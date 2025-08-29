БКИ исключили из реестра ЦБ: что будет с кредитной историей

Почему БКИ исключают из реестра
ЦБ ведёт список аккредитованных бюро, чтобы гарантировать надёжность хранения информации. Иногда бюро лишают статуса по разным причинам:
компания добровольно прекращает работу;
Центробанк выявляет нарушения по защите данных;
не выполняются требования законодательства.
После исключения бюро теряет право вести кредитные истории, но данные не стираются. Они передаются в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), а затем — в другое действующее бюро.
Что происходит с кредитной историей
ЦККИ выступает «буфером» — принимает всю информацию и хранит её до момента передачи новому оператору.
Старые записи сохраняются. Ваши кредиты, платежи и просрочки остаются в истории.
Новые сведения тоже вносятся. Даже в переходный период информация о займах продолжает фиксироваться.
Срок переноса может достигать 6–12 месяцев. Всё это время кредитная история доступна через Госуслуги и банки.
Какие сложности могут возникнуть
Для обычного заемщика серьёзных рисков нет, но есть нюансы:
возможны задержки при проверке данных банками (например, при подаче заявки на ипотеку);
нельзя оперативно исправить ошибку в истории, пока идёт передача сведений;
при наличии некорректной информации одобрение кредита может затянуться.
По сути, это скорее технические трудности, чем угроза кредитной истории.
Что делать заемщику
Проверьте, куда передали вашу историю. Сделать это можно на Госуслугах в разделе «Сведения о бюро кредитных историй».
Запросите отчёт. Дважды в год бюро обязано выдавать его бесплатно.
Сравните данные с реальностью. Проверьте кредиты, просрочки и платежи.
Исправляйте ошибки. Подайте заявление в БКИ, а если вопрос не решается — жалуйтесь в ЦБ или идите в суд.
Храните доказательства. Квитанции, выписки и договоры помогут в спорных ситуациях.
Итог
Исключение БКИ из реестра ЦБ не означает, что ваша кредитная история исчезнет. Данные сохраняются и передаются другому бюро. Ваша задача — проверить, что информация корректна, и вовремя исправить ошибки. Это поможет избежать неприятных сюрпризов, когда срочно понадобится кредит или ипотека.
