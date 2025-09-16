Как признать право собственности в отсутствие строительного надзора

Суть спора

компания‑застройщик возвела на своих земельных участках ресторан и гостиничный комплекс с гаражом 🏢🏨. До начала работ были получены разрешение на строительство и подготовлена проектная документация 📝. Однако инспекция отказала в выдаче заключения о соответствии объектов проектной документации, сославшись на то, что строительный надзор не осуществлялся 😕. Без такого заключения компания не смогла получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности в обычном порядке 🙁.

Позиции сторон

Истец: объекты построены в соответствии с действующими нормами и правилами, на собственных участках и на основании разрешения на строительство ✅. Единственная причина невозможности регистрации — отсутствие заключения инспекции, вызванное фактом неосуществления строительного надзора.



Ответчик: возражений и доводов по существу не представил 😶.



Решение судов по делу NА03-6101/2024: суд первой инстанции удовлетворил иск, установив соответствие объектов требованиям строительных, санитарных и противопожарных норм и отсутствие угрозы для жизни и здоровья людей ⚖️. Апелляция оставила решение без изменения, кассация подтвердила выводы нижестоящих судов. Судебная экспертиза также подтвердила соответствие зданий всем требованиям. В результате установлено, что отсутствие строительного надзора является единственным препятствием для регистрации права собственности в привычном порядке 🛑.

Суд округа указал, что не усматривает в поведении истца признаков явной недобросовестности,

факт нарушения предусмотренной законом процедуры оформления разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию, в частности, не получение заключения о соответствии по

правилам статьи 54 ГК РФ применительно к настоящему случаю не может быть расценен

как обстоятельство, препятствующее признанию права на спорные строения, будучи, в

условиях возведения объектов на предназначенных для их строительства земельных

участках, предшествующих их строительству получения разрешительной документации,

единственным признаком, не позволившим истцу легализовать строения в соответствии с

требованиями градостроительного законодательства.

