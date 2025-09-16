Цифровой рубль: какие выплаты переведут в новый формат с октября 2025 года

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль (ЦР) — это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными. Он существует только в электронном виде, а каждая единица имеет уникальный цифровой код.

Эмиссию полностью контролирует Банк России: он создает цифровые деньги и ведет реестр всех операций. Банки лишь предоставляют пользователям доступ к кошелькам через привычные онлайн-кабинеты и мобильные приложения.

Ключевая особенность — цифровой рубль не зависит от конкретного банка: деньги хранятся не на карточном счете, а напрямую в системе ЦБ. Поэтому даже при отзыве лицензии у банка ваши средства останутся доступными.