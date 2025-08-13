ЦОК КПП Кадровик 12.08 Мобильная
🔴 Все о налогах-2025: новые правила, штрафы и лайфхаки →
Артем Староверов
Банки

Где взять деньги, если банк отказал

Отказ в кредите — не редкость. Причиной может быть плохая кредитная история, высокая закредитованность или нестабильный доход. Если банки и МФО говорят «нет», один из вариантов — занять у родственников или знакомых. Но такой шаг требует осторожности: нужно сохранить хорошие отношения и минимизировать риски для обеих сторон.

Прежде чем просить в долг

  1. Оцените финансовые возможности кредитора. Просите только у тех, кто может одолжить нужную сумму без ущерба себе.

  2. Будьте честны о сроках возврата. Если не уверены, что сможете вернуть всё вовремя, обсудите это сразу.

  3. Сообщите о своей ситуации. Если у вас есть долги или арестованное имущество — предупредите заранее.

Оформление займа официально

Не берите «под честное слово». Письменное оформление повышает доверие и дисциплинирует.

Варианты:

  • Расписка — пишет только заемщик, фиксирует факт получения денег и обязательство вернуть их.

  • Договор займа — подписывают обе стороны. По закону обязателен в письменной форме при сумме свыше 10 000 ₽.

Что указать в расписке

  • Ф.И.О., паспортные данные, дату рождения, адрес регистрации обеих сторон;

  • сумму (цифрами и прописью);

  • дату и место передачи денег;

  • срок возврата;

  • способ передачи (наличными или переводом, с реквизитами);

  • подпись заемщика.

Если срок не указан, по закону долг нужно вернуть в течение 30 дней с момента требования.

Что указать в договоре

  • данные кредитора и заемщика;

  • дату и место заключения;

  • подписи сторон;

  • условия возврата (одним платежом или частями);

  • цель займа (по желанию);

  • проценты или штрафы за просрочку.

При крупных суммах кредитор может попросить заверить договор у нотариуса — это разумно.

Перевод вместо наличных

Для кредитора банковский перевод — дополнительное доказательство передачи денег. Чек или выписка из банка пригодятся в случае спора.

Храните расписку и договор до полного расчёта.

Важно: частный займ не отражается в вашей кредитной истории, но именно поэтому важно строго соблюдать условия, чтобы не испортить отношения.

Информации об авторе

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

1 подписчик40 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    если уже все в наличии: "плохая кредитная история, высокая закредитованность или нестабильный доход", может не брать кредит??? ни у кого

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    — Помоги мне, Господи! Есть нечего, жить не на что, ни рубля в кармане..

    Голос с неба:

    — Не ври, Изя!

    — Шо, таки менять доллары?!

Главная Главбух PRO Премиум