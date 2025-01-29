Интеллектуальные права: почему вам придется навести в них порядок

Прибыль вашего бизнеса зависит от трех групп обстоятельств: внутренних, пограничных и дальнего радиуса.

Первые две группы вам подконтрольны: напрямую или косвенно. Помогает внутренний маркетинг и переговоры с теми, чей бизнес связан с вашим делом.

Третья группа – особенная. Эти обстоятельства зарождаются вне зоны вашей видимости. Они могут быть не заметны, но их последствия все равно вас затронут. Именно отсюда родом два заявленных тренда.