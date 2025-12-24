Компенсация за чужие фотографии: как уменьшить в 10 раз?
Заметят, дело времени. И вчинят иск за нарушение интеллектуальных прав на фотографии как произведения искусства.
И ладно бы одна фотка: как правило, дальше 10 тысяч рублей дело не заходит.
Совсем другое дело, когда в исковом заявлении фигурируют сто и более фотографий. Появляется цифра с шестью нулями!
Можно ли законно уменьшить аппетит владельца интеллектуальной собственности?
Да. Один из способов - углубиться в метаданные и другие детали каждого фото и процесса съемки.
Цель - доказать, что использованы не разрозненные картинки, а их серии.
На языке закона каждая фотография серии - часть произведения. Поэтому взыскание будет по 10 тысяч за каждую серию фотографий, а не каждую фотографию.
Например, сто фотографий разводятся по сериям. На выходе - десять серий по десять фотографий.
Размер компенсации уменьшается в десять раз. Вместо ста фоток по 10.000 появляются десять серий фоток по 10.000 рублей. Арифметика проста.
Серия фотографий - это две и более фотографии.
Фото становятся серией не просто так. Несколько фотографий можно назвать серией, если:
1) они созданы в рамках одного творческого процесса;
2) в одно время;
3) в отношении одного объекта съемки.
Пример первого - выбрано одно место съемки, выставлен один вариант освещения и так далее.
Пример второго - время между кадрами отличается незначительно: 2-5 секунд.
(Могут быть обстоятельства, из которых видно искусственное разнесение кадров по времени.)
Пример третьего - съемка одного товара. Любого. Или группы товаров.
Типичная схема серии: оборудуется место, товар ставится на поверхность и с каждым кадром разворачивается к фотографу другой стороной.
Поговорите со своим адвокатом. Он оценит вашу ситуацию и объяснит, можно ли считать несколько фотографий серией.
Постановление Суда по интеллектуальным правам, 14 августа 2025 г. по делу А40-244268/2024.
Подскажите, вам приходилось объясняться в суде со ссылкой на серию фотографий?
