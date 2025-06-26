Как получить кредит на образование: условия, документы, нюансы

Рассказываем, кто может получить кредит на учёбу, в чём разница между льготными и стандартными займами, какие документы потребуются и что важно знать до подачи заявки.

Виды образовательных кредитов

Существует два основных варианта:

Льготный образовательный кредит под 3%

– Оформляется только студентом

– Деньги переводятся напрямую вузу в начале каждого семестра

– Во время учёбы и 9 месяцев после выпуска студент платит только проценты

– Срок возврата — до 15 лет, отсчёт начинается после окончания учёбы

– Если студент отчисляется, льготные условия аннулируются и ставка становится рыночной

– Действует только в вузах с аккредитацией Рособрнадзора.

Потребительский кредит на обучение

– Может оформить студент или родитель

– Средства поступают на счёт заёмщика, а затем — в учебное заведение

– Ставка рыночная, платежи начинаются сразу

– Можно использовать на другие цели, кроме обучения.

Кто может получить образовательный кредит

– Граждане России от 14 лет

– Если студенту меньше 18 лет — требуется согласие родителей

– Договор на обучение должен быть оформлен на имя заёмщика

– Отсутствие кредитной истории не мешает получению кредита

– Плохая кредитная история — основание для отказа

– Банк может отказать в новом кредите, если предыдущий ещё не погашен.

Как оформить льготный образовательный кредит

Убедитесь, что вуз аккредитован — проверьте это на сайте Рособрнадзора Заключите договор на платное обучение Соберите необходимые документы: – паспорт заёмщика – договор с учебным заведением – квитанция на оплату – согласие родителей (если заёмщику 14–17 лет) – паспортные данные родителей – СНИЛС заёмщика (по запросу банка) Подайте заявку в банк — онлайн или в отделении Дождитесь решения (обычно 1–5 дней) Подпишите договор, если одобрено Банк переведёт оплату семестра напрямую вузу.

Что важно знать до оформления

– Чем дольше срок кредита, тем выше переплата

– Отчисление из вуза отменяет льготы — ставка становится рыночной

– При академическом отпуске нужно подать заявление в банк, чтобы сохранить льготный период

– Если вуз повышает стоимость семестра, нужно уведомить банк — сумма кредита пересчитается

– При переводе в другой вуз достаточно сообщить об этом банку и предоставить новый договор.

Когда подойдёт потребительский кредит