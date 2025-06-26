Как получить кредит на образование: условия, документы, нюансы

Рассказываем, кто может получить кредит на учёбу, в чём разница между льготными и стандартными займами, какие документы потребуются и что важно знать до подачи заявки.
Виды образовательных кредитов
Существует два основных варианта:
Льготный образовательный кредит под 3%
– Оформляется только студентом
– Деньги переводятся напрямую вузу в начале каждого семестра
– Во время учёбы и 9 месяцев после выпуска студент платит только проценты
– Срок возврата — до 15 лет, отсчёт начинается после окончания учёбы
– Если студент отчисляется, льготные условия аннулируются и ставка становится рыночной
– Действует только в вузах с аккредитацией Рособрнадзора.
Потребительский кредит на обучение
– Может оформить студент или родитель
– Средства поступают на счёт заёмщика, а затем — в учебное заведение
– Ставка рыночная, платежи начинаются сразу
– Можно использовать на другие цели, кроме обучения.
Кто может получить образовательный кредит
– Граждане России от 14 лет
– Если студенту меньше 18 лет — требуется согласие родителей
– Договор на обучение должен быть оформлен на имя заёмщика
– Отсутствие кредитной истории не мешает получению кредита
– Плохая кредитная история — основание для отказа
– Банк может отказать в новом кредите, если предыдущий ещё не погашен.
Как оформить льготный образовательный кредит
Убедитесь, что вуз аккредитован — проверьте это на сайте Рособрнадзора
Заключите договор на платное обучение
Соберите необходимые документы:
– паспорт заёмщика
– договор с учебным заведением
– квитанция на оплату
– согласие родителей (если заёмщику 14–17 лет)
– паспортные данные родителей
– СНИЛС заёмщика (по запросу банка)
Подайте заявку в банк — онлайн или в отделении
Дождитесь решения (обычно 1–5 дней)
Подпишите договор, если одобрено
Банк переведёт оплату семестра напрямую вузу.
Что важно знать до оформления
– Чем дольше срок кредита, тем выше переплата
– Отчисление из вуза отменяет льготы — ставка становится рыночной
– При академическом отпуске нужно подать заявление в банк, чтобы сохранить льготный период
– Если вуз повышает стоимость семестра, нужно уведомить банк — сумма кредита пересчитается
– При переводе в другой вуз достаточно сообщить об этом банку и предоставить новый договор.
Когда подойдёт потребительский кредит
– Вуз не аккредитован для льготной программы
– Нужны дополнительные средства — на жильё, технику, переезд
– Кредит оформляется не на студента, а на родителя
Образовательный кредит — это возможность получить нужную профессию, даже если нет средств сразу. Главное — разобраться в условиях, выбрать подходящий тип займа и вовремя подать документы.
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