Цифровой рубль

Цифровой рубль: какие выплаты переведут в новый формат с октября 2025 года

С октября 2025 года Россия делает еще один шаг к цифровой экономике: часть социальных выплат начнут перечислять в цифровых рублях. Разбираем, что это за деньги, как изменится жизнь получателей и зачем вообще государство внедряет новый формат расчетов.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль (ЦР) — это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными. Он существует только в электронном виде, а каждая единица имеет уникальный цифровой код.

Эмиссию полностью контролирует Банк России: он создает цифровые деньги и ведет реестр всех операций. Банки лишь предоставляют пользователям доступ к кошелькам через привычные онлайн-кабинеты и мобильные приложения.

Ключевая особенность — цифровой рубль не зависит от конкретного банка: деньги хранятся не на карточном счете, а напрямую в системе ЦБ. Поэтому даже при отзыве лицензии у банка ваши средства останутся доступными.

Что изменится в октябре 2025 года

С октября стартует пилот по переводу части социальных выплат в цифровой формат. Какие именно — решат Минфин и ЦБ ближе к дате запуска. В числе первых кандидатов называют детские пособия, выплаты малоимущим семьям и компенсации по отдельным федеральным программам.

Важно: участие добровольное. Никто не заставит переходить на цифровой рубль. Захотите — оставите деньги на карту или наличными. Захотите — выберете новый инструмент.

Как будет развиваться система дальше

Развертывание цифрового рубля рассчитано на три года:

  • 2026 год. Подключат пенсии, стипендии и зарплаты бюджетников. Каждый получатель госвыплат сможет выбрать: оставить привычный формат или перейти на цифровой рубль.

  • 2026–2027 годы. Банки начнут предлагать клиентам открывать кошельки и оплачивать покупки цифровыми рублями в крупных торговых сетях.

  • К 2028 году. Новый формат расчетов станет массовым: к системе подключат банки второго уровня и большинство магазинов. Исключение составят небольшие точки с оборотом менее 5 млн ₽ в год.

Зачем это нужно

Для государства цифровой рубль — инструмент контроля и прозрачности. Каждая операция фиксируется в реестре, что снижает риски мошенничества, позволяет целевым образом отслеживать движение бюджетных средств и экономить на банковских комиссиях.

Для граждан — это дополнительный способ оплаты и переводов. Главное преимущество: низкие комиссии и простота. Пользоваться можно через привычный онлайн-банк, без установки новых приложений.

Вопросы и ответы

Заменит ли цифровой рубль карты и счета?

Нет. Это не альтернатива, а дополнение. Наличные и безналичные средства сохраняются.

Можно ли будет расплачиваться за границей?

Пока нет. Цифровой рубль создают исключительно для внутренних расчетов. Однако ЦБ уже обсуждает возможность «стыковки» с другими цифровыми валютами (например, юанем или дирхамом) в будущем.

