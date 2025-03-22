Альфа-банк ответит за убытки клиента

Обстоятельства дела
Между Компанией и Банком заключено соглашение, по которому Банк обязался предоставлять Компании ряд финансовых услуг, в том числе брокерских.
30 марта 2023 года Компания направила в адрес Банка поручение на приобретение 35 632 акции ПАО «Лукойл» по фиксированной цене 4350 рублей за одну ценную бумагу. Срок исполнения поручения был установлен до 03 апреля 2023 года включительно.
Банк не исполнил поручение. 04 апреля 2023 года в связи с неисполнением поручения Компания снова направила заявку на приобретение акции. Однако в связи с ростом стоимости ценных бумаг они были приобретены уже по цене 4 550 рублей за одну ценную бумагу.
С учетом разницы между стоимостью акций по состоянию на 30 марта 2023 года и на 04 апреля 2023 года убытки (переплата) Компании составили 6,5 млн рублей, которые она решила взыскивать с Банка.
Позиция судов
Три инстанции пришли к удивительному умозаключению, что нарушений со стороны Банка не имеется, поскольку его заявку 30 марта 2023 года Биржа отклонила, так как по новым правилам Банк вовремя не осуществил перерегистрацию Компании на Бирже, и на 30 марта 2023 года процесс перерегистрации не был завершен, поэтому Банк ни в чем не виноват.
Верховный суд
Верховный суд не пропустил такое безобразие и написал так:
С 27 февраля 2023 года по новым правилам Банк был обязан осуществить перерегистрацию клиентов на Бирже, но своевременно не осуществил данного действия.
Являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, Банк не мог не осознавать, что не исполнит поручение клиента без его перерегистрации на торговой площадке, но на протяжении 1,5 месяцев не предпринимал соответствующих мер, что и стало причиной невозможности исполнения поручений клиента.
В ходе рассмотрения спора Банком не было представлено доказательств невозможности своевременной перерегистрации Компании на торговой площадке.
Осознавая невозможность исполнения поручения в срок, Банк не уведомил об этом Компанию, что лишило ее возможности воспользоваться услугами иных брокеров.
Между неисполнением обязательства по покупке акций и убытками Компании, которые выражены в дополнительных расходах на приобретение акций, имеется прямая причинно-следственная связь: биржевые цены на акции соответствовали цене, указанной в первой заявке Компании в период ее действия; данная заявка не была исполнена по причинам, зависящим от Банка; в последующем цены на акции увеличились, и Компания была вынуждена купить их по более высокой цене.
Вывод
Верховный суд вынес не только законное, обоснованное, но и справедливое решение. Если внимательно изучить судебные акты нижестоящих инстанций, то можно обнаружить, что суды ограничились лишь констатацией факта неисполнения Банком обязанности по перерегистрации Компании на Бирже. А также указанием на то, что убытки Компании возникли только по причине того, что Компания сама решила приобрести акции по завышенной цене. Банк здесь ни при чем.
При этом ключевой вопрос в данном деле сводился к установлению причины, по которой Банк не соизволил вовремя перерегистрировать Компанию на Бирже (несмотря на то, что у него было более 1 месяца на совершения данного действия). От выяснения этого вопроса суды самоустранились, то есть не рассмотрели спор по существу.
Важно: ВС подчеркнул, что имущественные потери Компании возникли в результате непрофессионализма Банка и непроявления им разумности и осмотрительности при оказании услуг. Дополнительным маркером недобросовестности является то, что Банк, получив отказ Биржи по первой заявке, не сообщил об этом Компании, которая могла воспользоваться услугами других брокеров.
Резюмируя изложенное, отметим, что рассматриваемая позиция ВС задает позитивный тренд судебной практике. Он направлен на защиту непрофессиональных участников на рынке ценных бумаг.
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