Неприглядные стороны ИП, или о чем стоит подумать до регистрации

1. Минус первый — можно лишиться всего имущества
Закон определяет ИП как физлицо, которое ведет деятельность на свой риск и отвечает по обязательствам всем своим имуществом.
Это значит, что если ИП не сможет расплатиться по долгам, то придется расплачиваться всем, что имеется в собственности.
✦ Сначала, по решению суда, снимаются деньги со счетов.
В качестве утешения — отбирать разрешается не все денежные поступления. Согласно закону № 229-ФЗ, должнику оставят:
⬩ прожиточный минимум на самого ИП и всех его иждивенцев;
⬩ выплаты по потере кормильца;
⬩ полученные алименты;
⬩ полученные компенсации по уходу за нетрудоспособными лицами;
⬩ материальную помощь;
⬩ пособия на детей и беременных женщин;
⬩ материнский капитал.
✦ Если денег не хватит, то накладывается арест на личное имущество. Включая квартиру машину и другие ценные вещи.
Важно: ИП разрешено самому определять предметы, которые он готов отдать в счет погашения долгов. Но окончательное решение примут приставы.
Не подлежит аресту следующее имущество:
⬩ жилье, если оно единственное;
⬩ участок земли, на котором расположено, единственное жилье;
⬩ продукты;
⬩ одежду, обувь и предметы быта, не относящиеся к роскоши;
⬩ имущество до 10 тыс рублей, если оно необходимо для работы;
⬩ дрова и уголь для обогрева;
⬩ домашние животные и скот, которые держаться для своих нужд;
⬩ предметы, без которых не могут обходиться инвалиды и транспорт для инвалидов;
⬩ медали, ордена, призы и другие награды;
⬩ семена;
⬩ продукты.
✦ Если всего этого не хватит для погашения долгов, то арест будет наложен на долю в общем имуществе.
✦ Самый крайний случай — это полный арест совместного имущества.
2. Минус второй — взносы надо платить даже, если нет дохода
То есть, если ИП решит временно приостановить деятельность и у него не будет дохода, то страховые взносы все равно придется платить.
А это не такая уж и маленькая сумма — в 2025 году она составит 53 658 рублей.
3. Минус третий — закрытие ИП не равно закрытию долгов
Если вы думаете, что закрыв ИП освободитесь от требований кредиторов, то сильно ошибаетесь. Долги придется возвращать в любом случае, так как ИП отвечает по всем долгам своим имуществом.
4. Минус четвертый — за открытие ИП можно получить срок
Не за каждое, конечно. Но если вы откроете ИП, используя подставных лиц или решите подзаработать, став таким подставным лицом, то за это полагается уголовная ответственность. Ее недавно ввели, по аналогии с ответственностью за открытие фиктивного ООО.
5. Минус пятый — ограниченные виды деятельности
ИП не позволено заниматься некоторыми видами деятельности.
Нельзя:
⬩ производить алкоголь, лекарства, военную продукцию;
⬩ заниматься банковской деятельностью;
⬩ организация аукционы;
⬩ заниматься страхованием и клирингом;
⬩ оказывать охранные услуги;
⬩ организовывать туры;
Для некоторых деятельностей лицензию получить можно, но надо соответствовать ряду требований. Например, лицензия на медицинскую деятельность. Получить ее можно, если есть медицинское образование.
А вот ООО легко обходит эту проблему — просто нанимает подходящего директора.
6. Минус шестой — затрудненный выход в большой бизнес
Далеко не все компании хотят работать с ИП. Особенно это касается крупных заказчиков.
7. Минус седьмой — ИП не подходит для совместного ведения бизнеса
Статус ИП не позволяет иметь соучредителей.
Также нельзя ИП передать другому человеку или сдать в аренду.
8. Минус восьмой — нельзя возложить ответственность на директора
У ИП нет и не может быть директора, так как он является единственным руководителем. Поэтому ответственность и штрафы на другое лицо переложить не получится.
9. Минус девятый — ИП нельзя продать или передать по наследству
Придется заняться передачей имущества, имущественных прав и обязательств. Исключение составляют предприятия — их можно продать или передать, как имущественный комплекс.
10. Минус десятый — долги ИП переходят к наследникам
Наследников индивидуального предпринимателя может ожидать неприятный сюрприз. К ним переходит часть долговых обязательств ИП.
Правда не полностью, а в размере унаследованного имущества. Если же стоимости имущества не хватит, то оставшаяся часть долга аннулируется.
К тому же наследуются не все долги. А только те, которые вытекают из гражданско-правовых договоров. Это договора: кредитные, займа, купли-продажи и т. д.
Не переходят к наследникам только те долги ИП, которые связаны с личностью самого предпринимателя. Например, налоги, страховые взносы, сборы, алименты. Такие долги прекращаются со смертью ИП.
Какой из всего этого вывод?
Расхожее мнение о том, что в статусе ИП бизнес вести легче, является не более, чем мифом. Какую бы форму регистрации бизнеса вы ни выбрали, у нее окажутся, как положительные, так и отрицательные стороны. Поэтому выбирать нужно, исходя из своих конкретных целей и задач. А если вы затрудняетесь сделать это самостоятельно, то лучше обратиться к юристу и избежать досадных ошибок.
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