Лизинг на ИП или на себя: где теряется вычет НДС и что не попадет в расходы

Закон разрешает лизинг и предпринимателю, и обычному гражданину. Разница не в допуске, а в учете: у физлица нет ни вычета НДС, ни расходов, ни ускоренной амортизации. Разбираю, во что это обходится и когда сделку выгоднее оформить на ИП.

Вопрос про лизинг чаще всего задают так: «а физлицу вообще дадут?». Дадут. С 1 января 2011 года статья 3 закона № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» больше не требует, чтобы предмет лизинга использовался в предпринимательской деятельности, и лизингополучателем может стать любой совершеннолетний гражданин с паспортом. Спор про допуск закрыт полтора десятилетия назад. Открытым остался другой вопрос, и он как раз бухгалтерский: на кого оформлять сделку, если техника всё равно будет работать на бизнес.

Разница между физлицом и предпринимателем в лизинге лежит не в одобрении, а в учёте. Тот же автомобиль, тот же график платежей, та же лизинговая компания дают три разных финансовых результата в зависимости от того, чей ИНН стоит в договоре.

Кто может быть лизингополучателем: три разных субъекта

Физлицо приходит с паспортом, иногда со справкой о доходах. Требовать документы с места работы лизинговая компания не обязана: предмет остаётся в её собственности до выкупа, риск закрыт самим имуществом, а не платёжеспособностью клиента.

Самозанятый идёт третьей, отдельной категорией. Регистрировать ИП ради лизинга ему не нужно, пакет ближе к физлицу: паспорт плюс справка о постановке на учёт по НПД. Но и ограничения режима никуда не деваются, предмет лизинга должен работать в рамках разрешённой для НПД деятельности, а нанимать сотрудников и перепродавать товары плательщик НПД по-прежнему не вправе.

ИП и ООО собирают развёрнутый пакет: заявление, выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, декларации либо копию патента, банковскую выписку примерно за 12 месяцев, действующие контракты, а для общества ещё устав, протокол об одобрении сделки, паспорта директора и совладельцев с долей от 15%, отчётность за год и перечень текущих обязательств. Логика простая: чем больше у лизингополучателя предпринимательских рисков, тем детальнее лизинговая компания хочет их увидеть до передачи имущества.

НДС: механизм работает только у того, кто его платит

В стоимость лизинговой сделки заложен НДС. Лизингополучатель на общей системе принимает его к вычету в общем порядке, и ровно в этом состоит половина экономического смысла инструмента. У физлица статуса плательщика НДС нет, вычитать нечего, и вся сумма налога остаётся в его платежах как часть цены. Получается покупка в рассрочку, только дороже.

Второй канал экономии, лизинговые платежи в расходах, тоже открыт не всем. У ИП и ООО на УСН «доходы минус расходы» платёж уменьшает налоговую базу напрямую. На УСН «доходы» и на патенте расходы не учитываются, вычета НДС нет, остаётся сама рассрочка и возможность держать технику как рабочий инструмент, а не личную покупку. У гражданина без предпринимательского статуса не работает ни первое, ни второе.

Ускоренная амортизация: вопрос закрывается сам собой

Повышающий коэффициент амортизации применяет тот, у кого предмет лизинга числится на балансе и кто ведёт учёт основных средств. Это ускоряет списание стоимости и снижает налог на прибыль и налог на имущество в первые годы договора. У физлица бухгалтерского и налогового учёта основных средств нет по определению, автомобиль или станок не встают на баланс личного хозяйства, поэтому ускоренная амортизация к ним неприменима. Не «невыгодна», а просто не существует как опция.

Во что это обходится на цифрах

Возьмите условную технику за 3 млн рублей, аванс 20%, срок три года. График у обоих лизингополучателей будет одинаковый. Физлицо выплатит заложенный в него НДС целиком и не вернёт ничего. Предприниматель на общей системе примет НДС к вычету при получении предмета и дополнительно спишет платежи в расходы, уменьшив базу по прибыли. Разница экономического результата одной и той же сделки измеряется сотнями тысяч рублей за срок договора. Лизинг и придумывался как инструмент для бизнеса, а доступность гражданам стала поздним расширением закона, а не сменой сути схемы.

Когда всё же оформлять на физлицо

Смысл есть в двух ситуациях. Первая: имущество действительно для личных нужд, и регистрировать ИП ради одной сделки клиент не готов. Вторая встречается чаще и выглядит неочевидно: бизнесу меньше трёх-шести месяцев с даты регистрации или у него испорчена кредитная история. Для большинства лизинговых компаний срок деятельности это порог отсечения, и заявка от молодого ИП проходит хуже, чем заявка от того же человека как от гражданина с подтверждённым доходом. Тут выбор идёт не между налоговыми выгодами, а между сделкой и её отсутствием.

Отказывают, кстати, редко из-за формы собственности. Причины те же, что у банков: кредитная история, короткий стаж, высокая долговая нагрузка, заморозка счетов из-за налоговых претензий, неликвидный предмет лизинга. У физлиц к этому добавляется неподтверждаемый доход.

Что из этого следует для учёта

Решение про форму сделки принимается до подписания договора, а не после. Если техника или транспорт покупаются под регулярный заработок, а система налогообложения позволяет забрать вычет и расходы, разница в переплате перекрывает время и стоимость регистрации ИП обычно в течение первого года договора. Если бизнес молодой либо сидит на патенте, где ни вычета, ни расходов, налоговый аргумент исчезает, и остаётся сравнивать лизинг с обычным кредитом по одной только переплате.