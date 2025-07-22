Учитываются ли права наследников при исключении единственного жилья из конкурсной массы, если должник умер

Рассказываем, почему единственное пригодное для проживания жилье, принятое в наследство, не включается в конкурсную массу умершего должника при проведении процедуры банкротства.

Суть дела

Верховный Суд РФ в определении от 26.06.2024 № 304-ЭС23-25261 по делу № А75-10710/2021 (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/af514bb3-0bd7-45c5-b2ef-b0a5cc989fce/2944c46f-4606-4612-bdfd-83bf64e4593c/A75-10710-2021_20240626_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True) рассмотрел ситуацию, когда должник умер в день признания его банкротом и введения процедуры реализации имущества. Суд перешёл к рассмотрению дела как банкротства наследственной массы (§ 4 главы Х Закона о банкротстве). Наследниками стали его несовершеннолетняя дочь (10 лет 👧) и совершеннолетний сын 👦. В состав наследства входил дачный дом (108 кв. м.) и участок - единственное жильё должника 🏡.

Бывшая супруга от имени дочери и сын обратились в суд с просьбой исключить дом и участок из конкурсной массы, аргументируя это тем, что это единственное пригодное для проживания детей жилье умершего должника 🛏️.

Позиция нижестоящих судов

Суды выяснили, что дети наследодателя зарегистрированы и проживают в квартире матери площадью 29 кв.м, которая находится в ипотеке 🏢🏦. На этом основании суды отказали в исключении дома и участка из конкурсной массы. Они посчитали, что если у наследников есть возможность проживать в другом жилье, исполнительский иммунитет на единственное жильё умершего не распространяется 🚫🏠. Апелляция и кассация поддержали этот вывод.

Позиция Верховного суда РФ

По жалобе наследников дело пересмотрел Верховный суд РФ. Он отметил следующее:

По закону несовершеннолетние дети приобретают право пользования жилым помещением, определённым как их место жительства соглашением родителей, независимо от фактического проживания и наличия права собственности (п. 2 ст. 20 ГК РФ, ч. 1, 2 ст. 31 ЖК РФ) 📑.

Однако право пользования квартирой матери не защищено: квартира в ипотеке, и право собственности матери на неё не гарантировано, так как полностью зависит от её платежеспособности 💸. Иными словами, этот вариант жилья для детей является экономически неустойчивым ⚠️.

Наследуемые дом и участок, напротив, перейдут в собственность непосредственно детям и не будут обременены 😃🏡.

Согласно п. 7 ст. 223.1 Закона о банкротстве, единственное пригодное для проживания жильё, принятое в наследство, не включается в конкурсную массу умершего должника 📘.

Вывод Верховного суда РФ

При рассмотрении вопроса об исключении из конкурсной массы единственного жилья, являющегося предметом наследования, суд обязан учитывать имущественные права наследников 👨‍👧‍👦⚖️. В данном случае игнорирование того, что единственное жильё переходит в собственность детям, лишало бы их права на проживание и было бы нарушением их законных интересов 🚫🙅‍♂️. Поэтому Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и указал, что исключение из конкурсной массы единственного наследуемого жилья допускается с учетом прав наследников, даже если они зарегистрированы в другом, не принадлежащем им на праве собственности жилье ✅🏡.

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