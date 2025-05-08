Реклама умерла. Почему никто не верит вашим баннерам (и не должен)

На мой взгляд, если это наружка, то она нужна лишь для указания места, что здесь кафе или здесь магазин обуви, для пущего удобства можно ещё указать, что через 10 метров это заведение, всё, но не эти рекламы прошлого века.

Нужно открыть услугу по избавлению от навязчивой рекламы, и вообще, это реально или нет?