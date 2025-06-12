Выход из бизнеса: как получить справедливую стоимость своей доли

Рассказываем, как защитить свои интересы, если партнеры не готовы платить

При выходе из состава ООО возникает масса спорных вопросов с расчетом действительной стоимости доли (ДСД). В последние годы в судебной практике, в том числе на уровне Верховного суда РФ, был сформирован ряд значимых правовых позиций, которые следует учитывать при выработке стратегии выхода из бизнеса.



Порядок расчета и форма выплаты ДСД

Процедура выхода из состава ООО предполагает подачу выходящим участником в нотариальной форме заявления о выходе, после которого общество обязано выплатить ДСД в течение трех месяцев (иной срок может быть предусмотрен в уставе).

Согласно действующему регулированию, при выходе из ООО участник получает ДСД, которая рассчитывается исходя из балансовой стоимости чистых активов. По общему правилу, выплата ДСД производится в денежной форме. Выдача имущества вместо выплаты ДСД в деньгах допускается при наличии согласия общества и вышедшего участника.

Для выходящего из ООО участника крайне важно получить документы, которые отражают актуальное имущественное состояние бизнеса. К примеру, это может быть выписка по расчетному счету, из которой можно получить сведения о сомнительных платежах (сделки с аффилированными лицами, нерыночные сделки и пр.). Такие документы существенно усилят переговорную позицию и помогут избежать судебного разбирательства.

Если общество не выплачивает ДСД либо выплачивает не в полном объеме, участник вправе обратиться в суд с иском о взыскании ДСД.

Суд сам определяет дату расчета ДСД

По закону об ООО размер ДСД определяется на основании бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в 99% случаях это годовая отчетность). Однако расчет ДСД на основании годовой бухгалтерской отчетности не всегда отражает актуальное имущественное положение общества на дату выхода участника из ООО.

В прошлом году Верховный суд РФ в деле ООО «‎Фирмы Успех»‎ (Определение ВС от 13.12.2024 №305-ЭС24-14865) разъяснил, что суд самостоятельно определяет дату, на которую следует рассчитывать ДСД. Данная позиция является давно назревшим для практики решением, которое позволяет выходящим участникам получить долю в бизнесе по максимально справедливой оценке.

Расчет ДСД производится с учетом корректировок бухгалтерской отчетности

Излюбленным злоупотреблением оставшихся участников общества является корректировка бухгалтерской отчетности в преддверии выхода из бизнеса партнера либо сразу после его выхода. Как правило, суды критически относятся к подобным корректировкам и определяют ДСД без их учета.

Следует учитывать, что во многих компаниях малого и среднего бизнеса бухгалтерский учет не всегда ведется на должном уровне:

на балансе числятся активы, которые уже фактически реализованы,

не списывается дебиторская задолженность, по которой истекла исковая давность,

ошибочно отражаются доходы и расходы прошлых периодов, что искажает текущую отчетность.

В такой ситуации бухгалтерская отчетность может не показывать актуальное имущественное положение компании в соответствующий отчетный период.

Именно этот аспект затронул Верховный суд РФ в деле «Касьяновой» (Определение ВС от 06.06.2024 №305-ЭС23-29675), констатировав, что обоснованные корректировки подлежат безусловному учету при расчете ДСД.

Понижающие и повышающие коэффициенты при расчете ДСД

Вопрос применения повышающих (применительно к мажоритарной доле) и понижающих (применительно к миноритарной доле) является дискуссионным.

В деле Раевского (Постановление ВС от 09.11.2016 №338-ПЭК16), которое является ключевым судебным актом по данной проблематике, Верховный суд РФ допустил возможность применения понижающих коэффициентов для вышедшего миноритарного участника.

Тем не менее, в судебной практике до сих отсутствует консенсус по этому очень чувствительному вопросу. В одних случаях суды готовы определять ДСД сквозь призму корректирующих коэффициентов. В других — такая возможность категорически отвергается.

Банкротные аспекты выплаты ДСД

Распространенным возражением ООО в споре по взысканию ДСД является то, что у общества имеются признаки банкротства либо такие признаки появятся в случае выплаты ДСД.

В настоящее время сложилась устойчивая судебная практика, согласно которой суды отказывают в выплате ДСД только в случае, если в отношении общества введена одна из процедур банкротства (наблюдение либо конкурсное производство). Если стоимость ДСД является значительной, бывшие партнеры могут возбудить контролируемое банкротное дело с участием дружественных кредиторов с целью не выплачивать ДСД.

В такой ситуации судебная практика позволяет бывшему участнику потребовать взыскания убытков с бывших партнеров (Постановление АС Уральского округа от 17.01.2019 по делу №А76-12205/2018). Отдельно стоит отметить, что вышедший участник не вправе инициировать банкротство компании. Этот аспект следует принимать во внимание при оценке возможности реально исполнить потенциальный судебный акт о взыскании ДСД.

Заключение

Чтобы получить справедливую стоимость своей доли, вышедший из ООО участник должен занимать максимально проактивную позицию. На досудебной стадии — сбор доказательств об имущественном положении компании, в судебной плоскости — использовать процессуальные механизмы по выявлению манипуляций с бухгалтерской отчетностью и пр. Именно комплексный подход позволяет достигнуть желаемого результата.

О корпоративных спорах в Telegram