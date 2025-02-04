Электронный документооборот: как перейти на темную сторону бухгалтерии и не потерять себя

Первый шаг — это осознать, что стопки бумаг на вашем столе — это не признак важности, а признак того, что вы застряли в 90-х. Представьте, что ваш стол мог бы быть чистым, а вместо поиска потерянной накладной вы могли бы пить кофе. Звучит как мечта? Это реальность с ЭДО.

Шутка в тему: Бухгалтер с бумажными документами — это как человек, который до сих пор хранит музыку на кассетах. Да, ностальгично, но неудобно.