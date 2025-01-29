Кейс адвоката: защитил продажи на маркетплейсе от угроз владельца патента

В конце прошлого года я получил запрос о помощи от продавца на маркетплейсе.
Компания вложилась в разработку медицинского изделия и начала выводить его на рынок. Предложила продукт без лишних кнопок, но гораздо дешевле. Бизнес-план обещал быстрый захват желанной доли рынка.
Все шло хорошо, пока в разделе карточки товара «Задать вопрос» не пришло сообщение от «покупателя». Им оказался представитель конкурента.
Конкурент ставит ультиматум
«Покупатель» уведомил компанию о том, что его фирма держит патент на полезную модель. А техническое решение, реализованное в медицинском изделии компании, идентично формуле этой модели.
Он потребовал от компании повысить цену на ее медицинское изделие до цены похожего продукта фирмы. Сослался на наличие заключения патентного поверенного. Пригрозил в 72 часа забанить карточку товара...
Компания выполнила условия, понимая временный характер такого шага: товар конкурента предлагал больше кнопок за ту же цену.
И направила в мой адрес тот самый запрос о помощи.
Компания собирается с силами
По итогам детального разбора ситуации согласовали две тактические задачи:
добыть у конкурента документы для оценки: заключение патентного поверенного и те, что дают право фирме использовать патент;
получить от завода-изготовителя техническую документацию на изделие (по списку) для изучения технического решения.
Нужно было пройти по лезвию бритвы: выиграть время, получить данные, не спугнуть конкурента и не растерять козыри для возможного суда.
Появился план действий. А вместе с ним – надежда на исправление ситуации в пользу компании.
Я подготовил и согласовал два письма. Они ушли адресатам.
В этот же день от конкурента пришел ответ: он ссылался на очевидность нарушений его прав и отказался передать копии материалов по нашему запросу. Но тон заявлений изменился, стал более дружелюбным.
Изучение патента показало, что его владелец – физическое лицо, переход права к фирме не зарегистрирован. Я добавил к этому ответ «покупателя» и дал компании оптимистичный прогноз.
Оставалось дождаться данных от изготовителя и разобраться с техническим решением изделия компании. Вместе потираем ладоши в предвкушении добра.
Неожиданный поворот
Завод дает долгожданную обратную связь.
Углубляюсь в материалы и осознаю, что сведений в них мало. Их не хватит, чтобы описать техническое решение изделия и сопоставить его с формулой полезной модели из патента.
Компания до сих пор на крючке у конкурента: не ясна перспектива...
Перебираю варианты и предлагаю выход – изложить техническое решение, используя объект в натуре. Другими словами, осмотреть прототип изделия со склада.
Согласовываю с компанией ее роль в этом:
нужно подобрать изделие, подходящее по артикулу к тому, что выставлен для продажи на маркетплейсе;
путь изделия с завода до выдачи на руки должен быть прозрачен: собран весь пакет документов.
Параллельно подбираю кандидатуру патентного поверенного для осмотра изделия и дачи им письменного заключения.
Компании нужно заключение о том, реализована ли в медицинском изделии формула полезной модели конкурента.
Согласовываем с компанией две стратегии. И проговариваем план действий по каждой:
если формула использована, готовимся оспаривать правовую охрану патента на полезную модель;
если не использована, готовим позицию для техподдержки маркетплейса (блокировать требования конкурента).
Одобрена кандидатура патентного поверенного. Определяем с ним условия работы и ожидаемый результат. Уточняю текст договора, предложенный поверенным.
Развязка
Выходим на осмотр.
Получаю заключение патентного поверенного: в изделии компании не используется полезная модель конкурентов!
Внимательно изучаю текст заключения, в том числе фиксирую:
выводы должны вытекать из описания технического решения изделия и формулы полезной модели;
термины в тексте не должны допускать двусмысленности;
медицинское изделие должно быть описано так, чтобы его можно было идентифицировать (фотографии изделия должны биться с текстом).
Все. Работа сделана.
Вместе с компанией прошли захватывающий путь: от непонимания того, как быть с продажей на маркетплейсе изделия. До получения заключения патентного поверенного – хорошего инструмента для защиты продаж в переговорах и суде.
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