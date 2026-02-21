Такси, аквапарк или пляж: какова цена включенного радио?

Хорошая радиопередача усиливает положительный клиентский опыт. Однако за каждой трансляцией стоит вещатель, который понес на нее затраты и желает получить прибыль.

Радио способно подставить плечо любому бизнесу.

Ваш бизнес - перевозка людей в общественном транспорте или такси? Радио скрашивает пассажиру время до прибытия в пункт Б и дает пищу для беседы.

Ваш бизнес - аквапарк? Радио вдохновляет посетителей подниматься по лестнице и бесстрашно нестись вниз, создает атмосферу радости и приключений.

Ваш бизнес - пляжный отдых? Радио побуждает забыть обо всем и максимально погреться на солнышке, собрать команду и поиграть в водное поло.

Но радиопередача - это не только маркетинговый инструмент, но и объект интеллектуальной собственности. В законе такая передача называется "сообщение в эфир радиопередачи".

Каждая радиопередача имеет своего владельца - того, кому принадлежат интеллектуальные права на передачу. Именно владелец дает согласие на то, чтобы вы могли включить его радиопередачу в свои бизнес-процессы.

Обычно такое согласие подразумевает плату. По договоренности. Но есть случай, когда ваш бизнес может смело включать радиопередачу и радовать клиентов. Без согласия владельца прав.

Публичное исполнение. Так в законе обозначена ситуация, когда вы вправе включить радио погромче и не бояться вызова в суд.

Но есть одно условие.

Вы вправе включить радио бесплатно и без согласия владельца радиопередачи, если не берете плату за вход. Другими словами, радио работает в месте со свободным посещением.

Пример первый. У входа на ваш пляж стоит киоск с табличкой "Касса", на дверях объявление: вход платный, 1.500 рублей в час.

Проходящий мимо человек хочет пройти на территорию пляжа и поглазеть, как там все устроено. Но не может: вход платный.

Если на территории пляжа играет радио, то ждите "тайного покупателя" от организации радиовещания. Видео- и аудиозапись подкрепит их исковые требования к вам.

Пример второй. Ваш работник принял заказ, забрал клиента и везет его в пункт Б. Клиент просит добавить звук: по радио играет его любимая мелодия.

Проезд в такси платный, но вход в такси свободный. Заказать такси и прокатиться в нем может любой желающий. Еще раз: проезд за денежку, но вход в авто свободный.

Если клиент не оплатит проезд, вы вправе взыскать с него плату по тарифу. Это отношения по неосновательному обогащению, но не нарушению интеллектуальных прав на радиопередачу.

Также обстоят дела с общественным транспортом: вход в автобус свободен.

Пример третий. При заселении на базу отдыха на срок более трех суток вам предлагают в подарок одно посещение аквапарка.

Вы спросите: можно ли в аквапарке включать радио без согласия организации вещания?

Встречный вопрос: может ли посетитель пройти на территорию аквапарка бесплатно, свободно?

Если да, то радио может работать. Если свобода ограничена оплатой, то нет.

Причем оплата может быть разной: прямой, как в примере с пляжем, или косвенной, в виде "бонуса" за оплату четвертых суток проживания на базе отдыха.

Поговорите со своим адвокатом. Он вникнет в вашу ситуацию и подберет для вашего бизнеса безопасный вариант использования радиопередач или телепередач.

