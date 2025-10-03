Оспаривание брачного договора при банкротстве супругов

Возможность оспаривания сделок в процедуре банкротства предусмотрена законодательством о банкротстве Возможно ли оспорить сделку при отсутствии у должника кредиторов на момент совершения сделки отвечает Постановление АС МО от 01.08.2025 № А40-125967/2016 📜
Суть дела
Между супругами Прокопьевыми 10.02.2010 заключено соглашение о разделе имущества, устанавливающее раздельный режим собственности. Соглашение оформлено в простой письменной форме. 📝
21.12.2015 супругами заключён брачный договор, удостоверенный нотариусом; он не вносил изменений в ранее заключённое соглашение и не изменял правовой режим имущества. 👩⚖️
Прокопьев признан банкротом. Кредитор заявил требования о признании недействительными соглашения о разделе и брачного договора. ⚠️
Суд первой инстанции и апелляция полностью отказали в удовлетворении заявления кредитора. ❌
Что решила кассация — Арбитражный суд Московского округа?
- При рассмотрении учтено, что между банком и Прокопьевым был заключён кредитный договор от 13.10.2015, а с супругой — договор поручительства. Банк представил копию спорного соглашения о разделе имущества, завизированную его печатью, поэтому довод о фальсификации доказательств отклонён. 🔍
- Оспариваемое соглашение датировано 10.02.2010, и на момент его заключения кредиторы у должника отсутствовали, следовательно, соглашение не может быть признано недействительным по специальным основаниям Закона о несостоятельности. ✅
- Ссылки на практику ВС РФ: в деле о банкротстве конкурсное оспаривание направлено на восстановление конкурсной массы в состоянии, предшествовавшем противоправным действиям должника; оспаривание допустимо в интересах только тех кредиторов, требования которых существовали на момент совершения спорных сделок или могли с высокой вероятностью возникнуть в обозримом будущем. При отсутствии кредиторов умысла причинить им вред у должника быть не могло (см. определения ВС РФ от 17.12.2020 № 305-ЭС20-12206, от 08.02.2023 № 305-ЭС21-8027(7), от 27.11.2023 № 306-ЭС23-14897 и др.). 📚
Замечания кассации и исход
Кассация не согласилась с отказом в признании недействительным брачного договора, поскольку сам брачный договор не был представлен в материалах дела, и суд первой инстанции не установил наличие или отсутствие оснований для его оспаривания. Вывод о том, что брачный договор не вносил изменений в соглашение о разделе, суд сделал без должного мотивирования. ❗️
В связи с этим судебные акты отменены в части, касающейся брачного договора, и дело направлено на новое рассмотрение. 🔁
Итог
- Соглашение о разделе 2010 года признано неоспоримым в рамках конкурсного оспаривания в силу отсутствия кредиторов на момент его заключения. 👍
- Вопрос о действительности брачного договора 2015 года требует дополнительного исследования и доказательственной проверки; соответствующая часть решения отменена. 🔎
