Оспаривание брачного договора при банкротстве супругов

Что решила кассация — Арбитражный суд Московского округа?

- При рассмотрении учтено, что между банком и Прокопьевым был заключён кредитный договор от 13.10.2015, а с супругой — договор поручительства. Банк представил копию спорного соглашения о разделе имущества, завизированную его печатью, поэтому довод о фальсификации доказательств отклонён. 🔍

- Оспариваемое соглашение датировано 10.02.2010, и на момент его заключения кредиторы у должника отсутствовали, следовательно, соглашение не может быть признано недействительным по специальным основаниям Закона о несостоятельности. ✅

- Ссылки на практику ВС РФ: в деле о банкротстве конкурсное оспаривание направлено на восстановление конкурсной массы в состоянии, предшествовавшем противоправным действиям должника; оспаривание допустимо в интересах только тех кредиторов, требования которых существовали на момент совершения спорных сделок или могли с высокой вероятностью возникнуть в обозримом будущем. При отсутствии кредиторов умысла причинить им вред у должника быть не могло (см. определения ВС РФ от 17.12.2020 № 305-ЭС20-12206, от 08.02.2023 № 305-ЭС21-8027(7), от 27.11.2023 № 306-ЭС23-14897 и др.). 📚