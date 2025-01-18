Неприглядные стороны ИП, или о чем стоит подумать до регистрации

Закон определяет ИП как физлицо, которое ведет деятельность на свой риск и отвечает по обязательствам всем своим имуществом.

Это значит, что если ИП не сможет расплатиться по долгам, то придется расплачиваться всем, что имеется в собственности.

✦ Сначала, по решению суда, снимаются деньги со счетов.

В качестве утешения — отбирать разрешается не все денежные поступления. Согласно закону № 229-ФЗ, должнику оставят:

⬩ прожиточный минимум на самого ИП и всех его иждивенцев;

⬩ выплаты по потере кормильца;

⬩ полученные алименты;

⬩ полученные компенсации по уходу за нетрудоспособными лицами;

⬩ материальную помощь;

⬩ пособия на детей и беременных женщин;

⬩ материнский капитал.

✦ Если денег не хватит, то накладывается арест на личное имущество. Включая квартиру машину и другие ценные вещи.

Важно: ИП разрешено самому определять предметы, которые он готов отдать в счет погашения долгов. Но окончательное решение примут приставы.

Не подлежит аресту следующее имущество:

⬩ жилье, если оно единственное;

⬩ участок земли, на котором расположено, единственное жилье;

⬩ продукты;

⬩ одежду, обувь и предметы быта, не относящиеся к роскоши;

⬩ имущество до 10 тыс рублей, если оно необходимо для работы;

⬩ дрова и уголь для обогрева;

⬩ домашние животные и скот, которые держаться для своих нужд;

⬩ предметы, без которых не могут обходиться инвалиды и транспорт для инвалидов;

⬩ медали, ордена, призы и другие награды;

⬩ семена;

⬩ продукты.

✦ Если всего этого не хватит для погашения долгов, то арест будет наложен на долю в общем имуществе.

✦ Самый крайний случай — это полный арест совместного имущества.