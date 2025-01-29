Кейс адвоката: защитил продажи на маркетплейсе от угроз владельца патента

В конце прошлого года я получил запрос о помощи от продавца на маркетплейсе.

Компания вложилась в разработку медицинского изделия и начала выводить его на рынок. Предложила продукт без лишних кнопок, но гораздо дешевле. Бизнес-план обещал быстрый захват желанной доли рынка.

Все шло хорошо, пока в разделе карточки товара «Задать вопрос» не пришло сообщение от «покупателя». Им оказался представитель конкурента.