Сергей Пропастин
Интеллектуальные права

Кейс адвоката: сохранил продажи керамической посуды с авторскими рисунками

Агрегатор забанил карточку товара с подачи владельца товарного знака. Углубились в детали и составили прогноз развития ситуации. Подобрали вариант действий.

В середине сентября мне позвонил директор компании по производству керамической посуды.

Изюминка посуды – авторские рисунки животных. Они создают особую атмосферу, что вдохновляет на покупки.

Посуда продавалась на сайте компании и сторонних площадках.

Внезапно одна из площадок сообщила: карточка наиболее продаваемого товара скрыта из выдачи. И направила копию письма владельца интеллектуальных прав.

Бизнес под вопросом

В картотеке арбитражных дел были найдены ссылки на сотни процессов, начатых владельцем прав. Истец доказывал незаконное использование персонажей из его мультфильмов.

Как правило, суды взыскивали ущерб.

Владелец прав видел карточки компании: на сторонних веб-ресурсах и ее сайте. Персонажи его мультфильмов охватывали множество животных, часть подобных зверушек была изображена на посуде.

В компании осознали: атака на рисунки способна убить бизнес-модель компании...

...если рисунки на посуде скопированы с персонажей из мультфильмов.

В этих условиях мы подписали соглашение на детальный разбор ситуации. В формате устной консультации.

Подписывали удаленно – на эл. почту компании ушла оферта, та приняла оферту путем перевода гонорара на счет моей коллегии адвокатов.

Перестроились на ходу

В начале знакомства мне пояснили, что в обращении назван только один персонаж из мультфильма. Достаточно его сравнить с наиболее продающим рисунком на посуде.

Ударили по рукам.

Но после заключения соглашения я получил от компании информацию по делу. И увидел, что мне поставлена не та задача: она не решает проблему..

В письме владелец прав упоминает картинку своего персонажа, которая зарегистрирована как товарный знак.

Поэтому сравнивать нужно изображения зверушки на посуде и зверушки в свидетельстве на товарный знак.

Персонаж мультфильма и изображение в виде товарного знака – не одно и то же.

Разница существенная: схемы и результаты сравнения отличаются принципиально.

1. При сравнении картинки на посуде и картинки из товарного знака применяем нормы о товарном знаке.

Основное:

  • установлена специальная методология сравнения;

  • сравниваются обе картинки – находится степень их сходства (низкая, средняя или высокая);

  • сравниваются товары – керамическая посуда и товары, для которых зарегистрирован товарный знак (вычисляется степень их однородности);

  • с учетом пунктов 2 и 3 определяется вероятность смешения картинок между собой;

  • не имеет значения мнение экспертов (например, лингвистов).

Ошибок в использовании методологии быть не должно

Только если вероятность смешения присутствует, нарушаются интеллектуальные права владельца товарного знака.

2. При сравнении картинки на посуде и персонажа из мультфильма речь идет об авторском праве.

Основное:

  • не устанавливается вероятность смешения картинок между собой;

  • сходство картинок важно, но  как доказательство того, что одна картинка получена при переработке другой;

  • не сравниваются товары;

  • теоретически можно установить параллельное творчество: похожие картинки созданы отдельно друг от друга (например, при одинаковой исходной информации);

  • могут привлекаться эксперты.

Интеллектуальные права владельца персонажа нарушаются, только если картинка на посуде идентична персонажу или получена в результате переработки персонажа.

Исход сравнения обнадежил

Еще раз: мы сравнивали рисунок животного на посуде компании и картинку подобного животного из товарного знака владельца.

После чего мы определяли однородность товаров: керамической посуды компании и товаров, для которых зарегистрирован товарный знак владельца прав.

На выходе решали, есть ли вероятность смешения рисунка на посуде и товарного знака.

Результаты:

1. Установили низкую степень сходства рисунка и обозначения из товарного знака.

Выделили сильные элементы рисунка и обозначения. Один из них – характер и форма покрытия тела зверушки.

Сопоставили сильные элементы рисунка и обозначения. Например, характер и формы покрытия тела зверушек очевидно разнились между собой.

В общей сложности выделили более пяти существенных отличий. И только одно небольшое сходство.

2. Установили низкую степень сходства товаров.

Товары владельца прав включали 14 классов МКТУ – Международной классификации товаров и услуг.

Сравнивали товары по назначению товара, по природе товара и другим критериям.

Вывернули наизнанку процесс производства керамической посуды в компании, за что отдельная благодарность ее директору.

Зарылись в ГОСТ Р 54868-2011, который раскрывает ключевые понятия в производстве керамической посуды, в том числе по применяемым материалам.

3. Зафиксировали отсутствие смешения между рисунком на посуде и картинкой в свидетельстве на товарный знак.

На выходе согласовали вариант действий по безопасной продаже посуды с изученным рисунком.

И обсудили меры по безопасной продаже другой посуды с рисунками, на которых изображена подобная зверушка.

Добавил бонус

Вместе с устными рекомендациями направил на эл. почту компании справку на двух страницах, в которой:

  • отразил решаемую задачу;

  • дал список базовых нормативных актов и судебной практики, которые закрепляют методологию сравнения;

  • описал ключевые моменты каждого из трех этапов сравнения (с привязкой к ситуации компании).

К справке приложил 13 файлов, на которые ссылался в ее тексте.

Справка поможет директору оценить мою работу и напомнит результаты детального разбора, если компания решит идти дальше без меня.

