ЦОК ПРОФК 12.05 Мобильный (2)
Александр Степанов
Права потребителей

Как вернуть деньги за некачественный товар или услугу?

Купили товар, а он сломался через два дня? Заказали услугу, а результат — сплошное разочарование?

Шаг 1. Убедитесь, что товар или услуга действительно некачественные

Признаки некачественного товара

  • заводской брак,

  • нарушение упаковки,

  • товар не соответствует описанию или ожиданиям (если обещали одно, а продали совсем другое),

  • техническая неисправность.

Признаки некачественной услуги

  • услуга оказана не в полном объёме,

  • работа выполнена с дефектами,

  • нарушены сроки или условия договора.

 «Вам не нужно быть экспертом, чтобы зафиксировать проблему. Сфотографируйте товар, запишите разговор с мастером, сохраните чеки и договоры — это и есть ваша доказательная база», — советует юрист по защите прав потребителей компании “Первый советник”

Шаг 2. Подготовьте письменную претензию

Претензия — это официальный документ, в котором вы излагаете проблему и требуете её решения. Обращаться устно — неэффективно. Лучше иметь бумажные следы.

Образец претензии на возврат денег за товар:

Директору магазина «ТехноДом»

от Ивановой Ирины Петровны

ПРЕТЕНЗИЯ

01.05.2025 я приобрела в вашем магазине ноутбук Lenovo IdeaPad по цене 59 990 руб. 

02.05.2025 устройство перестало включаться. Согласно ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», прошу:

— вернуть уплаченную сумму в размере 59 990 руб. в течение 10 дней с момента получения претензии.

Приложения:

1. Копия чека

2. Фото товара

3. Гарантийный талон

Дата: 03.05.2025

Подпись: ____________

Совет: отправьте претензию заказным письмом с уведомлением или вручите лично под подпись на копии.

Шаг 3. Дождитесь ответа (до 10 дней)

По закону продавец или исполнитель обязан ответить на претензию в течение 10 дней. Не ответили? Молчат? Смело переходите к следующему шагу.

Шаг 4. Обратитесь в Роспотребнадзор или суд

Варианты действий

  • Жалоба в Роспотребнадзор. Через их сайт или лично. Часто помогает ускорить решение вопроса.

  • Иск в суд. Для исков до 1 млн рублей госпошлину платить не нужно, если вы — физлицо.

 «Если вы приложите копию претензии, чеки, фото и другие документы, суд быстро примет решение в вашу пользу. Можно также потребовать компенсацию морального вреда и штраф за отказ от добровольного урегулирования», — поясняет Мария Соколова.

Шаг 5. Получите деньги и компенсацию

Суд может:

  • обязать вернуть деньги,

  • компенсировать моральный вред (до 10 000 руб. — вполне реально),

  • назначить штраф магазину (до 50% от суммы иска, в вашу пользу).

Полезные советы от юриста компании “Первый советник”

  • Всегда сохраняйте чеки и гарантийные документы.

  • Фиксируйте все обращения к продавцу — скриншоты переписки, аудиозаписи.

  • Пишите претензии по шаблону — это сэкономит время и нервы.

  • Не бойтесь обращаться в суд — это быстрее и проще, чем кажется.

Вернуть деньги за некачественный товар или услугу — это не привилегия, а ваше законное право. Главное — действовать поэтапно: зафиксировать нарушение, направить претензию, а при необходимости — отстаивать свои интересы в государственных органах или суде.

Многие компании надеются на бездействие покупателей, поэтому настойчивость и грамотное оформление документов — ваш главный инструмент. Не бойтесь отстаивать свои права: закон стоит на стороне потребителя.

Информации об авторе

Александр Степанов

Александр Степанов

Юрист в Первый советник

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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