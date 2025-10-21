Кейс адвоката: сохранил продажи керамической посуды с авторскими рисунками

Бизнес под вопросом

В картотеке арбитражных дел были найдены ссылки на сотни процессов, начатых владельцем прав. Истец доказывал незаконное использование персонажей из его мультфильмов.

Как правило, суды взыскивали ущерб.

Владелец прав видел карточки компании: на сторонних веб-ресурсах и ее сайте. Персонажи его мультфильмов охватывали множество животных, часть подобных зверушек была изображена на посуде.

В компании осознали: атака на рисунки способна убить бизнес-модель компании... ...если рисунки на посуде скопированы с персонажей из мультфильмов.

В этих условиях мы подписали соглашение на детальный разбор ситуации. В формате устной консультации.

Подписывали удаленно – на эл. почту компании ушла оферта, та приняла оферту путем перевода гонорара на счет моей коллегии адвокатов.