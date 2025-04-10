Как привлекать частные инвестиции в формате займа: когда инвесторы дают деньги в кредит

📍 Что подразумевается под формулировкой «инвесторы, вкладывающие деньги в кредит»?

Важно понимать, что это не банковский продукт. Частные инвестиции под залог — это гибкий способ финансирования, закреплённый официальным договором и регулируемый действующим законодательством.

⚙️ Варианты договоров с инвестором при кредитной модели

Когда инвесторы дают деньги взаймы, структура взаимодействия зависит от выбранного типа соглашения. Рассмотрим основные из них: 1. Обычный договор займа Базовая схема: инвестор выдаёт деньги, а бизнес обязуется вернуть их с процентами.

Выплаты могут быть ежемесячными или в виде одного транша в конце срока.

Идеально подходит для покрытия кассовых разрывов, временного пополнения оборотных средств или точечных вложений в развитие. 2. Целевой займ Всё так же — займ, но с конкретным назначением.

Инвестор может контролировать, чтобы средства расходовались только на оговоренные цели.

Например, 3 миллиона — исключительно на оборудование. Нельзя тратить эти деньги на найм сотрудников или рекламные кампании.

Прозрачность использования повышает доверие и снижает риски для инвестора. 3. Конвертируемый займ Сначала — займ, впоследствии — возможное преобразование в долю в бизнесе.

Такой вариант даёт гибкость: вы не теряете долю сейчас, но инвестор получает опцион на долю при определённых условиях (рост выручки, следующая инвестиционная стадия).

Пример: при достижении целевых показателей инвестор получает 10% акций компании вместо возврата займа.

📊 Зачем брать кредит у инвестора, а не продавать долю?