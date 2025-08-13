Подписаться

Где взять деньги, если банк отказал

Отказ в кредите — не редкость. Причиной может быть плохая кредитная история, высокая закредитованность или нестабильный доход. Если банки и МФО говорят «нет», один из вариантов — занять у родственников или знакомых. Но такой шаг требует осторожности: нужно сохранить хорошие отношения и минимизировать риски для обеих сторон.