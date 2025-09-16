Цифровой рубль: какие выплаты переведут в новый формат с октября 2025 года

Что такое цифровой рубль
Цифровой рубль (ЦР) — это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными. Он существует только в электронном виде, а каждая единица имеет уникальный цифровой код.
Эмиссию полностью контролирует Банк России: он создает цифровые деньги и ведет реестр всех операций. Банки лишь предоставляют пользователям доступ к кошелькам через привычные онлайн-кабинеты и мобильные приложения.
Ключевая особенность — цифровой рубль не зависит от конкретного банка: деньги хранятся не на карточном счете, а напрямую в системе ЦБ. Поэтому даже при отзыве лицензии у банка ваши средства останутся доступными.
Что изменится в октябре 2025 года
С октября стартует пилот по переводу части социальных выплат в цифровой формат. Какие именно — решат Минфин и ЦБ ближе к дате запуска. В числе первых кандидатов называют детские пособия, выплаты малоимущим семьям и компенсации по отдельным федеральным программам.
Важно: участие добровольное. Никто не заставит переходить на цифровой рубль. Захотите — оставите деньги на карту или наличными. Захотите — выберете новый инструмент.
Как будет развиваться система дальше
Развертывание цифрового рубля рассчитано на три года:
2026 год. Подключат пенсии, стипендии и зарплаты бюджетников. Каждый получатель госвыплат сможет выбрать: оставить привычный формат или перейти на цифровой рубль.
2026–2027 годы. Банки начнут предлагать клиентам открывать кошельки и оплачивать покупки цифровыми рублями в крупных торговых сетях.
К 2028 году. Новый формат расчетов станет массовым: к системе подключат банки второго уровня и большинство магазинов. Исключение составят небольшие точки с оборотом менее 5 млн ₽ в год.
Зачем это нужно
Для государства цифровой рубль — инструмент контроля и прозрачности. Каждая операция фиксируется в реестре, что снижает риски мошенничества, позволяет целевым образом отслеживать движение бюджетных средств и экономить на банковских комиссиях.
Для граждан — это дополнительный способ оплаты и переводов. Главное преимущество: низкие комиссии и простота. Пользоваться можно через привычный онлайн-банк, без установки новых приложений.
Вопросы и ответы
Заменит ли цифровой рубль карты и счета?
Нет. Это не альтернатива, а дополнение. Наличные и безналичные средства сохраняются.
Можно ли будет расплачиваться за границей?
Пока нет. Цифровой рубль создают исключительно для внутренних расчетов. Однако ЦБ уже обсуждает возможность «стыковки» с другими цифровыми валютами (например, юанем или дирхамом) в будущем.
