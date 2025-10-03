Налоговый вычет за обучение ребенка: что делать, если платеж прошел с его карты

Разберёмся, что говорит закон, как налоговая трактует подобные случаи и какие документы нужно подготовить, чтобы не потерять льготу.
Социальный вычет позволяет вернуть часть расходов на образование за счёт уплаченного НДФЛ. Он доступен как за собственное обучение, так и за обучение детей. Право закреплено в статье 219 НК РФ.
Ключевые моменты:
получить вычет можно за школу, вуз, автошколу, кружки и курсы при условии, что у учреждения есть лицензия;
расходы возвращают только тому, кто официально считается плательщиком и сам получает облагаемый налогом доход;
лимиты ограничены: за ребёнка можно заявить до 110 000 ₽ в год, за себя — до 150 000 ₽, вернуть получится 13% (или 22% при повышенной ставке), но не больше уплаченного НДФЛ.
Кто признаётся плательщиком
Для налоговой принципиально важно, кто указан в договоре и чеках. Если плательщиком числится родитель, именно он вправе заявить вычет. Если в документах стоит имя ребёнка, право возникает у него — но только при условии, что он работает и платит НДФЛ.
Бывает, что родители переводят деньги ребёнку на карту, а он сам оплачивает обучение. В такой ситуации налоговая видит плательщиком именно ребёнка. Даже если родители покажут выписки с переводами, стопроцентной гарантии возврата средств у них нет.
Чтобы избежать проблем, можно заранее оформить доверенность или договор поручения. Тогда в договоре с учебным заведением плательщиком будет указан родитель, а ребёнок лишь совершает оплату от его имени.
Если обучение оплатил ребёнок
Вернёмся к распространённой ситуации: сын или дочь оплачивает обучение картой, но фактически деньги на это дают родители. С точки зрения закона, вычет положен тому, кто указан плательщиком в договоре и справке об оплате.
Если родитель там не указан, претендовать на возврат он не сможет. Право на вычет появится у ребёнка, но только при наличии официального дохода и НДФЛ.
Именно поэтому так важно контролировать, как составлен договор и кто указан в назначении платежа.
Подготовка документов
Чтобы получить вычет, понадобится:
договор с образовательной организацией, где плательщик совпадает с чеками;
платёжные документы (чеки, квитанции, выписки);
справка об оплате из учебного заведения;
свидетельство о рождении ребёнка;
справка 2-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ;
реквизиты лицензии учебного заведения.
С 2024 года многие учебные заведения передают данные напрямую в налоговую, но бумажные документы всё равно желательно иметь на руках.
Как оформить вычет
Есть два варианта.
Упрощённый порядок — работает для оплат после 1 января 2024 года. Учебное заведение передаёт данные в ФНС, а в личном кабинете налогоплательщика формируется готовое заявление. Нужно лишь проверить реквизиты счёта и подтвердить. Возврат поступает примерно через месяц после проверки.
Стандартный порядок — подача декларации 3-НДФЛ и пакета документов через налоговую или МФЦ. Здесь проверка длится до трёх месяцев, и ещё около месяца уходит на перечисление денег.
Итог
Если ребёнок оплатил обучение своей картой, но в договоре и чеках указан он же как плательщик, именно он и сможет получить вычет — при условии, что платит НДФЛ. Родители в такой ситуации лишаются права на возврат, даже если фактически деньги дали они. Чтобы избежать проблем, лучше сразу предусмотреть правильное оформление договора или оформить доверенность.
