 дней)

  12. Подпишите договор, если одобрено

  13. Банк переведёт оплату семестра напрямую вузу.

Что важно знать до оформления

– Чем дольше срок кредита, тем выше переплата
– Отчисление из вуза отменяет льготы — ставка становится рыночной
– При академическом отпуске нужно подать заявление в банк, чтобы сохранить льготный период
– Если вуз повышает стоимость семестра, нужно уведомить банк — сумма кредита пересчитается
– При переводе в другой вуз достаточно сообщить об этом банку и предоставить новый договор.

Когда подойдёт потребительский кредит

– Вуз не аккредитован для льготной программы
– Нужны дополнительные средства — на жильё, технику, переезд
– Кредит оформляется не на студента, а на родителя

Образовательный кредит — это возможность получить нужную профессию, даже если нет средств сразу. Главное — разобраться в условиях, выбрать подходящий тип займа и вовремя подать документы.

Информации об авторе

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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