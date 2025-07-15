Семейную ипотеку могут привязать к прописке: что изменится с 2026 года

С 2026 года власти планируют запретить покупать жильё по семейной ипотеке не по месту прописки. Хотели переехать? Придётся сначала зарегистрироваться. Разбираемся, как это повлияет на тех, кто собирается взять ипотеку с господдержкой.

Семейная ипотека — одна из самых доступных программ на рынке жилья. Ставка 6% годовых, минимальный взнос от 20%, сумма до 6 млн ₽ (или до 12 млн ₽ в Москве и Петербурге) — неудивительно, что по ней уже оформили почти миллион кредитов. Но почти половина этих сделок — вне региона, где зарегистрированы заемщики. И именно с этим хотят покончить.

Что именно собираются изменить

Если закон примут, то с 2026 года оформить семейную ипотеку можно будет только в том регионе, где вы зарегистрированы. Прописаны в Самаре — квартиру по этой программе сможете купить только в Самаре (или области), а не в Москве, Питере или Сочи.

Ограничения планируют ввести без исключений. Даже если семья действительно планирует переезд — без регистрации в новом месте банк просто не сможет одобрить кредит. Более того, обсуждается вариант, при котором после покупки нужно будет обязательно прописаться в купленной квартире, иначе условия станут обычными, а не льготными.

Почему это вообще придумали

С инициативой выступила Валентина Матвиенко. По её словам, семейная ипотека не должна становиться способом выгодно вложиться в жильё в мегаполисе. Изначально программа создавалась как поддержка — особенно для семей из регионов.

Сейчас почти половина льготных кредитов выдается в Москве и Петербурге, и около 40% из них оформляют жители других городов. Это приводит к перекосу: деньги господдержки стекаются в крупные города, а региональный рынок остаётся без стимулов.

Минфин идею поддержал, но предложил компромисс: разрешить оформить ипотеку в другом регионе, если семья действительно переезжает и прописывается по новому адресу.

Когда начнут действовать новые правила

Планируется, что закон вступит в силу в первом квартале 2026 года. Сейчас готовится законопроект, и его рассмотрение ожидается в ближайшие месяцы.

Что это значит для заемщиков

Выбор жилья станет ограничен. Жители столицы больше не смогут купить квартиру в ближайшем Подмосковье по семейной ипотеке. А те, кто собирался уехать из маленького города в крупный — не смогут оформить льготный кредит без предварительной прописки.

Переезд усложнится. Семейная ипотека часто используется как шанс начать жизнь в другом месте — ближе к работе, к родственникам или просто в более благополучном регионе. Теперь этот путь станет сложнее.

Придётся прописываться заранее. Временной регистрации, скорее всего, будет недостаточно. А постоянную не так-то просто получить быстро — особенно если вы только выбираете район или жильё.

Может вырасти спрос на фиктивные прописки. Но это рискованно: за подделку документов можно не только получить отказ, но и столкнуться с уголовной ответственностью.

Те, кто хочет купить квартиру на вторичке, тоже рискуют — сейчас в ряде регионов это ещё возможно. Но после изменений условия могут ужесточить, а времени останется немного.

Что делать сейчас

Если вы планировали взять семейную ипотеку и купить жильё не по месту регистрации, не стоит откладывать. До конца 2025 года — ваш шанс реализовать планы по старым правилам. Дальше — возможны ограничения.

Подводим итог

Семейную ипотеку хотят сделать более адресной — чтобы господдержка оставалась в регионе проживания, а не текла в Москву и Петербург. Для регионов это плюс, но для семей, мечтающих о переезде — серьёзное препятствие.



Программа остаётся выгодной, но становится менее гибкой. Придётся либо заранее прописываться, либо искать жильё там, где вы уже зарегистрированы.



Планируете покупать квартиру по семейной ипотеке? Лучше не затягивать — и проконсультироваться заранее, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.