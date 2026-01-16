Уступка требования в сфере интеллектуальной собственности: нужна ли регистрация договора?

Вы можете получить деньги, если ваши интеллектуальные права нарушены. И не обязательно самому подавать иск и биться с ответчиком в суде.

Достаточно заключить договор уступки требования, получить деньги и заниматься своими делами.

Да, придется дать скидку. Но взамен на ваш баланс гарантированно поступают деньги. Никакого риска.

Другое дело - положение того, кому вы уступаете по договору право требовать компенсацию с нарушителя. В законе его называют цессионарием.

Он рискует: может потратить время и деньги на судебное разбирательство, но получить отказ. Как такое возможно?

Просто: суд может отказать цессионарию в иске, сославшись на обязательность государственной регистрации договора уступки требования.

(Такой регистрации у договора уступки требования обычно нет.)

Логика такова: нет регистрации договора уступки требования - нет самой уступки. Нет уступки - у цессионария нет права на обращение в суд с иском.

Законно ли решение суда?

Ответ влечет два последствия.

Первое. Если суд прав, то риск цессионария зашкаливает. Вам придется раскошелиться на большую скидку.

Второе. Если суд прав, то в принципе никто не будет заключать с вами договор уступки требования. Придется воевать своими силами.

Спешу успокоить: решение суда об обязательности государственной регистрации нашего договора не основано на законе.

Почему?

1. Закон обязывает зарегистрировать договор уступки требования, но с оговоркой -

Только если уступается право, основанное на сделке, которая подлежит государственной регистрации.

Например, вы добровольно зарегистрировали в Роспатенте интеллектуальное право на программу для ЭВМ.

После чего заключили сделку - договор займа, по которому в качестве залога передали интеллектуальные права на эту программу.

Договор займа включает залог интеллектуальных прав на программу для ЭВМ, поэтому подлежит государственной регистрации.

Спустя время ваш займодавец заключил договор уступки требования. Он уступил другому лицу свое право требовать у вас возврат займа.

В этом случае договор уступки требования нужно регистрировать в Роспатенте.

2. Нарушение интеллектуальных прав на программу для ЭВМ - это не сделка.

Сделка - это соглашение с целью установить, изменить или прекратить гражданские права и обязанности.

Нарушение - это противоправное посягательство на интеллектуальную собственность. Без согласия владельца прав, то есть без сделки.

3. Из-за нарушения интеллектуальных прав между потерпевшим и нарушителем возникает обязательство.

По этому обязательству нарушитель должен компенсировать потерпевшему ущерб. Потерпевший вправе требовать этой компенсации. Или уступить свое право кому либо.

4. Договор уступки требования не регистрируется, так как он основан на обязательстве.

Цессионарий особо не рискует, ваша скидка незначительна.

Поговорите со своим адвокатом. Он оценит ваш договор уступки требования и подскажет, если потребуется государственная регистрация договора.