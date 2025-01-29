Интеллектуальные права: почему вам придется навести в них порядок

Прибыль вашего бизнеса зависит от трех групп обстоятельств: внутренних, пограничных и дальнего радиуса.
Первые две группы вам подконтрольны: напрямую или косвенно. Помогает внутренний маркетинг и переговоры с теми, чей бизнес связан с вашим делом.
Третья группа – особенная. Эти обстоятельства зарождаются вне зоны вашей видимости. Они могут быть не заметны, но их последствия все равно вас затронут. Именно отсюда родом два заявленных тренда.
Тренд первый. Информационный сектор экономики активно развивается
Информационный сектор (сектор информационных и коммуникационных технологий, ИКТ) – это сегмент рынка, в котором создается, хранится, обрабатывается и монетизируется информация.
В таком сегменте работают компании, поставляющие облачные сервисы. Или предлагаются к продаже информационные продукты.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» обобщил открытые данные и отметил четыре цифры, подчеркивающие названный тренд для России в первом квартале 2024 года:
доля сектора ИКТ в экономике России составила 4,4%;
среднесписочная численность работников сектора ИКТ замерла на отметке 1,5 млн человек;
продукты сектора ИКТ реализованы на 1,7 трлн рублей;
инвестировано в сектор ИКТ 274,6 млрд рублей.
Цифры по России подтверждаются экспертными исследованиями, характеризующими мировой сегмент ИКТ:
ежедневно создается 328 млн террабайт данных – рост в геометрической прогрессии;
в 2023 году мировой рынок больших данных достиг отметки в 349 млрд долларов, 90% всей информации создано за последние три года.
Добавьте к цифрам два параметра оборота информации:
глобальность – нет привязки к конкретной территории, доступны разные каналы получения данных;
прозрачность – источник информации, размещенной в сети Интернет, установить несложно.
И запишите выводы по первому тренду. Они пригодятся нам далее.
Вокруг информации формируется новый поток дохода. Оборот информации нарастает в геометрической прогрессии. Источник информации в сети Интернет установить несложно.
Тренд второй. Оборот интеллектуальных ресурсов растет
Интеллектуальные ресурсы – те, что способны влиять на сознание отдельного человека или группы людей.
Примеры: товарный знак, корпоративная культура или технологии ведения бизнеса.
Ключевое место здесь занимает интеллектуальная собственность:
результаты интеллектуальной деятельности (например, произведения науки, литературы и искусства);
средства индивидуализации (например, коммерческое обозначение).
Объем рыночных операций с интеллектуальной собственностью увеличивается, что подтверждается цифрами Росстата:
в 2022 году доля инноваций, созданных с использованием отечественных интеллектуальных прав, составила 30,1% – вовлеченность интеллектуальных прав в инновации выросла на 6,6%;
в 2023 году российским заявителям на каждый миллион населения выдано более 115 патентов – рост патентов на 13,3%.
По данным пресс-релиза портала zakon.ru в 2023 году суды России рассмотрели более 52 тысяч дел в отношении интеллектуальной собственности.
Статистика неумолима –
Малый и средний бизнес объективно затягивается в воронку коммерческой интеллектуальной собственности.
Как эти тренды влияют на привычную модель поведения в малом и среднем бизнесе?
Рассмотрим на примере собственника бизнеса, продукт-менеджера, главного редактора издательства и юриста компании. Слева направо.
Собственник бизнеса
Роль – реализует или организует четыре функции: текущее производство и администрирование бизнеса, развитие бизнеса и построение коммуникаций.
Привычное поведение (ПП) – упирает на «операционку», то есть первые две функции.
Недостаток ПП – оставляет без должного внимания новый поток дохода, который формируется вокруг интеллектуальной собственности.
Последствия ПП – потеря быстро растущего сегмента рынка. Его занимают конкуренты.
Продукт-менеджер
Роль – организует и развивает конкретный продукт. Например, продажу товаров на маркетплейсе.
Привычное поведение (ПП) – во главу угла ставит скорость. Склонен игнорировать чужие интеллектуальные права.
Недостаток ПП – правообладателям наносится ущерб. Они взыскивают его с бизнеса. Урон вместо дохода от интеллектуальной собственности.
Последствия ПП – создаются условия для отложенных потерь бизнеса. Финансовых и репутационных.
Главный редактор издательства
Роль – организует деятельность редколлегии, в том числе отвечает за соблюдение норм об авторском праве.
Привычное поведение (ПП) – акцент на основной работе, то есть редакционно-издательском деле. Другим занимается по остаточному принципу.
Недостаток ПП и его последствия – аналогичны таковым для продукт-менеджера.
Юрист компании
Роль – отвечает за юридическое сопровождение бизнеса.
Привычное поведение (ПП) – преимущественно реактивный подход к работе.
(Реактивный подход – это когда юрист подключается лишь с момента обращения правообладателя к бизнесу для взыскания ущерба.
Противоположность этому – проактивное поведение. Когда юрист активно предотвращает ситуации, в которых бизнес нарушает чужие права.)
Недостаток ПП – бизнес вовлекается в разбирательства на невыгодных для себя условиях. С большой вероятностью проигрыша дела.
Последствия ПП – аналогичны таковым для продукт-менеджера и главного редактора издательства.
Вырисовывается дилемма. И крутится она вокруг коммерческой интеллектуальной собственности –
Выводы по статье:
1. На малый и средний бизнес давят два глобальных тренда.
2. Тренд первый «Информационный сектор экономики активно развивается». Его последствия –
вокруг информации формируется новый поток дохода;
оборот информации нарастает в геометрической прогрессии;
источник информации в сети Интернет установить несложно.
3. Тренд второй «Оборот интеллектуальных ресурсов растет». Его последствие – малый и средний бизнес объективно затягивается в воронку коммерческой интеллектуальной собственности.
4. Оба тренда влияют на привычную модель поведения в малом и среднем бизнесе. Они порождают дилемму:
сохранить привычное поведение. И потерять перспективный рыночный сегмент, усилить конкурентов и заложить риски финансовых потерь;
запустить системную работу. И вкладывать ресурсы в построение потока дохода с интеллектуальной собственности.
Какой вариант выбрать? Последнее слово за вами.
Ознакомьтесь с простым и экономичным решением, если выбираете системную работу с интеллектуальной собственностью.
Решение лежит в основе такой работы. Доступно для внедрения любому малому и среднему бизнесу, в том числе своими руками. И бережно относится к вашим ресурсам.
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