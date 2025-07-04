При банкротстве одного супруга имущество в долевой собственности продается целиком

⚖️ Позиция судов

Если жилой дом принадлежит должнику и его бывшей супруге на праве общей долевой собственности, при банкротстве он подлежит продаже с торгов как единый объект недвижимости — при условии, что финансовый управляющий предложит супруге должника воспользоваться её преимущественным правом покупки 🎯.

Согласно п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве законодатель не выделяет (не дифференцирует) формы общей собственности между супругами — совместная она или долевая. Закон прямо предусматривает продажу имущества, находящегося в общей собственности супругов, как единого объекта, независимо от формы такой собственности.

Продавая объект целиком, обеспечивается как интерес кредиторов (максимальная цена 💰 и инвестиционная привлекательность недвижимости как единого объекта), так и права второго супруга: он получает преимущественное право на покупку 🛍️ или, если не воспользуется им, – пропорциональную долю от продажи.

До начала торгов другим участникам долевой собственности (в том числе супругу должника 👩‍⚖️) нужно предложить реализовать своё преимущественное право покупки по цене, равной начальной стоимости имущества на торгах. Если согласие получено — заключается договор купли-продажи с таким собственником ✍️. Если нет — имущество продаётся целиком с торгов 🔔.

📂 Дело направлено на новое рассмотрение.

Контакты: https://t.me/zakonsovet