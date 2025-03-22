Альфа-банк ответит за убытки клиента

Между Компанией и Банком заключено соглашение, по которому Банк обязался предоставлять Компании ряд финансовых услуг, в том числе брокерских.

30 марта 2023 года Компания направила в адрес Банка поручение на приобретение 35 632 акции ПАО «Лукойл» по фиксированной цене 4350 рублей за одну ценную бумагу. Срок исполнения поручения был установлен до 03 апреля 2023 года включительно.

Банк не исполнил поручение. 04 апреля 2023 года в связи с неисполнением поручения Компания снова направила заявку на приобретение акции. Однако в связи с ростом стоимости ценных бумаг они были приобретены уже по цене 4 550 рублей за одну ценную бумагу.

С учетом разницы между стоимостью акций по состоянию на 30 марта 2023 года и на 04 апреля 2023 года убытки (переплата) Компании составили 6,5 млн рублей, которые она решила взыскивать с Банка.