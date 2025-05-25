КРАТКАЯ БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА КОНТРАГЕНТА В НАЛОГОВОМ СПОРЕ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИЛИ НЕТ…
Любая налоговая проверка завершается составлением акта проверки, после чего выносится решение налогового органа. И акт проверки, и последующее решение всегда основываются на доказательствах, собранных инспекцией в ходе проверки. 📑
Часто вывод о том, что ваш контрагент является технической компанией, налоговые органы делают, опираясь на неполные (укороченные) банковские выписки ваших контрагентов. При этом инспекция ссылается на режим банковской или налоговой тайны. 🔒
Однако некоторые налогоплательщики активно отстаивают свои права. Например, одному из налогоплательщиков удалось признать незаконными действия инспекции, которая не ознакомила его со всеми материалами проверки, в том числе с полными банковскими выписками контрагентов. 💪
Суть спора заключалась в том, что после завершения проверки налоговая инспекция отказалась предоставить налогоплательщику полные выписки по счетам его контрагентов, мотивируя это необходимостью соблюдения банковской тайны. 🤔
Показательный пример — постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.04.2025 по делу № А76-15416/2024. Инспекция утверждала, что не вправе раскрывать сведения, составляющие налоговую или банковскую тайну, третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом (подп. 8 п. 1 ст. 32, п. 2 ст. 102 НК РФ). Поэтому документы, содержащие такие сведения, представлялись в виде заверенных выписок с частичным содержанием. 📃
Суд признал такие действия инспекции незаконными и обязал предоставить полные банковские выписки по счетам контрагентов. В своем решении суд отметил: если по делу о налоговом правонарушении используются сведения о конкретных операциях по счету, то в материалы проверки может быть приложена выборочная выписка. Однако если обстоятельства дела (например, необходимость подтвердить факт транзитных платежей между взаимосвязанными компаниями) требуют полного объема информации, инспекция обязана предоставить полную выписку. ⚖️
Зачем нужны полные банковские выписки? 🤨
Полные банковские выписки позволяют налогоплательщику опровергнуть доводы инспекции о техническом характере деятельности контрагента, а также подтвердить реальность совершенных сделок и приобретения товаров, по которым налогоплательщик применяет вычеты по НДС и учитывает расходы для налога на прибыль. 💼✅
На практике налоговые органы часто отказывают в предоставлении полных банковских выписок, ссылаясь на режим тайны. Однако, как видно из судебной практики, такие действия признанаются незаконными. 🚫👩⚖️
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