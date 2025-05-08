Реклама умерла. Почему никто не верит вашим баннерам (и не должен)

На мой взгляд, если это наружка, то она нужна лишь для указания места, что здесь кафе или здесь магазин обуви, для пущего удобства можно ещё указать, что через 10 метров это заведение, всё, но не эти рекламы прошлого века.
Нужно открыть услугу по избавлению от навязчивой рекламы, и вообще, это реально или нет?
Ответ прост: люди устали врать. Реклама стала как плохой сериал — предсказуемой и раздражающей.
Вот причины:
Навязчивость уровня «мама заходит в комнату без стука».Всплывающие окна, баннеры, которые преследуют даже в туалете… Капец, дайте людям дышать!
Ложь в стиле «я тебя изменю». «Бесплатный курс!» → регистрация → «Оплатите 5000₽». Ну, вообще-то, это не бесплатно. Это как суп без воды. А-ля цыгане, которые погадали и реально помогли с твоей проблемой, избавили от тревоги и стресса, и ты сам захотел заплатить за доброту.
Баннеры-зомби. Вы их закрываете, а они воскресают на следующей странице. Такое себе бессмертие.
Пример: Баннер: «Ты выиграл iPhone!». Кликаешь → «Введи номер карты».
Реальность: Тебя надурили мошенники, и тебе никто с этим не поможет, даже юристы и те помогают со своей выгодой, и да, у них также нет гарантий результата, как и в рекламе.
Учёные доказали: мозг человека научился игнорировать баннеры как фоновый шум. Это называется «баннерная слепота».
Люди сканируют страницу, как терминатор. Всё, что похоже на рекламу (яркие цвета, восклицательные знаки), мозг автоматически помечает как спам.
AdBlock — это новый герой. Каждый второй юзер ставит его, чтобы не видеть ваши «гениальные» баннеры.
А ещё замечал на сайтах всплывающие окна по типу «Хочешь увидеть наш сайт, убери AdBlock», я, конечно, угарнул с этого, ибо я пришёл за информацией, а они её не хотят мне давать, ну и ушёл на другой сайт, ну и как их реклама, сработала? Или нет? Вроде уже не 2000-й год, когда весь сайт засран рекламой, на которой даже крестика не найти.
Реклама в 2025 — это как попытка продать воду в бассейн.
Кто убил рекламу? Подсказка: это вы сами
Виноваты не пользователи, а маркетологи, которые:
Думают, что «больше = лучше. Пять баннеров на странице? Пусть будет десять! А потом удивляются, почему сайт грузится, как ленивец на дереве.
Верят, что все клиенты — идиоты. «Купите наш чай — он лечит рак, грибок и разбитое сердце!». Серьёзно? Вот если бы вы на реальном примере, как Кашпировский через телевизор, заварили бы чай и вылечили бы болезнь, то чай бы раскупили.
Или же как кефир в холодильнике президента, теперь его не найти в магазинах, его раскупили, а рекламу даже не делали.
Копируют друг друга. Все баннеры как близнецы: жёлтый фон, красный текст, смайлик с долларом. Такое ощущение, что их рисует один грустный дизайнер в подвале, бедолага, пашет на всю рекламу в одного в кандалах.
Реклама не умерла — она сменила кожу, как змея.
Вот во что превратились «убийцы баннеров»:
Контент, который не выглядит рекламой. Статьи, обзоры, мемы. Люди любят истории, а не кричащие лозунги.
Пример: «Как я сэкономил на страховке» → скрытая реклама страховой компании. Это нативность детка.
Тиктокеры и блогеры. Доверие к человеку > доверие к баннеру. Если Аня-коуч говорит, что крем — огонь, вы поверите. Даже если крем пахнет клеем.
Персонализация. Не «Купите кроссовки!», а «Андрей, вот кроссовки для ваших пробежек в парке».
Как вернуть доверие?
Будьте честными. Не «СКИДКА 90%», а «Скидка 10%.
Дайте пользу, а не продажу. Бесплатный чек-лист вместо «Купи наш курс!».
Убивайте навязчивость. Один баннер вместо десяти. И без криков «ХВААТИТ ПРОКРУЧИВАТЬ!».
«Хорошая реклама — как хороший парфюм: вы её замечаете, но она не душит»
P.S. Если после этой статьи вы удалили все баннеры — я горжусь. А если нет… Ну, хотя бы уберите тот, который перекрывает половину экрана.
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