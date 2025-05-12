Как вернуть деньги за некачественный товар или услугу?

Шаг 1. Убедитесь, что товар или услуга действительно некачественные

Признаки некачественного товара

товар не соответствует описанию или ожиданиям (если обещали одно, а продали совсем другое),

Признаки некачественной услуги

услуга оказана не в полном объёме,

работа выполнена с дефектами,

нарушены сроки или условия договора.

«Вам не нужно быть экспертом, чтобы зафиксировать проблему. Сфотографируйте товар, запишите разговор с мастером, сохраните чеки и договоры — это и есть ваша доказательная база», — советует юрист по защите прав потребителей компании “Первый советник”