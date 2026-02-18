Лазейка при расчете компенсации за нарушение интеллектуальных прав

Вы встретили на веб-стоке фотографии, за которые заплатили. Вам положена компенсация, но суд может урезать ее размер.

Представим, что ваша компания производит и продает мебель. Визуал важен, поэтому вы оплатили фотосъемку.

Фотографии пополнили вашу интеллектуальную собственность. На веки вечные.

Но через два года вы видите их на стороннем веб-стоке для бесплатного скачивания. За два года - 5000 просмотров и 1200 скачиваний.

Вы подаете иск к админу веб-стока. И предлагаете выплатить вам 500 тысяч рублей компенсации - двукратную стоимость права использования фотографий.

К иску прилагаете лицензионный договор. По нему ваш контрагент использует эти фотографии за определенную плату.

Нарушитель не лыком шит: пеняет вам на то, что лицензионный договор охватывает только небольшую часть периода нарушения (полгода из двух лет).

Суд идет на поводу у нарушителя, вы получаете компенсацию не в 500, а в 100 тысяч рублей. Как такое возможно?

1. Суд посчитал, что вы не представили расчет стоимости права использования ваших фотографий за большую часть периода нарушения (полтора года из двух лет).

2. Суд посчитал, что без такого расчета невозможно применить выбранный вами способ расчета компенсации.

(Напомню: вы выбрали двукратную стоимость права использования фотоснимков.)

3. Суд применил другой способ расчета компенсации - в твердой сумме. По десять тысяч рублей за каждую из десяти фотографий. Итого 100 тысяч.

Прав ли суд? Нет, суд нарушил закон.

Суд не вправе изменять способ расчета компенсации без вашего согласия. Альтернативы нет.

Поговорите со своим адвокатом. Он расскажет, как доказать стоимость права использования произведения, если на руках нет договора.

Интересное по теме – Постановление Суда по интеллектуальным правам, 22 января 2026 г., дело А40-77616/2025.