Размещение на сайте чужого товарного знака запускает механизм недобросовестной конкуренции

Вы вправе заключить и исполнить заказ на производство сувенирной продукции. Но не торопитесь продавать ее без согласия заказчика.

Допустим, вы выиграли тендер на изготовление сувенирной продукции для известной компании.

Сувенирная продукция - это изделие в память о фирме-заказчике. Обычно в него включен товарный знак заказчика.

Например, изображение локомотива для железнодорожной компании или стилизованного автомобиля для почтовой службы.

После окончания контракта у вас на руках остаются чертежи сувенирной продукции. Вам не трудно изготовить очередную партию и выставить ее для продажи на своем сайте.

Но придется заручиться согласием владельца товарного знака.

В противном случае вы рискуете получить предписание УФАС России об устранении нарушения закона о защите конкуренции. И это только начало.

Весомые аргументы антимонопольной службы:

1. Сформирован конкурентный рынок изготовления сувенирной продукции. Ваша компания - участник этого рынка.

УФАС подготовит аналитический отчет о том, что сувениры могут изготовить другие компании. Ваша в том числе.

Например, через анализ материалов на электронной площадке по заключению государственных или муниципальных контрактов.

2. Вы разместили на своем сайте предложение к продаже сувенирной продукции заказчика с нанесенным на ней товарным знаком.

Предложение к продаже товара с нанесенным товарным знаком - это очевидный способ использования товарного знака.

Например, вы поместили карточку сувенирной продукции в каталог выпускаемых вами товаров.

3. Ваша компания не получала согласия владельца товарного знака на его использование.

Согласие должно быть явно выражено. Например, не означает согласия то, что вы ранее изготовили сувенирную продукцию на заказ.

УФАС запросит информацию о согласии у владельца товарного знака.

4. Ваши действия способны причинить убытки конкурентам.

Вы размещаете сувенирную продукцию с чужим товарным знаком и получаете преимущество перед конкурентами: ваша продукция способна дополнительно притягивать к себе из-за незаконного использования чужого товарного знака.

В сравнении с конкурентами.

5. Не освобождает от ответственности тот факт, что владелец товарного знака не является вашим конкурентом.

Например, вам заказал сувенирную продукцию Фонд пенсионного и социального страхования. В его задачи не входит изготовление сувенирной продукции.

Но закон о защите конкуренции закрепляет статью об "иных формах недобросовестной конкуренции".

И к этим формам относится ваша ситуация, так как налицо все признаки недобросовестной конкуренции:

1) действие совершается хозяйствующим субъектом на конкурентном рынке;

2) действие направлено на получение преимущества перед конкурентами;

3) действие противоречит законодательству, обычаям делового оборота, требованиям порядочности, разумности и справедливости;

4) действие как минимум способно причинить убытки конкуренту или вред его деловой репутации.

Поговорите со своим адвокатом. Он оценит ваше поведение на конкурентом поле и разъяснит перспективу защиты прав вашей компании в ФАС России и арбитражном суде.