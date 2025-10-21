Кейс адвоката: сохранил продажи керамической посуды с авторскими рисунками

В середине сентября мне позвонил директор компании по производству керамической посуды.
Изюминка посуды – авторские рисунки животных. Они создают особую атмосферу, что вдохновляет на покупки.
Посуда продавалась на сайте компании и сторонних площадках.
Внезапно одна из площадок сообщила: карточка наиболее продаваемого товара скрыта из выдачи. И направила копию письма владельца интеллектуальных прав.
Бизнес под вопросом
В картотеке арбитражных дел были найдены ссылки на сотни процессов, начатых владельцем прав. Истец доказывал незаконное использование персонажей из его мультфильмов.
Как правило, суды взыскивали ущерб.
Владелец прав видел карточки компании: на сторонних веб-ресурсах и ее сайте. Персонажи его мультфильмов охватывали множество животных, часть подобных зверушек была изображена на посуде.
В компании осознали: атака на рисунки способна убить бизнес-модель компании...
...если рисунки на посуде скопированы с персонажей из мультфильмов.
В этих условиях мы подписали соглашение на детальный разбор ситуации. В формате устной консультации.
Подписывали удаленно – на эл. почту компании ушла оферта, та приняла оферту путем перевода гонорара на счет моей коллегии адвокатов.
Перестроились на ходу
В начале знакомства мне пояснили, что в обращении назван только один персонаж из мультфильма. Достаточно его сравнить с наиболее продающим рисунком на посуде.
Ударили по рукам.
Но после заключения соглашения я получил от компании информацию по делу. И увидел, что мне поставлена не та задача: она не решает проблему..
В письме владелец прав упоминает картинку своего персонажа, которая зарегистрирована как товарный знак.
Поэтому сравнивать нужно изображения зверушки на посуде и зверушки в свидетельстве на товарный знак.
Персонаж мультфильма и изображение в виде товарного знака – не одно и то же.
Разница существенная: схемы и результаты сравнения отличаются принципиально.
1. При сравнении картинки на посуде и картинки из товарного знака применяем нормы о товарном знаке.
Основное:
установлена специальная методология сравнения;
сравниваются обе картинки – находится степень их сходства (низкая, средняя или высокая);
сравниваются товары – керамическая посуда и товары, для которых зарегистрирован товарный знак (вычисляется степень их однородности);
с учетом пунктов 2 и 3 определяется вероятность смешения картинок между собой;
не имеет значения мнение экспертов (например, лингвистов).
Только если вероятность смешения присутствует, нарушаются интеллектуальные права владельца товарного знака.
2. При сравнении картинки на посуде и персонажа из мультфильма речь идет об авторском праве.
Основное:
не устанавливается вероятность смешения картинок между собой;
сходство картинок важно, но как доказательство того, что одна картинка получена при переработке другой;
не сравниваются товары;
теоретически можно установить параллельное творчество: похожие картинки созданы отдельно друг от друга (например, при одинаковой исходной информации);
могут привлекаться эксперты.
Интеллектуальные права владельца персонажа нарушаются, только если картинка на посуде идентична персонажу или получена в результате переработки персонажа.
Исход сравнения обнадежил
Еще раз: мы сравнивали рисунок животного на посуде компании и картинку подобного животного из товарного знака владельца.
После чего мы определяли однородность товаров: керамической посуды компании и товаров, для которых зарегистрирован товарный знак владельца прав.
На выходе решали, есть ли вероятность смешения рисунка на посуде и товарного знака.
Результаты:
1. Установили низкую степень сходства рисунка и обозначения из товарного знака.
Выделили сильные элементы рисунка и обозначения. Один из них – характер и форма покрытия тела зверушки.
Сопоставили сильные элементы рисунка и обозначения. Например, характер и формы покрытия тела зверушек очевидно разнились между собой.
В общей сложности выделили более пяти существенных отличий. И только одно небольшое сходство.
2. Установили низкую степень сходства товаров.
Товары владельца прав включали 14 классов МКТУ – Международной классификации товаров и услуг.
Сравнивали товары по назначению товара, по природе товара и другим критериям.
Вывернули наизнанку процесс производства керамической посуды в компании, за что отдельная благодарность ее директору.
Зарылись в ГОСТ Р 54868-2011, который раскрывает ключевые понятия в производстве керамической посуды, в том числе по применяемым материалам.
3. Зафиксировали отсутствие смешения между рисунком на посуде и картинкой в свидетельстве на товарный знак.
На выходе согласовали вариант действий по безопасной продаже посуды с изученным рисунком.
И обсудили меры по безопасной продаже другой посуды с рисунками, на которых изображена подобная зверушка.
Добавил бонус
Вместе с устными рекомендациями направил на эл. почту компании справку на двух страницах, в которой:
отразил решаемую задачу;
дал список базовых нормативных актов и судебной практики, которые закрепляют методологию сравнения;
описал ключевые моменты каждого из трех этапов сравнения (с привязкой к ситуации компании).
К справке приложил 13 файлов, на которые ссылался в ее тексте.
Справка поможет директору оценить мою работу и напомнит результаты детального разбора, если компания решит идти дальше без меня.
Начать дискуссию