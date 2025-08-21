ЦОК ОК ЗП 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новые правила маркировки и перевозки с 1 сентября →
Егор Рощупкин
Инвестиции

Где реально искать инвесторов: рабочие стратегии для бизнеса

Когда бизнесу становится тесно в рамках собственных ресурсов, возникает вопрос: где искать инвесторов, готовых вложить деньги в развитие?

Ошибкой многих предпринимателей становится то, что они начинают поиск «вслепую» — не понимают, кто им нужен и какие условия могут предложить. В итоге переговоры заходят в тупик.

В этой статье — разбор реальных каналов поиска инвесторов и того, как правильно подготовиться к переговорам.

1. Определите тип инвестора

Не все инвесторы одинаковы:

Осторожные — вкладывают только под залог или с фиксированной доходностью (20–30% годовых).
Амбициозные — готовы рисковать ради высокой прибыли (до 100% годовых).
Постоянные сетевые — у них есть «оборотный пул» капитала, они системно ищут проекты для вложений.

Если вы не понимаете, кому и что предлагаете, даже сильный проект останется без финансирования.

2. Где искать инвесторов

Личное окружение. До 70% частных сделок заключаются через знакомых. Начните именно с этого круга.
Telegram и закрытые сообщества. Живые чаты и каналы с инвесторами. Главное — сначала слушать, потом предлагать.
Платформы краудинвестинга: StartTrack, Поток, JetLend. Подходят только для «белого» бизнеса с оборотами и документами.
Деловые мероприятия и питчи. Короткая презентация на 2–3 минуты может дать знакомство с инвестором быстрее, чем месяцы переписки.

3. Что подготовить

– Модель возврата денег и прогноз доходности.
– Финансовые расчёты (хотя бы базовые).
– Условия сделки: займ, доля, процент, залог.
– Юридическая форма (договор займа, долевое участие).

4. Каналы, на которые не стоит тратить время

– Бесплатные объявления «ищу инвестора» на сайтах.
– Холодные звонки в фонды без понимания их профиля.
– Красивые, но бесполезные бизнес-планы.
– «Посредники», обещающие чудеса без обязательств.

Вывод: поиск инвестора — это не случайность, а системный процесс. Сначала определите, кто ваш инвестор и что вы готовы предложить, и только потом выходите на поиск.

Вообще, часто делюсь в блоге тем, что вижу в работе с привлечением инвестиций. Поэтому если тематика интересна – подписывайся.

Информации об авторе

Егор Рощупкин

Егор Рощупкин

Индивидуальный предприниматель в ИП

3 подписчика27 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум