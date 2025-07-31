Чем опасны кредиты с досрочной выплатой: что нужно знать заранее

Подводные камни досрочного погашения

❗ 1. Потеря страховой премии

Если вы оформляли кредит с навязанной страховкой, то при досрочном погашении деньги за страховку могут «сгореть».

Некоторые банки оформляют страховку как отдельную услугу, и при закрытии кредита возврат возможен — но не всегда автоматический.

Что делать:

— Проверьте условия договора страхования.

— Подайте заявление на возврат неиспользованной части (в течение 14 дней — почти всегда, позже — не всегда).

— Если банк отказывает — можно жаловаться в ЦБ или Роспотребнадзор.