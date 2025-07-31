ЦОК КПП УСН 24.07 Мобильный
Артем Староверов
Кредитование

Чем опасны кредиты с досрочной выплатой: что нужно знать заранее

«Погашу пораньше — сэкономлю!» — логично? На первый взгляд, да. Но на практике досрочное погашение кредита может обернуться не только экономией, но и неприятными сюрпризами: скрытыми комиссиями, потерей страховки, ухудшением кредитной истории. В этой статье разбираем, какие подводные камни бывают у досрочной выплаты, и как заранее обезопасить себя.

Что такое досрочное погашение

Это частичное или полное закрытие кредита до окончания срока, указанного в договоре.

Есть два вида:

  • Частичное — вы платите сумму сверх текущего платежа, уменьшая долг или срок.

  • Полное — вы сразу закрываете весь остаток долга с процентами на дату погашения.

Выгодно? Да. Но не всегда безопасно.

Подводные камни досрочного погашения

❗ 1. Потеря страховой премии

Если вы оформляли кредит с навязанной страховкой, то при досрочном погашении деньги за страховку могут «сгореть».

Некоторые банки оформляют страховку как отдельную услугу, и при закрытии кредита возврат возможен — но не всегда автоматический.

Что делать:

— Проверьте условия договора страхования.

— Подайте заявление на возврат неиспользованной части (в течение 14 дней — почти всегда, позже — не всегда).

— Если банк отказывает — можно жаловаться в ЦБ или Роспотребнадзор.

❗ 2. Проблемы с кредитной историей

Звучит абсурдно, но факт: при досрочном погашении может снизиться кредитный рейтинг.

Почему?

  • Система «не успевает» увидеть длительную положительную платёжную историю.

  • Для скоринга важна не только сумма, но и регулярность, длительность и дисциплина.

Пример: человек оформил кредит на 3 года, а погасил через 2 месяца. В отчёте — короткий срок, а значит, нестабильное поведение.

Что делать:

— Не гасите все кредиты досрочно, если вы планируете в будущем брать ипотеку или крупный заём.

— Оставьте хотя бы один продукт с регулярными платежами.

❗ 3. Неуменьшение переплаты

Если банк применяет аннуитетную схему (а это 90% потребкредитов), то большая часть процентов списывается в первые месяцы.

То есть вы заплатили основную часть переплаты уже в начале, и при досрочном погашении экономия может быть минимальной.

Что делать:

— Требуйте перерасчёт платежей при частичном погашении (можно уменьшить либо срок, либо сумму ежемесячного платежа).

— При заключении договора уточняйте возможность перехода на дифференцированную схему — там проценты уменьшаются вместе с телом долга.

❗ 4. Скрытые комиссии или условия

Некоторые банки в договорах прописывают штрафы или комиссии за досрочное погашение, особенно в первые месяцы.

В 2025 году это официально запрещено, но...

  • В договорах могут быть хитрые формулировки.

  • Иногда комиссия маскируется под «плату за сопровождение» или «административные расходы».

Что делать:

— Внимательно читайте договор до подписания.

— Не стесняйтесь задавать прямые вопросы: «Будет ли комиссия, если я закрою кредит через 2 месяца?».

Когда досрочное погашение действительно выгодно

✅ У кредита высокая ставка (20%+), а вы можете закрыть его в первые месяцы.

✅ Вы не планируете в ближайшие годы брать ипотеку или автокредит.

✅ Страховка возвратная, и вы успеваете оформить заявление.

✅ Кредитная история у вас уже есть и не нуждается в «растягивании».

✅ Долг вас психологически тяготит — и вы готовы пожертвовать частью выгоды ради спокойствия.

Вывод

Досрочное погашение — не всегда однозначное благо.

Иногда оно экономит деньги, а иногда — сжигает бонусы и сбивает скоринг.

📌 Что важно:

  • Всегда читайте договор.

  • Уточняйте про страховки и перерасчёт.

  • Оценивайте последствия для кредитной истории.

  • И не забывайте, что иногда правильнее — просто вовремя платить по графику.

Информации об авторе

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

1 подписчик34 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум