Сергей Пропастин
Маркетплейсы

Кейс адвоката: защитил продажи на маркетплейсе от угроз владельца патента

Компания зашла на рынок с новым товаром. Конкурент напал, прикрываясь патентом на полезную модель. Атаку конкурента отбили. Перешли к активной обороне.

В конце прошлого года я получил запрос о помощи от продавца на маркетплейсе.

Компания вложилась в разработку медицинского изделия и начала выводить его на рынок. Предложила продукт без лишних кнопок, но гораздо дешевле. Бизнес-план обещал быстрый захват желанной доли рынка.

Все шло хорошо, пока в разделе карточки товара «Задать вопрос» не пришло сообщение от «покупателя». Им оказался представитель конкурента.

Конкурент ставит ультиматум

«Покупатель» уведомил компанию о том, что его фирма держит патент на полезную модель. А техническое решение, реализованное в медицинском изделии компании, идентично формуле этой модели.

Закон охраняет патент на полезную модель

Он потребовал от компании повысить цену на ее медицинское изделие до цены похожего продукта фирмы. Сослался на наличие заключения патентного поверенного. Пригрозил в 72 часа забанить карточку товара...

Компания выполнила условия, понимая временный характер такого шага: товар конкурента предлагал больше кнопок за ту же цену.

И направила в мой адрес тот самый запрос о помощи.

Компания собирается с силами

По итогам детального разбора ситуации согласовали две тактические задачи:

  • добыть у конкурента документы для оценки: заключение патентного поверенного и те, что дают право фирме использовать патент;

  • получить от завода-изготовителя техническую документацию на изделие (по списку) для изучения технического решения.

Нужно было пройти по лезвию бритвы: выиграть время, получить данные, не спугнуть конкурента и не растерять козыри для возможного суда.

Появился план действий. А вместе с ним – надежда на исправление ситуации в пользу компании.

Я подготовил и согласовал два письма. Они ушли адресатам.

В этот же день от конкурента пришел ответ: он ссылался на очевидность нарушений его прав и отказался передать копии материалов по нашему запросу. Но тон заявлений изменился, стал более дружелюбным.

Изучение патента показало, что его владелец – физическое лицо, переход права к фирме не зарегистрирован. Я добавил к этому ответ «покупателя» и дал компании оптимистичный прогноз.

Оставалось дождаться данных от изготовителя и разобраться с техническим решением изделия компании. Вместе потираем ладоши в предвкушении добра.

Неожиданный поворот

Завод дает долгожданную обратную связь.

Углубляюсь в материалы и осознаю, что сведений в них мало. Их не хватит, чтобы описать техническое решение изделия и сопоставить его с формулой полезной модели из патента.

Техническое решение изделия тоже состоит из признаков. Они описываются так же подробно, как полезная модель

Компания до сих пор на крючке у конкурента: не ясна перспектива...

Перебираю варианты и предлагаю выход – изложить техническое решение, используя объект в натуре. Другими словами, осмотреть прототип изделия со склада.

Согласовываю с компанией ее роль в этом:

  • нужно подобрать изделие, подходящее по артикулу к тому, что выставлен для продажи на маркетплейсе;

  • путь изделия с завода до выдачи на руки должен быть прозрачен: собран весь пакет документов.

Параллельно подбираю кандидатуру патентного поверенного для осмотра изделия и дачи им письменного заключения.

Компании нужно заключение о том, реализована ли в медицинском изделии формула полезной модели конкурента.

Согласовываем с компанией две стратегии. И проговариваем план действий по каждой:

  • если формула использована, готовимся оспаривать правовую охрану патента на полезную модель;

  • если не использована, готовим позицию для техподдержки маркетплейса (блокировать требования конкурента).

Одобрена кандидатура патентного поверенного. Определяем с ним условия работы и ожидаемый результат. Уточняю текст договора, предложенный поверенным.

Развязка

Выходим на осмотр.

Получаю заключение патентного поверенного: в изделии компании не используется полезная модель конкурентов!

Внимательно изучаю текст заключения, в том числе фиксирую:

  • выводы должны вытекать из описания технического решения изделия и формулы полезной модели;

  • термины в тексте не должны допускать двусмысленности;

  • медицинское изделие должно быть описано так, чтобы его можно было идентифицировать (фотографии изделия должны биться с текстом).

Все. Работа сделана.

Вместе с компанией прошли захватывающий путь: от непонимания того, как быть с продажей на маркетплейсе изделия. До получения заключения патентного поверенного – хорошего инструмента для защиты продаж в переговорах и суде.

Информации об авторе

Сергей Пропастин

Сергей Пропастин

адвокат в Коллегия адвокатов

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