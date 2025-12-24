Компенсация за чужие фотографии: как уменьшить в 10 раз?

Фотографии в карточке товара — база торговли в интернете. Но когда нужно быстро запустить продажу, подкрадывается соблазн взять чужие фото. Авось не заметят.

Заметят, дело времени. И вчинят иск за нарушение интеллектуальных прав на фотографии как произведения искусства.

И ладно бы одна фотка: как правило, дальше 10 тысяч рублей дело не заходит.

Совсем другое дело, когда в исковом заявлении фигурируют сто и более фотографий. Появляется цифра с шестью нулями!

Можно ли законно уменьшить аппетит владельца интеллектуальной собственности?

Да. Один из способов - углубиться в метаданные и другие детали каждого фото и процесса съемки.

Цель - доказать, что использованы не разрозненные картинки, а их серии.

На языке закона каждая фотография серии - часть произведения. Поэтому взыскание будет по 10 тысяч за каждую серию фотографий, а не каждую фотографию.

Например, сто фотографий разводятся по сериям. На выходе - десять серий по десять фотографий.

Размер компенсации уменьшается в десять раз. Вместо ста фоток по 10.000 появляются десять серий фоток по 10.000 рублей. Арифметика проста.

Серия фотографий - это две и более фотографии.

Фото становятся серией не просто так. Несколько фотографий можно назвать серией, если:

1) они созданы в рамках одного творческого процесса;

2) в одно время;

3) в отношении одного объекта съемки.

Пример первого - выбрано одно место съемки, выставлен один вариант освещения и так далее.

Пример второго - время между кадрами отличается незначительно: 2-5 секунд.

(Могут быть обстоятельства, из которых видно искусственное разнесение кадров по времени.)

Пример третьего - съемка одного товара. Любого. Или группы товаров.

Типичная схема серии: оборудуется место, товар ставится на поверхность и с каждым кадром разворачивается к фотографу другой стороной.

Поговорите со своим адвокатом. Он оценит вашу ситуацию и объяснит, можно ли считать несколько фотографий серией.

Интересное по теме -

Постановление Суда по интеллектуальным правам, 14 августа 2025 г. по делу А40-244268/2024.