Социальный вычет

Налоговый вычет за обучение ребенка: что делать, если платеж прошел с его карты

Часто родители оплачивают обучение детей в автошколе, вузе или на курсах, но формально платёж проходит не с их карты, а с карты ребёнка. Возникает вопрос: сохранится ли право на налоговый вычет в такой ситуации?

Разберёмся, что говорит закон, как налоговая трактует подобные случаи и какие документы нужно подготовить, чтобы не потерять льготу.

Что представляет собой социальный вычет

Социальный вычет позволяет вернуть часть расходов на образование за счёт уплаченного НДФЛ. Он доступен как за собственное обучение, так и за обучение детей. Право закреплено в статье 219 НК РФ.

Ключевые моменты:

  • получить вычет можно за школу, вуз, автошколу, кружки и курсы при условии, что у учреждения есть лицензия;

  • расходы возвращают только тому, кто официально считается плательщиком и сам получает облагаемый налогом доход;

  • лимиты ограничены: за ребёнка можно заявить до 110 000 ₽ в год, за себя — до 150 000 ₽, вернуть получится 13% (или 22% при повышенной ставке), но не больше уплаченного НДФЛ.

Кто признаётся плательщиком

Для налоговой принципиально важно, кто указан в договоре и чеках. Если плательщиком числится родитель, именно он вправе заявить вычет. Если в документах стоит имя ребёнка, право возникает у него — но только при условии, что он работает и платит НДФЛ.

Бывает, что родители переводят деньги ребёнку на карту, а он сам оплачивает обучение. В такой ситуации налоговая видит плательщиком именно ребёнка. Даже если родители покажут выписки с переводами, стопроцентной гарантии возврата средств у них нет.

Чтобы избежать проблем, можно заранее оформить доверенность или договор поручения. Тогда в договоре с учебным заведением плательщиком будет указан родитель, а ребёнок лишь совершает оплату от его имени.

Если обучение оплатил ребёнок

Вернёмся к распространённой ситуации: сын или дочь оплачивает обучение картой, но фактически деньги на это дают родители. С точки зрения закона, вычет положен тому, кто указан плательщиком в договоре и справке об оплате.

Если родитель там не указан, претендовать на возврат он не сможет. Право на вычет появится у ребёнка, но только при наличии официального дохода и НДФЛ.

Именно поэтому так важно контролировать, как составлен договор и кто указан в назначении платежа.

Подготовка документов

Чтобы получить вычет, понадобится:

  • договор с образовательной организацией, где плательщик совпадает с чеками;

  • платёжные документы (чеки, квитанции, выписки);

  • справка об оплате из учебного заведения;

  • свидетельство о рождении ребёнка;

  • справка 2-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ;

  • реквизиты лицензии учебного заведения.

С 2024 года многие учебные заведения передают данные напрямую в налоговую, но бумажные документы всё равно желательно иметь на руках.

Как оформить вычет

Есть два варианта.

  1. Упрощённый порядок — работает для оплат после 1 января 2024 года. Учебное заведение передаёт данные в ФНС, а в личном кабинете налогоплательщика формируется готовое заявление. Нужно лишь проверить реквизиты счёта и подтвердить. Возврат поступает примерно через месяц после проверки.

  2. Стандартный порядок — подача декларации 3-НДФЛ и пакета документов через налоговую или МФЦ. Здесь проверка длится до трёх месяцев, и ещё около месяца уходит на перечисление денег.

Итог

Если ребёнок оплатил обучение своей картой, но в договоре и чеках указан он же как плательщик, именно он и сможет получить вычет — при условии, что платит НДФЛ. Родители в такой ситуации лишаются права на возврат, даже если фактически деньги дали они. Чтобы избежать проблем, лучше сразу предусмотреть правильное оформление договора или оформить доверенность.

