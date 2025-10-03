Налоговый вычет за обучение ребенка: что делать, если платеж прошел с его карты

Кто признаётся плательщиком

Для налоговой принципиально важно, кто указан в договоре и чеках. Если плательщиком числится родитель, именно он вправе заявить вычет. Если в документах стоит имя ребёнка, право возникает у него — но только при условии, что он работает и платит НДФЛ.

Бывает, что родители переводят деньги ребёнку на карту, а он сам оплачивает обучение. В такой ситуации налоговая видит плательщиком именно ребёнка. Даже если родители покажут выписки с переводами, стопроцентной гарантии возврата средств у них нет.

Чтобы избежать проблем, можно заранее оформить доверенность или договор поручения. Тогда в договоре с учебным заведением плательщиком будет указан родитель, а ребёнок лишь совершает оплату от его имени.