Подписаться

БКИ исключили из реестра ЦБ: что будет с кредитной историей

Может показаться, что исключение бюро кредитных историй из реестра Центробанка означает потерю всех данных. Но это не так: информация о кредитах и платежах не исчезает, а просто передаётся в другие организации. Разберем, как работает эта схема, чего ожидать заемщику и что обязательно нужно проверить.