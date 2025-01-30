По следам интересных судебных дел или...

Мне попалось в руки постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 ноября 2024 г. по делу № А32-40468/2022 о признании недействительным требования об уплате налогов.

Решение суда: в пользу налогоплательщика.

Суть дела

Инспекция провела налоговую проверку по всем видам налогов за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, составила справку о проведенной проверке от 06.11.2018 г., акт от 09.01.2019 г., решение от 20.12.2021 г., направила требование об уплате налогов от 20.12.2021 г.

Тем не менее сроки все были затянуты.

Налоговый орган принял решения спустя 2 года и шесть месяцев с момента окончания проверки, выставил налогоплательщику требование об уплате налогов. Знакомая ситуация, правда? Вроде бы процессуальные нарушения не влияют на решение о привлечении к ответственности и доначислении недоимки по налогам. Однако, дело привлекло внимание судей в кассации, поэтому ранее принятые судебные акты не в пользу налогоплательщиков были отменены и дело направлено на новое рассмотрение.

⚖️Что установили суды при новом рассмотрении?

Имело место быть последовательное несоблюдение налоговым органом сроков рассмотрения результатов налоговой проверки и вынесения итогового решения, предусмотренных статьями 100, 101 НК РФ, что повлекло за собой нарушение срока принятия оспариваемого требования и истечение предельного двухлетнего срока на принудительное взыскание доначисленных проверкой сумм налоговых платежей.

При этом учитывая установленные по делу обстоятельства, положения п. 1 ст. 70 НК РФ, вмененную обществу сумму задолженности, суд указал, что в данном случае требование должно было быть выставлено обществу не позже 24.11.2019, поэтому ко дню направления обществу требования от 20.12.2021, возможность принудительного взыскания с общества задолженности заведомо утрачена.

Суд обратил внимание на то, что принятие решения и выставление обществу требования за пределами установленного налоговым законодательством срока, не обусловлены какими-либо объективными обстоятельствами (противоправные действия налогоплательщика или третьих лиц, введение ограничений в отношении проведения мероприятий налогового контроля), что свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о наличии правовой возможности переноса регламентированных статьями 46, 47 и 70 НК РФ сроков начала и окончания процедуры принудительного взыскания задолженности.

☝️Радует, что в 2024 г. практика взяла вектор на буквальное прочтение НК РФ в части соблюдения сроков. Надеюсь 2025 г. продолжит эту добрую традицию.

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