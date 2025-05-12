Как вернуть деньги за некачественный товар или услугу?

Шаг 1. Убедитесь, что товар или услуга действительно некачественные
Признаки некачественного товара
заводской брак,
нарушение упаковки,
товар не соответствует описанию или ожиданиям (если обещали одно, а продали совсем другое),
техническая неисправность.
Признаки некачественной услуги
услуга оказана не в полном объёме,
работа выполнена с дефектами,
нарушены сроки или условия договора.
«Вам не нужно быть экспертом, чтобы зафиксировать проблему. Сфотографируйте товар, запишите разговор с мастером, сохраните чеки и договоры — это и есть ваша доказательная база», — советует юрист по защите прав потребителей компании “Первый советник”
Шаг 2. Подготовьте письменную претензию
Претензия — это официальный документ, в котором вы излагаете проблему и требуете её решения. Обращаться устно — неэффективно. Лучше иметь бумажные следы.
Образец претензии на возврат денег за товар:
Директору магазина «ТехноДом»
от Ивановой Ирины Петровны
ПРЕТЕНЗИЯ
01.05.2025 я приобрела в вашем магазине ноутбук Lenovo IdeaPad по цене 59 990 руб.
02.05.2025 устройство перестало включаться. Согласно ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», прошу:
— вернуть уплаченную сумму в размере 59 990 руб. в течение 10 дней с момента получения претензии.
Приложения:
1. Копия чека
2. Фото товара
3. Гарантийный талон
Дата: 03.05.2025
Подпись: ____________
Совет: отправьте претензию заказным письмом с уведомлением или вручите лично под подпись на копии.
Шаг 3. Дождитесь ответа (до 10 дней)
По закону продавец или исполнитель обязан ответить на претензию в течение 10 дней. Не ответили? Молчат? Смело переходите к следующему шагу.
Шаг 4. Обратитесь в Роспотребнадзор или суд
Варианты действий
Жалоба в Роспотребнадзор. Через их сайт или лично. Часто помогает ускорить решение вопроса.
Иск в суд. Для исков до 1 млн рублей госпошлину платить не нужно, если вы — физлицо.
«Если вы приложите копию претензии, чеки, фото и другие документы, суд быстро примет решение в вашу пользу. Можно также потребовать компенсацию морального вреда и штраф за отказ от добровольного урегулирования», — поясняет Мария Соколова.
Шаг 5. Получите деньги и компенсацию
Суд может:
обязать вернуть деньги,
компенсировать моральный вред (до 10 000 руб. — вполне реально),
назначить штраф магазину (до 50% от суммы иска, в вашу пользу).
Полезные советы от юриста компании “Первый советник”
Всегда сохраняйте чеки и гарантийные документы.
Фиксируйте все обращения к продавцу — скриншоты переписки, аудиозаписи.
Пишите претензии по шаблону — это сэкономит время и нервы.
Не бойтесь обращаться в суд — это быстрее и проще, чем кажется.
Вернуть деньги за некачественный товар или услугу — это не привилегия, а ваше законное право. Главное — действовать поэтапно: зафиксировать нарушение, направить претензию, а при необходимости — отстаивать свои интересы в государственных органах или суде.
Многие компании надеются на бездействие покупателей, поэтому настойчивость и грамотное оформление документов — ваш главный инструмент. Не бойтесь отстаивать свои права: закон стоит на стороне потребителя.
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